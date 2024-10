Autoveicoli elettrici cinesi: quali costano meno?

Si dice che la Cina sia il Paese leader mondiale della mobilità elettrica e probabilmente è vero, specie se consideriamo i dati di vendita che vedono il Paese asiatico aumentare anno dopo anno sia le immatricolazioni che la quota mercato a un ritmo che USA ed Europa non riescono a sostenere. Dopo aver conquistato il mercato interno, gli autoveicoli elettrici cinesi puntano adesso a dominare le vendite in altri continenti, contando su prezzi competitivi (dazi permettendo…) e su una qualità complessiva delle vetture, in termini di motore, design e dotazioni, che tutto sommato non sfigura di fronte ai grandi brand occidentali. Ma quali sono le auto cinesi che costano meno? Continua a leggere per scoprire le migliori occasioni.

LEAPMOTOR T03

Leapmotor T03, la city car cinese targata Stellantis, è dotata di un motore elettrico che sviluppa 95 CV/70 kW e 158 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 37,3 kWh. Questo setup offre un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP ordinario e di 395 km nel ciclo cittadino. La vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 12 secondi, con una velocità massima di 130 km/h.

La vettura ha un sistema di guida autonoma di livello 2, con tre telecamere esterne e dodici radar. La dotazione di sistemi ADAS è di buon livello e include cruise control adattativo, frenata d’emergenza, mantenimento di corsia e rilevamento della stanchezza del conducente.

Prezzi di listino

Leapmotor T03 BEV 37.3KWH Design: 18.900 € (17.900 nella fase promozionale di lancio).

DR 1.0 EV

Come tutti sanno, anche se DR Automobiles è un marchio italiano, le sue vetture sono di chiara origine cinese, compresa la piccola DR 1.0 EV che deriva dalla Chery eQ1. Il motore elettrico da 61 CV/45 kW e 150 Nm di coppia è alimentato da una batteria da 31,0 kWh, con 294 km di autonomia nel ciclo urbano WLTP e 210 km nel ciclo combinato. Accelerazione 0-100 in 17 secondi e velocità massima di 120 km/h.

L’equipaggiamento full optional di serie prevede tra le altre cose parking assist system, telecamera e sensori di parcheggio posteriori e cerchi in lega da 15″.

Prezzi di listino

DR 1.0 EV 61 CV: 18.900 € (si può trovare in offerta limitata a 16.900 €).

MG4 Electric

Il gruppo cinese SAIC Motor ha avuto il grande merito di recuperare e rilanciare il glorioso marchio britannico MG, applicandolo a un gamma di vetture di sicura affidabilità e prezzo concorrenziale, sia termiche che elettriche, che i dati di vendita stanno premiando. Proprio la MG4 elettrica è una delle auto più interessanti del portafoglio di MG: si tratta di una berlina compatta del segmento C disponibile in sei diverse versioni con batteria da 49 kWh, 64 kWh e 77 kWh, che offrono rispettivamente 350, 450 e 520 km di autonomia secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Prezzi di listino

MG4 Standard49: 31.790 €

MG4 Luxury49: 33.790 €

MG4 Standard64 35.790 €

MG4 Luxury64: 37.790 €

MG4 Trophy Extended range 77 KWh: 41.290 €

MG4 XPower AWD 64 KWh: 42.290 €.

BYD DOLPHIN

La BYD Dolphin è una compatta elettrica dalle linee moderne ed eleganti che si distingue per la sobrietà, evitando le esagerazioni che si possono talvolta trovare su certe sue ‘connazionali’. La batteria da 60 kWh promette 427 km di autonomia con 204 CV/150 kW di potenza massima e uno scatto da 0 a 100 di soli 7 secondi.

Di serie, la Dolphin offre una ricca gamma di sistemi di sicurezza e assistenza avanzata alla guida tra cui il cruise control adattivo, l’allarme dell’angolo cieco e altri sistemi per aiutare il conducente a evitare collisioni, semplificare il parcheggio e migliorare le prestazioni notturne utilizzando una tecnologia di illuminazione avanzata.

Prezzi di listino

Dolphin 60,4 kWh Comfort: 33.790 €

Dolphin 60,4 kWh Design: 35.790 €.

MG5 ELECTRIC

Nell’elenco degli autoveicoli elettrici cinesi che costano meno entra di diritto anche la MG5, una station wagon da 4,6 metri di lunghezza che rappresenta un segmento a sé del mercato. La vettura, a seconda degli allestimenti, è dotata di un motore elettrico da 156 CV/115 kW o da 177 CV/130 kW e di un pacco batterie da 50 o da 61 kWh, che regalano alla vettura un’autonomia di rispettivamente di 320 o 400 km.

Prezzi di listino

MG5 Comfort 50,3 KWh: 34.490 €

MG5 Luxury 50,3 KWh: 35.990 €

MG5 Comfort 61,1 KWh: 38.990 €

MG5 Luxury 61,1 KWh: 40.490 €.

La gamma elettrica di MG comprende anche il Suv ZS EV con prezzi a partire da 34.490 €.