Auto elettriche: in Cina mercato interno tiene con un +18%

Cina sempre di più punto di riferimento del mercato delle auto elettriche con un balzo del +18% delle immatricolazioni di BEV tra gennaio e settembre 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. In questo modo il Paese asiatico ha raggiunto il numero di 4.131.000 veicoli elettrici a batteria, portando la quota mercato al 27% dal 23% del 2023. La Cina è l’unico Paese nel mondo che cresce a questi ritmi, anche se in Europa c’è l’esempio virtuoso del Regno Unito che, sempre nei primi nove mesi di quest’anno, ha registrato un importante aumento delle immatricolazioni di BEV del +13%, portando la quota mercato dal 16% al 18,1%.

AUTO ELETTRICHE: BOOM IN CINA, IN EUROPA SI DIFENDE BENE IL REGNO UNITO

I dati sulle vendite di auto elettriche nel mondo sono a cura di CAM – Center of Automotive Management, che oltre a mostrare i grandi passi in avanti della Cina nella transizione verso la mobilità elettrica, ha presentato il quadro contrastante riguardante l’Europa, con Regno Unito e Francia in buona crescita e Germania in netto calo. Discreta la performance degli Stati Uniti con un aumento delle immatricolazioni di BEV che negli ultimi 12 mesi è risultato solo moderato. Riepilogando:

Cina : 4.131.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, +18% su base annua, da 23% a 27% di quota mercato.

: 4.131.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, +18% su base annua, da 23% a 27% di quota mercato. Stati Uniti : 946.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, +8% su base annua, da 7% a 8% di quota mercato.

: 946.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, +8% su base annua, da 7% a 8% di quota mercato. Germania : 276.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, -29% su base annua, da 18% a 13% di quota mercato.

: 276.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, -29% su base annua, da 18% a 13% di quota mercato. Regno Unito : 270.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, +13% su base annua, da 16% a 18% di quota mercato.

: 270.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, +13% su base annua, da 16% a 18% di quota mercato. Francia: 217.000 immatricolazioni di BEV da gennaio a settembre 2024, +6% su base annua, da 16% a 17% di quota mercato.

Incredibile come il Regno Unito, che nei primi tre trimestri del 2023 aveva 239.000 BEV immatricolate contro le 387.000 della Germania, soltanto un anno dopo l’abbia praticamente raggiunta. Per Stefan Bratzel, direttore dello studio CAM che ha realizzato l’analisi, la Germania necessita di un forte impulso dalla politica per riguadagnare terreno, con il ripristino dei sussidi statali e interventi sul costo dell’elettricità e sulla diffusione delle infrastrutture di ricarica pubbliche.

Per quanto riguarda la Cina, invece, interessante il dato secondo cui, se si sommassero BEV e ibride plug-in, il numero di immatricolazioni raggiungerebbe il 41,5% nel periodo gennaio-settembre 2024. E contando solamente il terzo trimestre, la percentuale salirebbe al 52,7%, segnando un momento storico per il settore. In pratica negli ultimi tre mesi la maggior parte delle auto immatricolate in Cina è elettrificata.

AUTO ELETTRICHE: TESLA LEADER MONDIALE MA BYD È IN CORSIA DI SORPASSO

A livello di produttori, Tesla resta per ora il leader mondiale nella vendita di auto elettriche pure con 1,29 milioni di unità dopo tre trimestri del 2024, pur avendo registrato un leggero calo del -2,4%. Tuttavia la concorrenza si sta avvicinando pericolosamente, con la cinese BYD che nello stesso periodo ha aumentato le sue vendite globali del +11,5% salendo a 1,17 milioni di pezzi. Secondo il report CAM, con questa tendenza il cambio di leadership è imminente. Tra l’altro BYD ha ottenuto un boom pazzesco con le PHEV aumentando del +30% le immatricolazioni dagli 1,7 milioni dei primi tre trimestri 2023 ai 2,2 milioni del 2024.

I produttori tedeschi sono indietro: il gruppo Volkswagen ha venduto 506.500 BEV (-4,6%) dopo tre trimestri, la BMW ha numeri bassi ma è riuscita comunque ad aumentare le vendite di BEV del +19% portandole a 294.054 unità, mentre le vendite delle Mercedes elettriche sono diminuite e non di poco (-26,8% secondo lo studio CAM, -22% in base ai dati forniti dalla casa, la sostanza in ogni caso non cambia).

BEV: CASE AUTO EUROPEE SONO SOTTO PRESSIONE

“Molti produttori di automobili hanno sottovalutato la dinamica della mobilità elettrica nel più grande mercato automobilistico del mondo“, ha detto Stefan Bratzel di CAM, commentando i dati. “Il gran numero di modelli attraenti proposti dai produttori cinesi e la guerra dei prezzi stanno mettendo sotto pressione le case auto occidentali e quelle tedesche in particolare. La forte presenza cinese nel settore dei veicoli elettrici rappresenta una sfida significativa per le case automobilistiche europee, che rischiano di perdere terreno in questo mercato in rapida evoluzione e dovranno adattare le proprie strategie per rimanere competitivi“.