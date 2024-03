Lanciata sul mercato nel 2012 in sostituzione della 207, la piccola berlina Peugeot 208 ha saputo farsi spazio nel segmento B conquistando un’ampia fetta di mercato. Nel 2023, in Italia, è risultata la 14^ auto più venduta in assoluto con 24.151 unità (dati Unrae). Auto dell’anno 2020, è stata prodotta in due generazioni e a metà dello scorso anno ha subito un robusto restyling che ha portato dei rinnovamenti sia a livello estetico che come motori e tecnologia interna. Visto che viene venduta anche con motore elettrico fin dal 2019, scopriamo quanto costa la Peugeot 208 con gli incentivi auto, attuali e futuri.

LISTINO PREZZI PEUGEOT 208

La Peugeot 208 è disponibile con motore termico a benzina da 75 e 101 CV, con l’inedito powertrain mild-hybrid da 101 e 136 CV abbinato al cambio automatico a sei rapporti, oppure 100% elettrica da 136 o 156 CV (100 o 115 kW, potenza di picco). Ecco i prezzi di tutte le versioni aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo:

208 PureTech 75 S&S 5p. Active: 20.270 €

208 PureTech 100 S&S 5p. Active: 21.470 €

208 PureTech 100 S&S 5p. Allure: 23.120 €

208 Hybrid 100 e-DCS6 Active: 23.970 €

208 PureTech 100 S&S 5p. GT: 25.220 €

208 Hybrid 100 e-DCS6 Allure: 25.620 €

208 Hybrid 100 e-DCS6 GT: 27.720 €

208 Hybrid 136 e-DCS6 GT: 28.920 €

e-208 136 CV 5p. Active: 35.530 €

e-208 136 CV 5p. E-Style: 36.980 €

e-208 motore elettrico 136 CV 5p. Allure: 37.180 €

e-208 motore elettrico 156 CV 5p. GT: 40.280 €.

La Peugeot 208 più economica è quindi la PureTech 75 S&S 5p. Active alimentata a benzina, l’unica con motore da 75 CV, che costa relativamente poco, poco sopra i 20.000 euro. Per le versioni mild-hybrid bisogna spendere un po’ di più mentre la 208 elettrica costa almeno 35.530 euro ma si sale fino a oltre 40.000.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versioni base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura, anche la wallbox per i modelli elettrici), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE PEUGEOT 208

Peugeot 208 PureTech 75 S&S 5p. Active

Prezzo di listino: 20.270 €

Prezzo promo: 16.820 €

35 rate mensili da 110 € (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,96%)

Anticipo: 3.073 €

Rata finale: 12.516 € o si è liberi di sostituirla o restituirla.

Peugeot 208 Hybrid 100 e-DCS6 Active

Prezzo di listino: 23.970 €

Prezzo promo: 20.520 €

35 rate mensili da 110 € (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,68%)

Anticipo: 4.168 €

Rata finale: 15.564 € o si è liberi si sostituirla o restituirla.

Peugeot e-208 136 CV 5p. Active

Prezzo di listino: 35.530 €

Prezzo promo: 23.730 € inclusi 5.000 € di incentivi statali previa rottamazione

35 rate mensili da 110 € (TAN fisso 3,75%, TAEG 4,84%)

Anticipo: 3.333 €

Rata finale: 18.470 € o si è liberi si sostituirla o restituirla.

Offerte valide solo su clientela privata e per contratti stipulati fino al 22 marzo 2024.

PEUGEOT 208 CON GLI INCENTIVI AUTO 2024

Con lo schema attualmente in vigore degli incentivi auto 2024, disponibile solamente per autovetture elettriche e ibride plug-in, la Peugeot 208 elettrica può essere acquistata con uno sconto di 5.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, o di 3.000 euro senza rottamazione. A cui aggiungere, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, eventuali offerte della casa madre.

Possibilità decisamente maggiori con i nuovi incentivi auto, attesi a breve, che oltre a proporre grossi sconti per le auto elettriche fino a 13.750 euro in presenza di determinati requisiti, faranno rientrare in gioco anche i modelli con motore termico, per cui l’intera gamma 208 termica potrà contare su sconti fino a 3.000 euro.