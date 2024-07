Fiat Grande Panda: tutto sulla nuova utilitaria elettrica o ibrida

Tempo di festeggiamenti per la Fiat, che compie 125 anni. Per l’occasione il presidente di Stellantis, John Elkann, il Ceo del Gruppo, Carlos Tavares, e l’AD di Fiat, Olivier Francois, hanno partecipato alla grande festa che si è tenuta a Torino, precisamente al Lingotto con la mitica “pista 500” addobbata per un’occasione speciale. La grande protagonista del giorno, però, è stata la Fiat Grande Panda. La quarta generazione dell’utilitaria ha finalmente svelato alcuni dei suoi più reconditi segreti. Come sappiamo sarà elettrica o ibrida, ma sempre con animo popolare, come vuole la tradizione. Quindi il prezzo – come andremo a scoprire – sarà ponderato in modo accurato.



FIAT GRANDE PANDA: MISURE COMPATTE

La Fiat Grande Panda nasce sulla piattaforma multienergy SmartCar di Stellantis, che le consentirà di essere un’auto globale, utile per ogni occasione. Le dimensioni sono molto compatte, anche per una segmento B di ultima generazione. Questo le consente comunque di sfoggiare una buona abitabilità, in cinque persone si riesce a viaggiare amabilmente, e di essere una grande alleata per sgusciare nel traffico cittadino che sarà l’habitat principale della quarta generazione di Panda. Non male anche la disposizione dei portaoggetti, che arriva a una capienza di 13 litri.

Le dimensioni:

Lunghezza : 3,99 metri;

: 3,99 metri; Altezza: 1,57 metri;

Larghezza : 1,76 metri;

: 1,76 metri; Bagagliaio: 361 litri.

STILE PERSONALE PER LA NUOVA FIAT GRANDE PANDA

Non ci vuole molto a capirlo, ma la nuova Fiat Grande Panda trae ispirazione dal modello originale, dalla superutilitaria del 1980 e firmata dal designer del secolo, Giorgetto Giugiaro. La sua silhouette è infatti squadrata ma anche morbida, mentre i passaruota robusti cercano di trasmettere una solidità fuori dal comune, come se il punto di riferimento – in questo caso – fosse la 4×4 del passato. Il tutto viene completato con skid plate posteriori e anteriori argentati, finiture dei montanti verniciate in nero lucido, vetri privacy e cerchi in lega da 17″ diamantati con coprimozzo con logo FIAT e un accattivante design a X. Le livree disponibili sono sette:

rosso;

bianco ;

; nero;

verde;

marrone ;

; blu;

giallo.

All’interno, la Fiat Grande Panda sfoggia un ambiente ricercato e moderno, che rende omaggio alla storia della sua casata. La struttura della plancia cerca di ricalcare il disegno del Lingotto e della sua mitica pista sul tetto. Sempre la plancia e la sua cornice sono in policarbonato. Il quadro strumenti è rigorosamente digitale da 10”, mentre la radio – anch’essa digitale – è da 10,25’’ e domina al centro dell’abitacolo.



I MOTORI DELLA FIAT GRANDE PANDA: SIA ELETTRICA CHE IBRIDA

La Fiat Grande Panda è la prima vettura della nuova famiglia che sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida. Con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW (113 CV) di potenza, la Grande Panda elettrica offre un’autonomia oltre i 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo ideale sia per l’uso giornaliero in città che per le uscite nel weekend. Inoltre, la Grande Panda è la prima vettura sul mercato a disporre di un cavo di ricarica già integrato, che opera in corrente alternata fino a 7 kW. Il cavo a spirale ha un alloggiamento specifico sotto il cofano, quindi senza perdita di spazio utile nel bagagliaio, e privilegia la praticità nel quotidiano, essendo facile da maneggiare ed evitando lo sporco dei cavi tradizionali.



Questa soluzione si caratterizza per la facilità d’uso: dopo aver aperto il coperchio, il passaggio successivo è quello di estrarre il cavo e di collegarlo alla stazione di ricarica. Una volta terminata la ricarica, grazie alla conformazione a spirale del cavo, è possibile farlo rientrare facilmente all’interno della sua sede. L’altro motore della compagnia è un ibrido 1.0 litri da 100 CV, come quello che abbiamo visto su altre vetture di Stellantis. I prezzi sono ancora da definire, ma la versione elettrica dovrebbe aggirarsi al di sotto dei 25.000 euro (senza incentivi), mentre l’ibrida si collocherà intorno ai 15.000 euro.