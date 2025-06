Auto ibride plug-in: le 10 più economiche nel 2025

Le auto ibride plug-in rappresentano una sorta di anticamera del full electric, quasi una tappa intermedia nel passaggio dal termico all’elettrico. In Italia hanno una nicchia di mercato ben definita che nei primi cinque mesi del 2025 vale il 4,9% (in aumento dal 3,2% dell’anno scorso) e nell’ultima rilevazione di maggio addirittura il 6,4%. Anche a livello numerico le vendite sono in crescita essendo passate in un solo anno, sempre nel periodo gennaio-maggio, da 23.683 a 35.910 immatricolazioni. Scopriamo pertanto le 10 auto ibride plug-in più economiche del 2025, dove per ‘economiche’ si intende un prezzo attorno ai 40.000 euro.

1. TOYOTA CH-R

Toyota C-HR è un crossover SUV che fa del design il suo punto di forza: linee distintive e un carattere deciso, tale da renderla quasi unica nel panorama automobilistico. Disponibile anche in versione ibrida e ibrida plug-in per unire stile, efficienza e piacere di guida.

Allestimenti plug-in hybrid:

C-HR 2.0 PHEV Active: 36.900 €

C-HR 2.0 PHEV Trend: 39.900 €

C-HR 2.0 PHEV Lounge: 42.900 €

C-HR 2.0 PHEV GR Sport: 43.900 €

C-HR 2.0 PHEV Lounge Hero: 44.400 €

C-HR 2.0 PHEV GR Sport Hero: 45.400 €.

2. MG HS PHEV

Buon connubio di efficienza e prestazioni, la MG HS PHEV si distingue come SUV Plug-in Hybrid che grazie alla combinazione di un motore termico e uno elettrico vanta bassi consumi di carburante e emissioni ridotte, con un’autonomia in modalità solo elettrica fino a 52 km.

Allestimenti plug-in hybrid:

HS PHEV Comfort: 37.990 €

HS PHEV Luxury: 40.490 €.

3. DR 6.0 PHEV

La DR 6.0 PHEV è un SUV di segmento C prodotto dalla casa automobilistica italiana DR Automobiles. Si posiziona come il top di gamma del marchio, offrendo un connubio di stile, comfort, tecnologia e convenienza. Rappresenta un’interessante opzione per chi cerca un SUV elegante e versatile a un prezzo competitivo.

Allestimenti plug-in hybrid:

6.0 1.5 PHEV 38.900 €.

4. JAECOO 7 SUPER HYBRID

Jaecoo è il primo brand con il quale il gruppo cinese Chery è sbarcato in Italia proponendo la C-Suv 7, dal look muscoloso e decisamente ‘europeo’, con linee tese, sottili fari a led e l’imponente calandra con listelli cromati. In alternativa alla versione a benzina c’è la plug-in Super Hybrid che monta un 1.5 turbobenzina da 105 kW (143 CV) affiancato da un’unità elettrica da 150 kW (204 CV), per una potenza combinata di 255 kW, pari a 347 CV. La batteria da 18,3 kWh assicura un’autonomia di circa 91 km (130 in città).

Allestimenti plug-in hybrid:

7 1.5 TGDI 347 CV PHEV Premium: 38.900 €

7 1.5 TGDI 347 CV PHEV Exclusive: 40.900 €.

5. KIA NIRO PHEV



La Kia Niro è un crossover compatto progettato per combinare le caratteristiche di un SUV con l’efficienza di un veicolo ecologico. Si distingue infatti per la sua gamma di motorizzazioni ibride, ibride plug-in e completamente elettriche. In particolare la Niro PHEV è dotata di un motore a benzina da 1.6 litri GDI combinato con un motore elettrico, che insieme forniscono una potenza totale di circa 171 CV. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 8.9 kWh, l’auto può percorrere fino a circa 50 km in modalità completamente elettrica, ideale per gli spostamenti quotidiani in città.

Allestimenti plug-in hybrid:

Niro 1.6 GDi DCT PHEV Business: 39.450 €

Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style: 42.200 €

Niro 1.6 GDi DCT PHEV Evolution: 44.200 €.

6. BYD SEAL U DM-i

La BYD Seal U è un SUV elettrico prodotto dalla BYD Auto, una delle principali aziende cinesi nel settore dei veicoli elettrificati e delle batterie. La Seal U Plug-In Hybrid è caratterizzata da un design moderno e aerodinamico, che richiama l’estetica sportiva ed elegante della BYD Seal, una berlina elettrica di successo. Questo SUV è pensato per offrire un equilibrio tra prestazioni, autonomia e comfort, posizionandosi come una scelta competitiva nel crescente mercato delle auto elettrificate.

Allestimenti plug-in hybrid:

Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Boost: 39.800 €

Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Comfort: 42.300 €

Seal U DM-i 1.5 T 324 CV PHEV Design: 47.800 €.

7. FORD KUGA

Ford Kuga è un SUV compatto che si distingue per il suo design moderno, le caratteristiche tecnologiche avanzate e la versatilità, risultando particolarmente adatto sia per la guida urbana che per i percorsi off-road leggeri. La terza generazione, lanciata nel 2019, rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di design, efficienza e tecnologia. Costruita sulla piattaforma globale C2 di Ford, offre una gamma di motorizzazioni che include anche opzioni ibride e ibride plug-in.

Allestimenti plug-in hybrid:

Kuga 2.5 PHEV 243 CV CVT 2WD Titanium: 41.750 €

Kuga 2.5 PHEV 243 CV CVT 2WD ST-Line: 46.250 €

Kuga 2.5 PHEV 243 CV CVT 2WD Active: 46.250 €

Kuga 2.5 PHEV 243 CV CVT 2WD ST-Line X: 49.750 €

Kuga 2.5 PHEV 243 CV CVT 2WD Active X: 49.750 €.

8. DR 7.0 PHEV

La DR 7.0 PHEV è un SUV plug-in hybrid a 7 posti che combina un motore turbo benzina da 1.5 litri con due motori elettrici, per una potenza complessiva di 317 CV. Questo modello offre un’autonomia in modalità completamente elettrica fino a 99 km (ciclo urbano) e consumi ridotti, con una media dichiarata di 0,96 l/100 km.

Allestimenti plug-in hybrid:

7.0 1.5 Plug-in Hybrid: 41.900 €.

9. OPEL ASTRA

Dopo 4 milioni di unità vendute, la Opel Astra è giunta alla sua sesta generazione che presenta anche delle varianti plug-in hybrid con motore turbo benzina da 1.6 litri abbinato a un motore elettrico, offrendo una potenza combinata di 180 CV o 225 CV (nella versione GSe). La batteria da 12,4 kWh consente un’autonomia in modalità puramente elettrica che si aggira tra i 56 e i 66 km (WLTP).

Allestimenti plug-in hybrid:

Astra 1.6 PHEV 180 CV AT8 GS: 42.050 €

Astra 1.6 PHEV 225 CV AT8 GSe: 48.050 €.

10. VOLKSWAGEN GOLF

La Volkswagen Golf offre diverse versioni ibride plug-in, attualmente incentrate sull’ottava generazione. Tra queste spiccano le Golf eHybrid e la più sportiva GTE. Entrambe combinano un motore a benzina 1.5 TSI con un motore elettrico e un cambio automatico DSG a 6 rapporti, con una batteria da 19,7 kWh netti. Le Golf eHybrid erogano una potenza combinata di 204 CV, mentre la GTE, con un’impronta più sportiva, raggiunge i 272 CV.

Allestimenti plug-in hybrid:

Golf 1.5 TSI eHybrid DSG Life: 42.250 €

Golf 1.5 TSI eHybrid DSG Edition Plus: 42.450 €

Golf 1.5 TSI eHybrid DSG Style: 44.150 €

Golf 1.5 TSI DSG GTE: 48.250 €.

Tutti i prezzi elencati nella pagina sono Iva inclusa e aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo.