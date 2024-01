Fiat 500 più economica: qual è, quanto costa?

Auto simbolo dell’Italia senza se e senza ma, dopo il ritorno nel 2007 in una versione rinnovata ha riguadagnato posizioni nelle preferenze degli italiani, e non solo, tornando ai primi posti nella classifica delle auto più vendute. Merito anche del prezzo, che la colloca in una fascia di mercato abbastanza accessibile. Ma qual è la Fiat 500 più economica e quanto costa? Scopriamo dal listino ufficiale.

QUANTO COSTA LA 500 PIÙ ECONOMICA?

In base ai listini ufficiali in questo momento sono in vendita 8 allestimenti di Fiat 500, molti dei quali fino a esaurimento scorte essendo terminata la produzione. A questi vanno aggiunti altri 5 allestimenti della versione cabrio, 10 della versione L e 10 della versione X, senza considerare il modello con motore elettrico che però è molto più caro. La 500 più economica è la versione 2023 del modello 1.0 Hybrid, in vendita a 17.700 euro. I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione. Ecco tutti i prezzi della 500, dalla più economica alla più cara:

500 1.0 Hybrid 2023: 17.700 €

500 1.0 Hybrid 2022: 18.000 € (esaurimento scorte)

500 1.2 EasyPower Cult 2020: 18.350 € (esaurimento scorte)

500 1.2 EasyPower Club 2022: 19.100 € (esaurimento scorte)

500 1.2 EasyPower Dolcevita 2020: 19.850 € (esaurimento scorte)

500 1.0 Hybrid Red 2022: 20.100 € (esaurimento scorte)

500 1.0 Hybrid Dolcevita 2023: 20.200 €

500 1.0 Hybrid Dolcevita 2022: 20.500 € (esaurimento scorte).

—————————————

500 Cabrio 1.0 Hybrid 2023: 20.200 €

500 Cabrio 1.0 Hybrid 2022: 20.500 € (esaurimento scorte)

500 Cabrio 1.0 Hybrid Red 2022: 22.600 € (esaurimento scorte)

500 Cabrio 1.0 Hybrid Dolcevita 2023: 22.700 €

500 Cabrio 1.0 Hybrid Dolcevita 2022: 23.000 € (esaurimento scorte).

—————————————

500L 1.4 95 CV S&S Connect 2020: 21.050 € (esaurimento scorte)

500L 1.4 95 CV S&S Hey Google 2021: 21.600 € (esaurimento scorte)

500L 1.4 95 CV S&S Cross 2020: 22.250 € (esaurimento scorte)

500L 1.4 95 CV S&S Sport 2020: 23.250 € (esaurimento scorte)

500L 1.4 95 CV S&S Red 2021: 23.250 € (esaurimento scorte)

500L 1.3 MJT 95 CV Connect 2020: 23.650 € (esaurimento scorte)

500L 1.3 MJT 95 CV Hey Google 2021: 24.200 € (esaurimento scorte)

500L 1.3 MJT 95 CV Cross 2020: 24.850 € (esaurimento scorte)

500L 1.3 MJT 95 CV Sport 2020: 25.850 € (esaurimento scorte)

500L 1.3 MJT 95 CV Red 2021: 25.850 € (esaurimento scorte).

—————————————

500X 1.0 T3 120 CV 2022: 24.200 € (esaurimento scorte)

500X 1.3 M.Jet 95 CV 2022: 25.950 €

500X 1.0 T3 120 CV Dolcevita 2022: 27.200 € (esaurimento scorte)

500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT 2023: 27.950 €

500X 1.0 T3 120 CV Sport 2022: 29.600 € (esaurimento scorte)

500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT Dolcevita 2023: 30.950 €

500X 1.3 M.Jet 95 CV Sport 2022: 31.350 €

500X 1.0 T3 120 CV Sport Dolcevita 2022: 32.600 € (esaurimento scorte)

500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT Sport 2023: 32.950 €

500X 1.5 T4 Hybrid 130 CV DCT Sport Dolcevita 2023: 35.950 €.

I prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo. Fate attenzione perché Fiat riduce periodicamente le dotazioni dei modelli in listino, eliminando i componenti non obbligatori per abbassare ulteriormente i prezzi.

Per la cronaca, la Fiat 500 elettrica più economica costa 28.950 euro.

FIAT 500 ECONOMICA A 10.000 EURO CON L’OFFERTA DI GENNAIO

Questo mese c’è la possibilità di pagare la Fiat 500 assai meno del solito approfittando dell’offerta di gennaio 2024. La promozione Bonus Tricolore Fiat consente infatti di acquistare la 500 1.0 Hybrid modello 2023, in listino a 17.700 euro, a soli 12.450 euro o perfino a 10.950 euro (oltre oneri finanziari) se si sceglie il finanziamento, solo con rottamazione e incentivi statali.

Dettagli della promozione

Prezzo di listino: 17.700 euro

Incentivi statali: -2.000 euro

Bonus Tricolore Fiat in caso di rottamazione fino a Euro 2: -3.250 euro

Con finanziamento: -1.500 euro

L’opzione del finanziamento prevede zero euro di anticipo, 59 rate da 164 euro ciascuna con Tan fisso 8,75% e TAEG 10,88% e rata finale da 6.170 euro.

La promozione è valida fino al 31 gennaio 2024 salvo proroga. Una promozione analoga è disponibile pure per la 500X diesel.

Le prenotazioni per gli incentivi auto statali, che per le auto ibride come la 500 consentono di avere uno sconto di 2.000 euro con contestuale rottamazione di un mezzo inquinante, sono ripartite lo scorso 23 gennaio 2024 e sono valide per gli acquisti fatti a partire dal 1° gennaio con immatricolazione completata entro 270 giorni.

FIAT 500 ELETTRICA COSTERÀ 15.000 EURO CON I NUOVI INCENTIVI STATALI?

Prima abbiamo citato brevemente la Fiat 500 elettrica, di certo non è la 500 più economica sul mercato, ma sfruttando i nuovi incentivi auto 2024, di prossima definizione, il prezzo potrebbe scendere fino a circa 15.000 euro diventando quasi alla portata di tutti. Le indiscrezioni sul nuovo Ecobonus statale parlano infatti di un possibile mega sconto fino a 13.750 euro per l’acquisto di auto 100% elettriche a favore dei richiedenti con Isee sotto 30.000 euro e che rottamano un auto Euro 0-1-2. Insomma, con questi parametri la 500 elettrica arriverebbe davvero a costare poco più di 15.000 euro! E anche senza rispettare il requisito dell’Isee si potrebbe accedere a un contributo tra 6.000 e 11.000 euro, comunque succulento. Non ci resta che attendere l’ufficialità sull’ammontare dei nuovi incentivi.