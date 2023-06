Consiglio acquisto auto station wagon: budget fino a 50.000 euro

La nuova guida all’acquisto di SicurAUTO.it si concentra sulle station wagon, un segmento di mercato che suscita sempre molto interesse tra gli automobilisti italiani oltre che dal settore delle flotte. In particolare, in questa guida andremo a vedere quali sono le migliori auto station wagon da comprare con un budget fino a 50.000 euro. Le opzioni in questo segmento non mancano ma per chi volesse spendere meno c’è anche la possibilità di verificare quali sono le migliori station wagon da meno di 35.000 euro oppure le migliori auto a 7 posti da meno di 35.000 euro. Guida aggiornata al 19 giugno 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta richiede l’analisi di vari elementi: per una station wagon, infatti, è fondamentale concentrarsi sulle dimensioni, lo spazio di carico e lo spazio a bordo. Ci sono, però, vari altri aspetti da considerare, a partire dal budget che, inevitabilmente, limita le opzioni di scelta disponibili. Bisogna poi considerare il modo in cui si utilizzerà l’auto e, in particolare, il chilometraggio atteso che rappresenta un elemento fondamentale per scegliere l’alimentazione giusta. Prima di vedere quali sono le migliori station wagon sul mercato, consigliamo di dare un’occhiata a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

AUDI A4 AVANT

L’Audi A4 Avant è uno dei modelli ideali per gli automobilisti alla ricerca di una station wagon da meno di 50.000 euro. Con circa 4,76 metri di lunghezza, la segmento D di casa Audi è spaziosa e completa, con una dotazione molto interessante e tanti allestimenti tra cui scegliere. Il listino parte da 42.650 euro con la versione 35 TFSI S Tronic con motore 2.0 mild hybrid da 150 CV. La vettura è anche diesel con la 30 TDI che presenta il motore mild hybrid 2.0 da 136 CV e un prezzo da 44.300 euro. Per l’Audi A4 ci sono cinque stelle Euro NCAP nel crash test del 2015.

BMW SERIE 3 TOURING

La BMW Serie 3 Touring è uno dei modelli simbolo del segmento premium e rappresenta il punto di riferimento per molti automobilisti alla ricerca di una station wagon di grandi dimensioni, comoda e con una dotazione completa. Con il budget disponibile è possibile scegliere tra diverse varianti: c’è la 318i con il benzina da 156 CV oltre alla 316d con il diesel mild hybrid da 122 CV che rappresentano le proposte d’ingresso alla gamma con prezzi, rispettivamente, di 47,900 euro e 48.300 euro. La BMW Serie 3 ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP nel 2019.

KIA CEED SW PHEV

Tra le station wagon da comprare con un budget inferiore ai 50.000 euro c’è la Kia Ceed SW PHEV. La vettura è lunga 4,6 metri ed è disponibile sul mercato italiano in un’unica configurazione. La station wagon di Kia, infatti, può essere ordinata in abbinamento alla motorizzazione 1.6 GDI PHEV da 141 CV di potenza e con cambio automatico. Da notare la presenza di una batteria da 8,9 kWh che garantisce la possibilità di funzionamento a zero emissioni per un massimo di circa 57 chilometri. Il listino parte da 39.900 euro. Per la Kia Ceed il crash test Euro NCAP si è concluso con quattro stelle nel 2019.

MERCEDES CLA SHOOTING BRAKE

La Mercedes CLA Shooting Brake è uno dei modelli più interessanti della gamma compatta di casa Mercedes. Con i suoi 4,68 metri di lunghezza risulta essere leggermente più corta rispetto ai modelli di segmento superiore ma il rapporto qualità/prezzo è sempre molto alto. La CLA in versione “wagon” è disponibile in Italia con prezzi da 44.000 euro, scegliendo la variante CLA 180 Executive con motore quattro cilindri 1.3 da 136 CV con sistema mild hybrid. La gamma diesel, invece, parte dalla 180 d Executive con motore quattro cilindri 2.0 da 116 CV con prezzi da 46.450 euro. Per la CLA ci sono le cinque stelle nel crash test Euro NCAP nel 2019.

PEUGEOT 508 SW

Peugeot si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel segmento delle station wagon, anche grazie alla Peugeot 508 SW. Il modello in questione sfiora i 4,8 metri di lunghezza e può contare su di una gamma particolarmente articolata che parte dalla versione PureTech 130 con motore benzina da 131 CV e prezzo di 43.170 euro. C’è spazio anche per il diesel BlueHDI da 130 CV con prezzi da 45.170 euro. La Peugeot 508 ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP nel 2018.

SKODA SUPERB WAGON

Con i suoi 4,86 metri di lunghezza, la Skoda Wagon Superb è un modello di riferimento del segmento delle station wagon, proponendo tanto spazio di carico, un abitacolo spazioso e un comparto tecnico completo. La vettura di casa Skoda è disponibile sul mercato italiano a partire da 43.400 euro con la variante in allestimento Executive con motore 1.5 TSI da 43.400 euro. Per la gamma diesel, invece, bisogna puntare sul motore 2.0 TDI da 150 CV che parte da 45.850 euro. L’attuale Skoda Superb non ha ancora effettuato il crash test Euro NCAP.

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT

Lunga 4,77 metri, la Volkswagen Passat Variant è un punto di riferimento della gamma Volkswagen per la fascia alta del mercato. Il modello base è dotato del motore 1.5 TSI da 150 CV con cambio manuale e viene proposto al prezzo di partenza di 40.650 euro. Per l’automatico, invece, servono 42.350 euro. C’è anche la versione 2.0 TDI da 122 CV che parte da 44.300 euro. Con il budget disponibile, però, è possibile puntare su diverse altre versioni e anche su allestimenti più ricchi. L’attuale generazione di Volkswagen Passat non ha ancora affrontato il crash test Euro NCAP.

VOLVO V60

La Volvo V60 è un’altra station wagon premium, pensata per offrire una dotazione completa e tanto spazio a bordo. anche grazie ai circa 4,78 metri di lunghezza. La gamma della wagon di Volvo è particolarmente ricca e parte dalla versione benzina mild hybrid B3 Essential con motore quattro cilindri 2.0 da 163 CV disponibile con un listino di 46.000 euro. Con il budget disponibile è possibile puntare pure sulla B4 d Essential con motore diesel 2.0 turbo da 197 CV abbinato ad un sistema mild hybrid e con un listino di 49.200 euro. La Volvo V60 ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP nel 2018.