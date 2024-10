Jeep Compass: ecco come sarà il nuovo SUV costruito a Melfi

Jeep Compass è il nome di uno di quei SUV che, nel corso degli ultimi anni, ha raggiunto un successo molto solido in Italia. L’attuale generazione è vicina al passo di addio ma, nonostante qualche primavera di troppo sulle spalle, sta ottenendo ancora degli ottimi riscontri nella categoria dei C-SUV. Recentemente la Compass ha ricevuto anche un aggiornamento sostanzioso con il MY24, anche se all’orizzonte è pronto un nuovo capitolo. A tal proposito Stellantis ha rilasciato un bozzetto che svela le linee che avrà la prossima generazione del SUV che promette di sfoggiare un look moderno e una varietà d’uso importante, grazie alle tante opzioni motoristiche di cui disporrà. Dulcis in fundo, la produzione resterà in Italia, a Melfi.

JEEP COMPASS, IL BOZZETTO RIVELATORE

Dicevamo della scelta di Stellantis di offrire un assaggio dell’aspetto che avrà la prossima generazione di Jeep Compass, tramite il rilascio di un bozzetto di design. Ovviamente le rivelazioni tramite questo schizzo non sono così determinanti, ma servono per capire quale sarà la direzione stilistica intrapresa: silhouette solida e scolpita, evidente richiamo alla tradizione e – con molta probabilità – conferma delle sette feritoie nella grande griglia frontale. Il resto fa presagire che il C-SUV avrà un’anima tanto urbana quanto da fuoristradista, esattamente come il modello attuale.

Non si sa ancora molto degli interni, esclusi da questa anteprima, ma è facile pensare che possano essere rivolti a una maggiore digitalizzazione rispetto al passato. Quindi, non è da escludere che ci possa essere un quadro strumenti totalmente digitale e un grande schermo al centro della plancia per la gestione dell’infotainment.

JEEP COMPASS: LA PIATTAFORMA

La base della nuova Jeep Compass sarà la consolidata piattaforma STLA Medium, una base flessibile e che può comportare una lunga lista di utilizzi. Ovviamente il SUV di origine americana non è il primo veicolo a beneficiare di questa struttura, anche perché l’abbiamo già vista in tempi recenti su altre creature della grande galassia di Stellantis, a partire dalle rinnovate Peugeot 3008 e 5008.

La piattaforma STLA Medium permetterà alla Compass di sfoggiare varie opzioni di propulsione, da quelle canoniche a quelle elettrificate. Sarà disponibile a partire dal completamente elettrico all’ibrido fino al motore a combustione interna. È ipotizzabile che la gamma possa essere composta da:

2 benzina mild hybrid da 136 CV (recentemente visto sulla Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida, vista a Parigi);

il 1.6 plug-in da 195 CV;

gli elettrici da 213 o 230 CV, quest’ultimo con batteria da 96,9 kWh e autonomia dichiarata di 700 km.

JEEP COMPASS, SARA’ COSTRUITA IN ITALIA

L’attuale generazione di Jeep Compass viene costruita nell’ex fabbrica FCA di Melfi (PZ), adesso di proprietà di Stellantis, insieme alla Jeep Renegade e alle ultime versioni di Fiat 500X. Anche la futura Compass troverà asilo proprio nell’impianto produttivo del Sud Italia, in compagnia di altre vetture del Gruppo franco-italiano. Stellantis ha scelto di investire in questa fabbrica, collocando nelle sue linee produttive anche altri modelli come: due DS, una Lancia e una Opel. Non è noto ancora il nome di questi veicoli, ma soltanto il piano industriale concepito dal colosso delle quattro ruote.

Nell’impianto lucano ci sarà spazio per auto elettriche e ibride. La prima alla spina sarà una DS che, secondo le direttive precedentemente esposte da Stellantis, sarà a marchio DS. Al “pilotino” di Melfi, quindi, ci sarà il debutto per veicoli a marchio francese e anche tedesco, oltre alla nota Jeep che è qui di casa da più di dieci anni. Tornando alla Jeep Compass, l’avvio della produzione è stato collocato temporalmente nel corso del 2025, mentre per la presentazione ufficiale basterà aspettare qualche settimana. I rumors insistono per novembre 2024. Staremo a vedere se le indiscrezioni troveranno presto conferme.