Hyundai Inster: svelate le immagini dell’A-SUV prossimo al debutto

Hyundai ha all’orizzonte il lancio di un piccolo SUV compatto, perfetto per muoversi in città, rigorosamente a trazione elettrica. Si chiama Hyundai Inster, del quale il colosso coreano dell’automobile ha rilasciato in anteprima alcune informazioni. Comprese delle immagini che ne disegnano alcuni tratti, seppur mantenendo il mistero sulla figura completa. La scelta del nome Inster deriva dall’unione delle parole ‘innovativo’ e ‘intimo’ e rende omaggio alla vettura da cui il modello deriva, la Hyundai Casper, proposta dal 2021 sul mercato della Corea del Sud con motore a benzina. Questa, invece, è un’auto tutta nuova che giungerà anche alle nostre latitudini.

LA SFIDA DI HYUNDAI INSTER

La sfida di Hyundai Inster è ambiziosa, perché non è altro che quella di imporsi in un segmento complicato e, sempre più, competitivo. Recentemente sono stati molteplici i lanci di autovetture in questa categoria, e le proposte differenti cominciano a essere abbondanti. Tuttavia, l’inedito SUV compatto da città dovrebbe possedere alcuni importanti assi da giocare per vincere la propria partita. Ancora i dettagli precisi non sono trapelati, però ci sono alcune conferme come l’autonomia molto elevata (355 km nel ciclo WLTP), l’adozione di tecnologia di grido, la sicurezza ai vertici del riferimento e la praticità d’uso. La versatilità, infatti, dovrebbe essere la sua chiave per scardinare le porte del mercato.

OSSERVANDO L’ANTEPRIMA DI HYUNDAI INSTER

Le immagini rilasciate in anteprima da Hyundai, forniscono un quadro e mostrano alcuni tratti del SUV ultracompatto evidenziandone il carattere robusto. La firma luminosa diurna a LED anteriore e il tema dei pixel – tipico delle EV del brand – che si presenta negli indicatori di direzione e nella fanaleria posteriore sono un altro attestato del buon lavoro di Hyundai che non vuol abbandonare la strada tracciata finora, che ha portato a larghi consensi anche sotto l’aspetto dello stile. Le Hyundai di ultima generazione sono modelli di personalità e che si distinguono all’interno di un mercato dove vige il poco utilizzo di fantasia. Molto probabilmente anche Hyundai Inster cercherà di differenziarsi con un linguaggio stilistico molto personale. Osservando l’auto lateralmente, la Inster sfoggia nuovi cerchi aerodinamici a quattro razze e sembra presentare anche modanature nere dei passaruota. In un teaser del modello sudcoreano, possiamo osservare anche uno stemma con faccina sorridente sulle porte posteriori, proprio dietro il finestrino laterale. Le luci posteriori sono completamente nuove, caratterizzate da una forma rettangolare spigolosa e da una grafica pixelata.

Nella parte superiore, l’Inster è dotato di binari rialzati, un normale tetto apribile e un’antenna a pinna di squalo. In un’altra immagine di anteprima, che stavolta riguarda l’abitacolo, Hyundai ha svelato la presenza di un quadro strumenti digitale, più avanzato rispetto a quello della Casper alimentata a benzina. Il layout mostrato nel teaser suggerisce che sia dotato del software Hyundai della generazione precedente, visto nella Kona Electric di prima generazione e in altri modelli precedenti. Finora ci si aspettava che Hyundai utilizzasse il suo software “ccNC” di nuova generazione su questo veicolo elettrico. Ovviamente, il costruttore asiatico è sempre pronto a sorprenderci con maggiori delucidazioni e con un cambio di paradigma una volta lanciato ufficialmente questo modello.

IL DEBUTTO DI HYUNDAI INSTER

Hyundai Inster verrà svelata a fine giugno nell’ambito del Busan International Mobility Show in Corea del Sud. Dovrebbe arrivare nelle concessionarie italiane nel 2025. I prezzi osservando anche quelli garantiti dalla concorrenza dovrebbero aggirarsi intorno ai 25.000 euro, ma si tratta ancora di un fattore ipotetico, nell’attesa che Hyundai rilasci il suo listino prezzi ufficiale. Ma non si esclude che la versione base, infatti, possa costare anche meno. La Dacia Spring è ovviamente nel mirino. Secondo alcune fonti la Hyundai Inster dovrebbe iniziare la sua produzione intorno a luglio, per essere commercializzata successivamente in più di 50 paesi diversi.