Nuova Peugeot 5008: ibrida, plug-in o elettrica, i prezzi per l’Italia

Nuova Peugeot 5008 è finalmente arrivata nei listini italiani, dopo il lancio avvenuto nello scorso marzo. Il grande SUV del marchio francese è pronto a conquistare il mercato con le sue doti, che vanno dall’ampia spaziosità in virtù dei sette posti, al comfort di livello, fino alla possibilità di scegliere fra tanti motori: ibrido, plug-in ed elettrico. Ci sono tutti gli ingredienti per battagliare in un segmento competitivo e affollato come quello nel quale è collocato.

PEUGEOT 5008: SPAZIO A VOLONTA’

Non sono molti i modelli attualmente in commercio che possono garantire lo spazio che invece offre la nuova Peugeot 5008. Il SUV transalpino sfoggia dimensioni generose:

4,79 metri di lunghezza;

1,89 metri di larghezza;

1,69 metri di altezza,

2,90 metri di passo.

Questi numeri trasmettono bene le potenzialità, in fatto di abitabilità, di questo modello. Lo spazio a bordo è per 7 passeggeri grazie alla configurazione su tre file di sedili. Il bagagliaio, invece, in conformazione standard mette a disposizione 748 litri, mentre con la terza fila in piedi la capacità di carico scende a 259 litri. Infine, con l’abbattimento di tutti gli schienali si raggiungono i 1.815 litri di capienza. In quest’ultimo caso, inoltre, si possono caricare oggetti lunghi fino a 2 metri di lunghezza.

DESIGN DI PERSONALITA’ PER PEUGEOT 5008

Non è complicato notare la somiglianza tra la recente Peugeot 2008 e l’ultima nata Peugeot 5008. La vicinanza “parentale” tra le due vetture viene espressa ottimamente da molti dettagli estetici, anche se la 5008 si distingue per l’anteriore dalla grande calandra con elementi tridimensionali, con gli artigli che si sviluppano al di sotto dei fari Pixel LED. La fiancata è invece massiccia, mentre i cerchi in lega possono essere da 19 o 20’’. Infine, al posteriore abbiamo un taglio molto squadrato e classico, studiato e concepito per esaltare le capacità di carico. Sei invece le varianti di colore per la carrozzeria: Obsession Blue, Ingaro Blue, Okenite White, Pearl Black, Artense Grey e Titanium Grey.

PEUGEOT 5008: LA VERSIONE ELETTRICA

La Peugeot 5008 elettrica, altresì chiamata E-5008, si contraddistingue per un motore da 210 CV (157 kW) e 345 Nm di coppia, abbinato a una batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio da 73 kWh di capacità netta. Grazie all’aerodinamica efficiente (SCx di 0,77), l’autonomia garantita tocca la soglia dei 502 km (ciclo combinato WLTP). La ricarica è ottimizzata con caratteristiche come una presa Mode 4 che accetta una velocità fino a 160 kW alle colonnine ultrafast in corrente continua, consentendo una ricarica rapida di 100 km di autonomia in appena 10 minuti e una ricarica dal 20% all’80% in soli 30 minuti. Il prezzo in Italia è di 47.730 euro.

PEUGEOT 5008: LA PLUG-IN HYBRID

Non c’è solo la versione elettrica, perché la Peugeot 5008 può essere declinata anche con motorizzazione plug-in 195 e-DCS7. Questa unità combina un motore elettrico da 92 kw (125 CV) con un motore termico da 150 CV per una potenza di sistema di 195 CV. La sua batteria da 17,8 kWh (capacità utile) consente un’autonomia di guida totalmente elettrica fino a 82 km (ciclo combinato WLTP). Questa versione è dotata di un serbatoio del carburante da 60 litri, per affrontare lunghi viaggi senza affanno. Il prezzo è di 47.950 euro.

PEUGEOT 5008: LA VERSIONE HYBRID

Infine, la Peugeot 5008 può essere anche in versione semplicemente hybrid, dotata di sistema da 48V, che consiste in un motore a benzina di nuova generazione da 136 CV, abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 rapporti che integra una piccola unità elettrica. Grazie alla batteria che si ricarica durante la marcia, questa tecnologia fornisce una coppia aggiuntiva ai bassi regimi e una riduzione fino al 15% del consumo di carburante (5,8 l/100 km ciclo combinato WLTP) rispetto all’equivalente a benzina. Nella guida urbana, la nuova Hybrid 136 e-DCS6 può funzionare fino al 50% del tempo in modalità elettrica. Prezzo a partire da 41.700 euro.

GLI ALLESTIMENTI DI PEUGEOT 5008

Due sono gli allestimenti previsti su nuova Peugeot 5008, che viene prodotta in Francia: