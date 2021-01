Nuova guida con i consigli per acquistare le migliori citycar dotate di frenata automatica d'emergenza, di serie oppure optional. Schede, foto, prezzi e crash test

Dopo avere analizzato vari segmenti e selezionato le proposte più invitanti in base alla categoria e al prezzo, le guide all’acquisto di SicurAUTO.it proseguono con le migliori citycar equipaggiate con il sistema di frenata automatica d’emergenza o AEB (Autonomus Emergency Brake). Questo dispositivo di sicurezza, che funziona mediante dei sensori e dal 2022 sarà obbligatorio su tutte le nuove automobili, avvisa il conducente di un potenziale pericolo (per esempio un’imminente collisione con ostacoli quali automobili, ciclisti e pedoni) e, in caso di necessità, può rallentare o fermare la vettura in maniera autonoma. Attualmente ci sono in commercio sistemi AEB adatti al traffico cittadino e altri, operativi anche a velocità sostenute, più idonei all’uso extraurbano e lungo le autostrade. Guida aggiornata il 26 gennaio 2021.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Tutti sappiamo quanto sia difficile scegliere l’auto giusta. Quanti acquirenti hanno optato per un determinato modello senza pensarci troppo, salvo rendersi conto dopo qualche mese di aver sbagliato clamorosamente automobile? A questo proposito vi consigliamo di focalizzare la scelta prima di tutto sulle vostre necessità. A parte il budget, è importante sapere l’uso che si farà dell’auto: casa-lavoro, viaggi, tempo libero, gite offroad? Pensateci bene prima di decidere su quale vettura valga la pena indirizzarsi (e investire). E valutate con attenzione anche altri aspetti, come per esempio il numero di km che pensate di percorrere in un anno. Perché da questo dipende la scelta di un’auto benzina, diesel, gpl o con alimentazione a bassi o bassissimi consumi. Detto questo, leggete con attenzione i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta e poi passate alla nostra guida delle migliori citycar con frenata automatica d’emergenza.

CITROEN C1

La Citroen C1 è una citycar affidabile e piacevole da guidare, che con la seconda serie è migliorata nelle finiture, nelle dotazioni e nell’elettronica di bordo. Lunga 346 cm, a 3 o 5 porte, accoglie a bordo 4 persone mentre la capacità del bagagliaio non supera i 196 litri. Disponibile con alimentazione a benzina e cambio manuale. Le versioni della C1 dotati di frenata automatica di emergenza (optional da 600 euro) sono 1.0 VTi72 S&S JCC+, 1.0 VTi72 S&S Live, 1.0 VTi72 S&S Shine e 1.0 VTi72 S&S Shine Neopatentati, con prezzi da 11.250 a 14.450 euro. Il crash test Euro NCAP di Citroen C1 effettuato nel 2014 ha ottenuto 4 stelle su 5.

FIAT 500 ELETTRICA

Presentata nel 2020 nel bel mezzo della pandemia, la Fiat 500 elettrica non si discosta troppo, esteticamente, dal modello a motore endotermico, anche se guadagna 6 cm in lunghezza e in larghezza (ora sono rispettivamente 363 e 168) e 4 in altezza (152). Per il resto è dotata di un sistema di ricarica rapida da 85 kW: sono necessari 5 minuti di ricarica della batteria per avere un’autonomia di 50 chilometri e 35 minuti per ricaricarla fino all’80%. Tutti gli allestimenti della 500 elettrica hanno la frenata automatica d’emergenza di serie, sia nella versione berlina (Action, Passion, Icon, La Prima) che 3+1 – con portiera posteriore aggiuntiva – (Passion, Icon, La Prima) e cabrio (Passion, Icon, La Prima), con prezzi che variano da 26.150 a 38.900 euro (ma con i vari incentivi si può risparmiare parecchio). A parte il modello base Action che monta un 95 CV/70 kW, tutti gli altri sono spinti dal motore elettrico 118 CV/87 kW con cambio automatico, che consuma all’incirca 14 kWh ogni 100 km. Emissioni ovviamente pari a zero Testata ai crash test EuroNCAP nel 2017 ha ottenuto 3/5.

FIAT PANDA

A più di 40 anni dal debutto e giunta ormai alla terza generazione, la citycar Fiat Panda non vuole proprio saperne di farsi da parte. E del resto perché dovrebbe, dato che in Italia continua a guidare le classifiche di vendita con ampio margine sulla concorrenza? La Panda misura da 365 a 368 cm di lunghezza, ha 5 porte, 4 posti e un bagagliaio da 225 litri. È disponibile ad alimentazione benzina, gpl, metano e ibrida, con motori 0.9, 1.0 e 1.2 da 69, 70 o 85 CV. Le versioni Cross, Life e Sport, in vendita a partire da 13.900 euro, sono equipaggiabili anche con frenata automatica di emergenza (per aggiungerla ci vogliono altri 450 euro). Nel 2018 il crash test di Fiat Panda eseguito da Eur NCAP ha dato come risultato 0/5.

HYUNDAI I10

La nuova Hyundai i10 è una delle poche citycar al mondo con la frenata automatica d’emergenza di serie. Possiamo scegliere tra ben dieci versioni della i10, sette a benzina e tre gpl, tra cui spicca quella con cambio automatico 1.0 MPI A/T Tech, venduta a 15.650 euro. Cinque posti (ma meglio accomodarsi in quattro), cinque porte e 252 litri di bagagliaio, è spinta da un motore a benzina da 67 CV, dichiara consumi nel ciclo misto di 4,4 l/100 km e 101 g/km di emissioni di CO2. Testata nel 2020 da Euro NCAP, la Hyundai i10 ha ottenuto 3 stelle: qui la scheda del crash test con i risultati completi e il video.

KIA PICANTO

Come la Panda anche Kia Picanto è giunta alla terza generazione, e allo stesso modo della citycar italiana è migliorata dal punto di vista dello spazio di bordo (i 359 cm di lunghezza permettono ai passeggeri posteriori di allungare un po’ le gambe), della versatilità e della capacità di carico (255 litri). La frenata automatica di emergenza è disponibile facoltativamente (con un esborso di 600 euro) su tutti gli allestimenti di Picanto: City, Active, Cool, GT Line e X Line. I prezzi di listino variano da 11.900 a 17.650 euro, mentre per quanto riguarda i motori troviamo un 1.0 benzina da 66 CV/49 kW o da 100 CV/74 kW, e un 1.0 gpl da 65 CV/48 kW. Solo 3 stelle su 5 nel crash test di Kia Picanto del 2017 by Euro NCAP.

PEUGEOT 108

La seconda generazione di Peugeot 108 offre un abitacolo migliorato nelle finiture, dotazioni più ricche (spicca il nuovo sistema d’infotainment che rispetto a prima ha guadagnato i comandi al volante per l’autoradio e il telefono) e buone prestazioni, con il piccolo 1.000 a tre cilindri che si difende egregiamente. La frenata automatica d’emergenza è disponibile come optional, al costo aggiuntivo di 500 euro, sulle versioni a benzina Allure Top VTi 72cv Cabrio (15.250 euro), Allure Top VTi 72cv ETG5 Cabrio (15.450 euro), Allure Top VTi 72cv S&S Neopatentati (15.400 euro), Collection VTi 72cv (14.750 euro) e Collection VTi 72cv Cabrio (15.900 euro). Il crash test di Peugeot 108 datato 2014 ha ottenuto 4/5.

SMART EQ FORFOUR

Nella Smart EQ Forfour ci entrano senza problemi quattro persone e con il motore elettrico a trazione posteriore da 82 CV/60 kW vanno un po’ dappertutto, non temendo Ztl o altre limitazioni di sorta. Basta non chiedere miracoli al modesto bagagliaio da 185 litri. Sono disponibili 4 allestimenti della EQ Forfour, con prezzo di listino che oscilla da 25.832 a 31.042 euro, tutti con frenata automatica di emergenza di serie. Per il resto la vettura dispone di una batteria da 17,6 kWh, viaggia a 130 km/h di velocità massima e ha un’autonomia di circa 155 km. Per l’80% della ricarica sono necessarie 6 ore da una presa domestica. La Smart Forfour ha ottenuto 4/5 nel crash test del 2014 (qui scheda e video completi).

SMART EQ FORTWO COUPÈ E CABRIO

Uscita nel 2018, la Smart EQ Fortwo è una citycar elettrica a trazione posteriore perfetta per l’uso cittadino. Anche perché fra tanti pregi, come la maneggevolezza e la facilità di parcheggio, non si può dire che l’autonomia sia proprio il suo forte. Il prezzo di listino della Smart Fortwo elettrica varia a seconda dei 13 allestimenti proposti. Parte dai 25.210 euro della EQ Pure e arriva ai 32.695 euro della EQ bluedawn (22kW). Il motore ha una potenza di 82 CV/60 kW, la batteria agli ioni di litio una capacità di 17,6 kWh, mentre velocità massima e autonomia sono rispettivamente di 130 km/h e di 160 km. Per l’80% della ricarica sono necessarie 6 ore da una presa domestica. Buona parte degli allestimenti della Smart EQ Fortwo sono disponibili pure in versione cabrio, mentre tutti hanno la frenata automatica d’emergenza di serie. Nel 2014 il crash test ha dato come risultato 4/5. Qui c’è la nostra prova su strada della Smart EQ Fortwo elettrica.

SUZUKI JIMNY

Suzuki Jimny è un fuoristrada con misure da citycar, dato che la lunghezza non supera i 348 cm e il bagagliaio contiene appena 85 litri. Nato per le avventure offroad, si districa molto bene anche nel traffico cittadino grazie alle dimensioni compatte e all’angolo di sterzo. Disponibile in due versioni entrambe a benzina, la 1.5 5MT Top (23.900 euro) e la 1.5 4AT Top (25.400 euro), quest’ultima con cambio automatico. Come ogni giapponese che si rispetti, ha di serie la frenata automatica di emergenza. Solo 3/5 il punteggio di Suzuki Jimny nel crash test Euro NCAP del 2018.

TOYOTA AYGO

Toyota Aygo ha fatto un bel salto di qualità rispetto alla prima generazione, migliorando negli interni, nelle dotazioni, nei materiali e nella sicurezza. Utilitaria mignon, misura 346 cm di lunghezza con un bagagliaio da 168 litri. Disponibile in ben diciotto allestimenti, tutti dotati di frenata automatica d’emergenza di serie. Le varie versioni a nostra disposizione, in vendita da 13.100 a 18.150 euro, montano propulsori 1.0 benzina da 72 CV/53 kW con cambio manuale o automatico. Modesto risultato (3/5) di Toyota Aygo nel crash test Euro NCAP del 2017.

VOLKSWAGEN UP!

3 o 5 porte non fa differenza, la piccola utilitaria Volkswagen Up! misura sempre 360 cm di lunghezza e nonostante questo regala una buona abitabilità a bordo, pure ai passeggeri sui sedili posteriori (ecco, magari evitate di farci accomodare degli spilungoni). Il bagagliaio da 251 litri si difende, in relazione al segmento. Di serie la frenata automatica di emergenza, disponibile su tutti gli allestimenti. Le motorizzazioni prevedono numerose versioni a benzina 1.0 da 60, 65 e 116 CV e alcune con alimentazione a metano da 68 CV. I prezzi oscillano da 11.500 a 21.250 euro. Il crash test Euro NCAP del 2011 di Volkswagen Up! Ha totalizzato 5/5.