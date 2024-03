Volkswagen Passat Variant 2024: caratteristiche, motori e prezzi

La Nuova Volkswagen Passat 2024 è stata svelata lo scorso mese di novembre. Da questo mese di marzo 2024, però, la segmento D della casa tedesca è pronta all’avvio della commercializzazione. Come già anticipato in occasione del debutto dello scorso anno, la vettura arriverà in Italia solo in versione Station Wagon. È così, quindi, che i clienti italiani possono oggi puntare sulla Nuova Volkswagen Passat Variant 2024, non generazione di un’icona della gamma Volkswagen.

LE DIMENSIONI DELLA VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2024

La Nuova Volkswagen Passat 2024 arriva sul mercato italiano solo nella variante Passat Variant, con carrozzeria Station Wagon. Si tratta, quindi, di un modello con dimensioni importanti che risulta essere molto più grande rispetto alla generazione precedente. Le dimensioni della Nuova Volkswagen Passat Variant sono:

lunghezza di 4,917 metri (+14 cm rispetto alla generazione precedente)

(+14 cm rispetto alla generazione precedente) passo di 2,841 metr i (+5 cm rispetto alla generazione precedente)

i (+5 cm rispetto alla generazione precedente) altezza di 1,506 metri

larghezza di 1,849 metri

bagagliaio di 690 litri che può essere incrementato fino a 1.920 litri

GLI ALLESTIMENTI DELLA VOLKSWAGEN PASSAT 2024

La nuova Volkswagen Passat Variant 2024 arriva sul mercato in tre diversi allestimenti:

Passat

Business (+2.600 euro rispetto alla Passat)

(+2.600 euro rispetto alla Passat) R-Line (+5.700 euro rispetto alla Business)

L’allestimento base Passat include i cerchi in lega da 17 pollici, il display dell’infotainment da 12,9 pollici e il Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici. CI sono anche il volante multifunzione in pelle con palette per cambio DSG, il sistema Keyless Go, il clima 2 zone, i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED e il Cruise Control Adattivo ACC. La dotazione di serie della Volkswagen Passat Variant 2024 cresce con gli allestimenti Business, che aggiunge anche il Navigatore Discover Media da 12,9 pollici, e R-Line, la proposta top di gamma che include tante personalizzazioni, a partire dai cerchi da 18 pollici e dai fari IQ-Light LED Matrix con Dynamic Light Assist. In alcuni mercati europei è disponibile anche la versione Elegance che, almeno per il momento, non è prevista per il mercato italiano.

I MOTORI DELLA VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2024

La gamma delle motorizzazioni della Nuova Volkswagen Passat Variant 2024 si compone di quattro varianti:

benzina 1.5 eTSI ACT da 150 CV con sistema mild hybrid con trazione anteriore

con sistema con trazione anteriore diesel 2.0 TDI SCR EVO da 122 CV con trazione anteriore

con trazione anteriore diesel 2.0 TDI SCR EVO da 150 CV con trazione anteriore

con trazione anteriore diesel 2.0 TDI SCR EVO da 193 CV con trazione integrale 4MOTION

Per tutte e quattro le versioni c’è il cambio automatico a doppia frizione DSG. Da notare che la motorizzazione top (e quindi anche la trazione integrale) sono disponibili, per ora, solo in abbinamento all’allestimento R-Line. A completare la gamma c’è la versione Plug-in Hybrid della Volkswagen Passat Variant 2024. Questa versione, il cui nome ufficiale è Passat Variant eHybrid, non è ancora presente sul sito di Volkswagen ma arriverà sul mercato italiano nel prossimo futuro. Il sistema ibrido utilizzato comprende:

un motore benzina 1.5 a ciclo Miller , disponibile nelle varianti da 150 CV e 177 CV

, disponibile nelle varianti da e un motore elettrico abbinato all’asse posteriore che porta la potenza combinata a 204 CV e 272 CV, rispettivamente

abbinato all’asse posteriore che porta la potenza combinata a e rispettivamente una batteria da 19,7 kWh, con un’autonomia di circa 100 chilometri in modalità elettrica e possibilità di ricarica fino a 50 kW in corrente continua

Ulteriori aggiornamenti sull’avvio delle vendite dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

VOLKSAGEN PASSAT VARIANT: I PREZZI

Il listino prezzi in Italia della Volkswagen Passat Variant 2024 parte da: