Immatricolazioni auto Italia: -5% a Dicembre 2024, si chiude male

Anche l’ultimo mese dell’anno ha confermato le difficoltà del mercato auto in Italia: a dicembre 2024 le immatricolazioni di autovetture nuove sono scese del -5% rispetto allo stesso mese dell’anno prima, con una perdita di 5.400 vetture. A causa dell’ennesimo calo, certificato dai dati di Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/1/2025, il saldo annuale ha chiuso mestamente in negativo (-0,54% per complessive 8.522 automobili vendute in meno), dopo che almeno fino a giugno era risultato nettamente positivo (+5,39%). Impietoso poi il confronto tra dicembre 2024 e l’ultimo dicembre pre-Covid, quello del 2019, quando le immatricolazioni furono il 24,61% in più.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A DICEMBRE 2024: -4,90%

Dunque, a dicembre 2024 in Italia si sono registrate 106.156 autovetture nuove contro le 111.627 di dicembre 2024 (-4,90%). È stato il secondo peggiore risultato dell’anno, superiore solamente alla pessima performance di agosto che però era influenzata dal periodo estivo. Certo, anche a dicembre abbiamo avuto tante festività, ma il già citato confronto col 2019 fa capire che quando le auto si vendevano decentemente, non c’era Natale che tenesse. E sul calo non si può nemmeno dare troppo la colpa all’esaurimento degli incentivi auto dell’Ecobonus per vetture termiche, che riconoscevano sconti fino a 3.000 €, visto che l’effetto dei contributi statali sul mercato dell’auto è risultato marginale, al punto che si è deciso di non riproporli nel 2025.

Di seguito riportiamo il numero delle immatricolazioni di auto nuove in Italia nel 2024, mese per mese. Si nota benissimo l’inversione di tendenza iniziata proprio a luglio:

Gennaio: 142.500

Febbraio: 147.694

Marzo: 162.941

Aprile: 136.074

Maggio: 140.098

Giugno: 160.693

Luglio: 125.227

Agosto: 69.014

Settembre: 121.741

Ottobre: 126.893

Novembre: 124.651

Dicembre: 106.156.

Totale: 1.563.682 (-0,54% sul 2023).

AUTO NUOVE A DICEMBRE 2024: BENE SOLO LE FULL-HYBRID

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto un nuovo calo delle auto elettriche dopo i capitomboli degli ultimi mesi. A dicembre le BEV hanno perso un ulteriore -13,95% sullo stesso mese del 2023, attestandosi a 5.853 unità. Il cumulato delle auto elettriche nel 2024 ha chiuso quindi in negativo, anche se di poco (-1,96% sui dodici mesi del 2023, con una quota mercato sostanzialmente stabile del 4,16%). Un dato che deve fare riflettere se si pensa che nel 2024 le elettriche hanno goduto di robusti incentivi. Incentivi che quest’anno non ci saranno, e allora ci sarà da ridere (o da piangere).

Bisogna dire che a dicembre 2024 sono calate un po’ tutte le alimentazioni con la sola eccezione del full-hybrid (+18,65%) e del mild-hybrid benzina (+3,85%) e diesel (+11,19% ma su numeri risibili). Batoste specialmente per plug-in hybrid (-17,49%), diesel (-16,61%) e benzina (-12,14%), mentre ha tenuto a fatica il Gpl (-2,19%).

A livello annuale le auto ibride plug-in hanno perso in totale il -24,42% sul 2023 e i diesel il -20,63%. Bene le full-hybrid con +18,47% in un anno.

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA A DICEMBRE 2024

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia a dicembre 2024, Fiat Panda, Dacia Sandero, Citroen C3, Jeep Avenger e Peugeot 208 occupano i primi 5 posti. Tuttavia la Panda ha perso -35,46% verso lo stesso mese dell’anno scorso, assottigliando il margine sulle competitor. Tra l’altro se contassimo solamente le immatricolazioni della clientela privata, la Panda risulterebbe solo terza dietro Sandero e C3 nel dato complessivo mensile e seconda, alle spalle della Sandero, in quello annuale (57.939 vs 44.133).

Complessivamente nel intero 2024, considerando tutti i tipi di clientela (privati, società, noleggio, ecc.), la Panda è riuscita comunque a mantenere la leadership nazionale con 99.209 immatricolazioni (-2,52% rispetto al 2023). Sul podio anche Dacia Sandero (60.029, +25,64%) e Jeep Avenger (41.154, eccellente +84,89%).

Tra i marchi, a dicembre 2024 gran balzo in un anno di Dacia (+61,03%), Skoda (39,07%), Tesla (+38,35%) e Toyota (+29,16%). Iniziano ad apparire in classifica i nuovi brand cinesi: a dicembre BYD ha venduto 624 unità, Omoda 277, Jaecoo 246 e Leapmotor 56. Numeri ancora piccoli ma cresceranno. Ancora malissimo Fiat, che rispetto a dicembre 2023 ha perso -39,38%. La 1^ casa più venduta in Italia nel mese è risultata tuttavia Volkswagen con 10.283 unità, davanti a Toyota, Renault, Dacia e Fiat. Nel dato annuale 2024 Fiat ha chiuso in vetta con 146.417 immatricolazioni (-17,01% sul 2023), seguita a debita distanza da Toyota e VW.

Infine, con riferimento ai gruppi, nuova caduta di Stellantis a dicembre 2024 (-17,79%) nonostante il buon volume di vendite di Alfa Romeo, DS e Opel, che però non è servito a pareggiare il flop di Fiat, Lancia e Maserati. Nel computo annuale l’azienda franco-italiana ha lasciato per strada più di 50 mila vetture (-9,90%).