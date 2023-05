Consiglio acquisto auto station wagon: budget fino a 35.000 euro

È tempo di un nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it: oggi ci occupiamo delle migliori auto station wagon da comprare con un budget fino a 35.000 euro. Si tratta di una tipologia di vettura ancora molto richiesta dagli automobilisti italiani. Diversi costruttori continuano a proporre satiation wagon in listino e, per chi vuole spende poco, almeno per gli standard attuali del mercato, le alternative da considerare sono diverse. Con lo stesso budget, è possibile valutare anche i migliori SUV da comprare a meno di 30.000 euro. Da tenere d’occhio anche la guida sulle migliori auto a 7 posti fino a 35.000 euro. Guida aggiornata al 26 maggio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta non è un gioco da ragazzi: i fattori da considerare sono numerosi. Il mercato offre tante soluzioni e non è facile individuare l’opzione giusta ed evitare di commetter errori nella scelta. Il budget a disposizione è, sicuramente, uno degli elementi principali da considerare. Non bisogna trascurare, però, il chilometraggio previsto e, quindi, l’alimentazione più adatta a cui affidarsi. Le station wagon mettono a disposizione tanto spazio a bordo ma non bisogna trascurare i costi effettivi di gestione. Prima di passare alla guida all’acquisto, consigliamo, quindi, di dare un’occhiata a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

DACIA JOGGER

La Dacia Jogger è uno dei modelli di riferimento del settore delle station wagon, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero unico. La vettura può contare su di una gamma articolata, con tante opzioni a disposizione della clientela. Si parte dalla versione 1.0 TCE GPL a 5 porte che presenta un costo di 17.800 euro. In listino ci sono, però, molte altre varianti su cui puntare, tutte disponibili con il budget indicato. La Dacia Jogger ha ottenuto una stella nel test Euro NCAP del 2021.

FIAT TIPO STATION WAGON

La gamma della Fiat Tipo include anche una variante Station Wagon che arriva a ben 4,57 metri di lunghezza. La segmento C della casa italiana è uno dei modelli più economici di questo segmento di mercato, proponendo un listino che parte da 23.200 euro. La versione base può contare sul tre cilindri 1.0 turbo da 100 CV. Con il budget disponibile, però, è possibile puntare anche su varianti mild hybrid e diesel. Nel 2016, la Fiat Tipo ha ottenuto tre stelle nel test Euro NCAP.

HYUNDAI I30 WAGON

La Hyundai i30 Wagon è la proposta della casa coreana per chi è in cerca di una station wagon da meno di 35.000 euro. La vettura presenta una lunghezza di circa 4,58 metri ed è disponibile in abbinato al motore 1.0 T-GDI da 120 CV con sistema mild hybrid da 48 V, abbinabile anche al cambio automatico. La gamma parte da 28.750 euro. Nel 2017, la Hyundai i30 ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP.

KIA CEED SW

Tra le station wagon da comprare a prezzo ridotto c’è la Kia Ceed SW. Si tratta di un modello da 4,6 metri che può essere acquistato ad un prezzo di 29.600 euro. La gamma ruota intorno al motore 1.6 CRDI da 136 CV dotato di sistema mild hybrid. Il motore in questione è disponibile in abbinamento al cambio manuale ma in listino c’è anche una versione con il cambio automatico. La vettura ha ottenuto quattro stelle Euro NCAP nel 2019.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

Con una lunghezza di 4,64 metri, la Opel Astra Sports Tourer è una delle principali station wagon sul mercato per quanto riguarda il segmento C. Si tratta di una vettura completa, disponibile con una gamma particolarmente ricca. Il modello base è dotato del motore 1.2 turbo da 110 CV (disponibile anche da 130 CV) ma in listino c’è anche il motore 1.5 turbo diesel da 130 CV. Tra gli optional c’è spazio per il cambio automatico. Il listino parte da 28.400 euro. La Opel Astra ha ottenuto quattro stelle nel test Euro NCAP del 2022.

PEUGEOT 308 SW

La gamma Peugeot può contare sulla Peugeot 308 SW, la variante station wagon della hatchback della casa francese. La vettura, che misura poco più di 4,6 metri di lunghezza, è disponibile sul mercato con un prezzo di listino di 28.520 euro. La gamma è ricca di motorizzazioni e parte dalla versione 1.2 turbo benzina da 130 CV, disponibile anche con l’automatico. In listino c’è anche il motore 1.5 turbo diesel da 130 CV con cambio automatico. La Peugeot 308 ha ottenuto le quattro stelle Euro NCAP nel 2022.

RENAULT MEGANE SPORTER

La Renault Megane Sporter è una station wagon di segmento C con una lunghezza che supera di poco i 4,6 metri. La vettura parte da 27.800 euro con la variante dotata del motore 1.5 diesel da 115 CV. Si tratta dell’unica motorizzazione disponibile che, però, può essere abbinata al cambio automatico, garantendo un po’ di margini di personalizzazione anche grazie ad un allestimento premium più ricco rispetto alla versione base. La Renault Megane ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2015.

SEAT LEON SPORTSTOURER

La Seat Leon Sportstourer è una station wagon che costa poco e che propone tanto spazio a bordo, con una lunghezza che arriva fino a 4,64 metri. La vettura può contare su di una gamma molto articolata che parte dalla versione con motore 1.0 TSI da 110 CV. In listino c’è anche il motore 1.5 TSI da 130 CV, la variante mild hybrid del motore da 110 CV e modelli turbo diesel. Tutta la gamma è disponibile con il budget proposto e il prezzo di listino parte da 26.700 euro. La Seat Leon ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2020.

SKODA OCTAVIA WAGON

La Skoda Octavia Wagon è la soluzione giusta per tutti gli automobilisti alla ricerca di una station wagon di dimensioni superiori alla media. Con una lunghezza di quasi 4,7 metri, infatti, la vettura di casa Skoda è un vero e proprio punto di riferimento del suo segmento. La gamma parte da 29.100 euro con la variante 1.0 TSI da 110 CV. In listino, però, ci sono varianti più potenti, con benzina mild hybrid, diesel e a metano. La Skoda Octavia ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2019.