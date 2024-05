Auto per famiglie: ecco i modelli preferiti dagli italiani

Le auto per famiglie sono una categoria particolare nel mare di proposte a quattro ruote, perché tutte quante sono accomunate da una caratteristica fondamentale: avere tanto spazio a bordo. Si presuppone, quindi, che una vettura destinata a una famigliola faccia della capacità di carico e dell’abitabilità una vera forza, anche se a giudicare dalla classifica stilata da un famoso marketplace automotive, intervenuto durante l’International Day of Families, gli automobilisti italiani variano e determinare la classifica delle loro preferite non è stato semplice. Infatti, non mancano le sorprese.

LE AUTO PER FAMIGLIE DEGLI ITALIANI: PREDILEZIONE PER I SUV

Nei primi quattro mesi del 2024, le auto per famiglie scelte dagli italiani nel mercato dell’usato sono in maggioranza dei SUV. Una tendenza comune con il resto dell’Europa, che gradisce – a prescindere – la soluzione di un veicolo a ruote alte e con una cellula abitativa molto ampia. Oltre al già citato spazio, influiscono sulla scelta anche il comfort e l’efficienza, voci da non sottovalutare. I SUV, essendo polivalenti, vanno incontro alle esigenze di tantissime famiglie e per questo li preferiscono alle varie station wagon, berline e monovolume. Da notare, però, che gli Sport Utility Vehicles più venduti appartengono (quasi) tutti alla categoria B-SUV:

Jeep Renegade (5,2% delle vendite totali); Fiat 500X (5,1%); Renault Captur (4,6%); Peugeot 2008 (3,4%); BMW X1 (3,4%).

AUTO PER FAMIGLIE, PIACCIONO LE BERLINE COMPATTE

Le berline compatte, quelle di segmento C, sono un’altra soluzione particolarmente apprezzata dagli italiani nella scelta delle auto per famiglie nel mercato dell’usato. Queste vetture combinano un’ottima versatilità, sono infatti tanto abili in città quanto su medie-lunghe percorrenze, con uno stile classico e raffinato. Nella top 5 delle più vendute spiccano:

Mercedes-Benz Classe A (15,1%); BMW Serie 1 (11,6%); Volkswagen Golf VII (10%); Alfa Romeo Giulietta (7,1%); Fiat Tipo (6,1%).

MONVOLUME E STATION WAGON, SIMBOLO DELLE AUTO PER FAMIGLIE

Sono per antonomasia auto per famiglie. Monovolume e station wagon, dette anche familiari, sono vetture perfette per chi ha uno o più figli da portare in giro. Per quanto riguarda il mercato del nuovo non è facile trovare molte opzioni tra le monovolume, ma nell’usato si può ancora far affidamento a una bella schiera di modelli pronti all’uso. La top 5 delle più vedute tra gli automobilisti nostrani è così composta:

Fiat 500L (23,3%); Mercedes-Benz Classe B (16,3%); BMW Serie 2 (9,6%); Ford C-Max (6,3%); Renault Scenic (5,4%).

In comune con le monovolume, le station wagon hanno un ampio bagagliaio capace di trasportare un gran quantitativo di bagagli, ma in più aggiungono dinamicità e comfort tipici di una berlina, scelta perfetta per chi al volante richiede qualcosa di più. Un’ulteriore differenza risiede nel baricentro più basso, che favorisce il carico e lo scarico delle valigie nel vano posteriore. Non male anche il rapporto con i consumi, spesso più contenuti delle monovolume, grazie a un peso sulla bilancia inferiore. In questo frangente, la classifica delle 5 auto preferite dagli italiani è molto variegata, e sfiora più segmenti:

BMW Serie 3 (11,4%); Fiat Tipo (11%); Audi A4 (10%); Mercedes-Benz Classe CLA (6,4%); Renault Clio (5,5%).

LE IBRIDE PREFERITE TRA LE AUTO PER FAMIGLIE

Tra le auto per famiglie con motorizzazioni ibride, la voce grossa viene fatta da Toyota, che piazza diversi dei suoi modelli nei primi posti delle graduatorie di SUV e station wagon. Ottima performance anche di Audi, che si difende bene con alcune delle sue efficienti station wagon. Guizzo di Ford che grazie alla Focus guadagna la palma di berlina ibrida più venduta, mentre BMW ottiene la medaglia d’oro con il suo pratico e affascinante monovolume Serie 2 Active Tourer. Di seguito le classifiche.

SUV Ibridi:

Toyota C-HR; Mazda CX-30; Toyota RAV4.

Station Wagon ibride:

Toyota Auris Touring Sports; Audi A6; Audi A4.

Berline ibride:

Ford Focus Toyota Auris

Monovolume ibride: