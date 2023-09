Mercedes Classe E 2024: tutto su caratteristiche, motori e prezzi

La nuova Mercedes Classe E 2024 è disponibile, a partire dal mese di settembre 2023, nelle concessionarie italiane di Mercedes. La nuova evoluzione della segmento E della casa tedesca introduce diverse novità, confermando il ruolo di riferimento del modello per la gamma Mercedes. Anche in questa sua nuova evoluzione, la Classe E è disponibile in due varianti, la berlina e la station wagon (le sigle interne sono, rispettivamente, W214 e S214). La Mercedes Classe E 2024 è disponibile in Italia, per la prima fase di lancio, con quattro motori e con prezzi da poco più di 69.000 euro.

MERCEDES CLASSE E 2024: CARATTERISTICHE E NOVITA’

Con la nuova versione, la Mercedes Classe E si rinnova nel segno della tradizione. La berlina ha una lunghezza ti 4,95 metri, come il modello precedente, e un passo di 2,96 metri, che cresce di 22 mm. La capacità di carico è di 540 litri mentre il Cx resta pari a 0,23, nonostante un incremento della superfice frontale. Per la station wagon, invece, la lunghezza è di 4,949 metri, con un incremento di 4 mm. Anche il passo è aumentato di 22 mm. La station wagon ha un bagagliaio con capienza di 615 litri che, abbattendo i sedili posteriori, diventano 1.830 litri. Il Cx è di 0,26. All’interno dell’abitacolo c’è il sistema di infotainment MBUX Superscreen, con possibilità di integrazione di 3 schermi (c’è lo schermo opzionale per il passeggero). Tra le novità della Classe E c’è l’assetto Agility Control, con sospensioni pneumatiche monocamera al posteriore. Da notare anche la predisposizione per l’Intelligent Park Pilot per il parcheggio automatizzato.

I MOTORI DELLA NUOVA MERCEDES CLASSE E 2024

La gamma di motorizzazioni della Mercedes Classe E è composta esclusivamente da unità elettrificate, con possibilità di scegliere tra benzina e diesel Mild Hybrid o un sistema Plug-in Hybrid. Le motorizzazioni al lancio sono:

E 220 D con motore 2.0 quattro cilindri diesel da 197 CV, con sistema Mild Hybrid con 23 CV di boost elettrico, disponibile anche con trazione integrale 4 MATIC

con motore 2.0 quattro cilindri diesel da con sistema Mild Hybrid con di boost elettrico, disponibile anche con trazione integrale 4 MATIC E 200 con motore 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 204 CV, con sistema Mild Hybrid con 23 CV di boost elettrico

con motore 2.0 quattro cilindri turbo benzina da con sistema Mild Hybrid con di boost elettrico E 300 e PHEV con motore 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 204 CV e motore elettrico da 129 CV , disponibile anche con trazione integrale 4 MATIC

con motore 2.0 quattro cilindri turbo benzina da e motore elettrico da , disponibile anche con trazione integrale 4 MATIC E 400 e PHEV con motore 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 259 CV e motore elettrico da 129 CV, disponibile anche con trazione integrale 4 MATIC

Le due varianti plug-in hybrid integrano una batteria da 25,4 kWh e garantiscono un’autonomia in modalità a zero emissioni compresa tra 91 e 106 chilometri, considerando il ciclo WLTP.

I PREZZI DELLA NUOVA MERCEDES CLASSE E 2024

Come da tradizione di casa Mercedes, la gamma della nuova Mercedes Classe E 2024 è particolarmente ricca. Le varie motorizzazioni in listino sono abbinabili agli allestimenti Advanced e Advanced Plus, personalizzabili con vari optional, disponibili anche in appositi pacchetti. Per quanto riguarda la versione berlina, i prezzi sono:

E 220 d Advanced: 69.885 euro

E 220 d 4MATIC Advanced: 72.691 euro

E 200 Advanced: 68.531 euro

E 300 e Plug-in Hybrid Advanced: 77.266 euro

E 300 e 4MATIC Plug-in Hybrid Advanced: 80.072 euro

E 400 e 4MATIC Plug-in Hybrid Advanced Plus: 87.673 euro

Per la station wagon, invece, ci sono tre versioni tra cui scegliere:

E 220 d Advanced: 72.447 euro

E 200 Advanced: 71.093 euro

E 300 e Plug-in Hybrid Advanced: 79.828 euro

Progressivamente, la gamma si arricchirà con l’arrivo delle versioni AMG Line Advanced, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium, Exclusive Premium, AMG Line Premium Plus e Exlusive Premium Plus.

MERCEDES CLASSE E 2024: ORDINI E CONSEGNE

La nuova Mercedes Classe E 2024 è già ordinabile nelle concessionarie della casa tedesca. Il debutto ufficiale, infatti, è avvenuto nel corso del mese di settembre 2023, con consegne previste nel corso delle settimane successive, in base al modello scelto e alla disponibilità. La gamma sarà arricchita progressivamente nel corso dei prossimi mesi, con nuovi allestimenti e ulteriori varianti di motorizzazioni per la berlina e la station wagon.