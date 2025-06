Un bagagliaio capiente è una priorità per chi ha bisogno di spazio, che si tratti di famiglie numerose, professionisti con attrezzature da trasportare o appassionati di viaggi e sport. Le auto con vani di carico ampi offrono infatti praticità e versatilità, permettendo di caricare valigie, passeggini, biciclette o materiali di lavoro senza sacrificare il comfort. Nel 2025, il mercato propone diversi modelli che si segnalano per capacità del bagagliaio, combinando spazio, design e tecnologia, scopriamo quali sono le auto con il bagagliaio più grande.

PEUGEOT 5008

La Peugeot 5008, un SUV a sette posti, è una delle scelte migliori per chi cerca un bagagliaio spazioso. Offre 702 litri con i sedili posteriori in posizione, espandibili a 1.940 litri abbattendo la seconda fila e rimuovendo la terza. Le forme regolari del vano e i sedili regolabili facilitano il caricamento di oggetti voluminosi. Con un design moderno e un cruscotto digitale da 12,3 pollici, la 5008 è ideale per famiglie e viaggi lunghi, unendo praticità a un’estetica raffinata.

Prezzo a partire da 42.120 euro.

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT

La Volkswagen Passat Variant è una station wagon che brilla per spazio e funzionalità. Con 690 litri di capacità in configurazione standard, arriva a 1.920 litri reclinando i sedili posteriori tramite pratiche leve. La cura dei dettagli, come i gancetti per le borse e una presa a 12 volt, rende il bagagliaio estremamente pratico. Lunga 4,77 metri, combina un abitacolo spazioso con materiali di qualità, perfetta per chi cerca eleganza e comfort.

Prezzo a partire da 43.800 euro.

TOYOTA RAV4

Tra i SUV, la Toyota RAV4 si distingue con un bagagliaio da 580 litri, che può raggiungere i 1.690 litri abbattendo i sedili posteriori. Le versioni plug-in hybrid, però, offrono una capacità leggermente ridotta (490-1.604 litri). Grazie alla piattaforma GA-K, il vano è ben sfruttabile, con un piano di carico piatto e un’ampia bocca di accesso. La RAV4 è una scelta sicura per chi desidera un veicolo spazioso, efficiente e adatto sia alla città che ai viaggi.

Prezzo da 42.200 euro.

FORD PUMA

Nonostante sia un SUV compatto, la Ford Puma sorprende con un bagagliaio da 456 litri, espandibile a 1.216 litri. La bocca di carico ampia e il fondo regolabile, che elimina il gradino con i sedili abbattuti, facilitano il trasporto di oggetti ingombranti. Il design grintoso e le motorizzazioni ibride leggere la rendono un’ottima scelta per chi cerca un’auto maneggevole ma con una capacità di carico notevole per la sua categoria.

Prezzo da 27.650 euro.

DACIA JOGGER

La Dacia Jogger è una monovolume accessibile che non scende a compromessi sullo spazio. In configurazione a cinque posti offre 708 litri, che salgono a 1.819 litri con i sedili posteriori reclinati. Anche con sette posti, il bagagliaio resta pratico (160-2.094 litri). La sua versatilità, unita a un prezzo competitivo a partire da circa 18.000 euro, la rende ideale per famiglie numerose o per chi cerca un’auto spaziosa senza spendere una fortuna.

Prezzo da 18.100 euro.

Questi modelli rappresentano alcune delle migliori opzioni disponibili in Italia nel 2025 per chi cerca un bagagliaio capiente. La scelta dipende dalle esigenze specifiche: la Peugeot 5008 e la Dacia Jogger sono perfette per famiglie numerose, la Volkswagen Passat Variant per chi ama le station wagon, mentre Toyota RAV4 e Ford Puma offrono un mix di spazio e maneggevolezza per usi diversi.