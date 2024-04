Dacia Sandero e Jogger: tutte le novità del MY24

Dacia Sandero, compresa la sua variante Stepway, e Jogger sono modelli particolarmente acclamati e apprezzati dagli automobilisti italiani. La prima è un’autentica regina delle vendite, specialmente tra i privati, tanto da essere l’auto estera più venduta in Italia con numeri da record, ai quali ha contributo saldamente anche la versione Stepway, quella più versatile. La seconda ha dietro alle spalle una storia più fresca e giovane, ma ha già superato quota 100.000 esemplari prodotti dal debutto, consolidandosi come una delle segmento C (non SUV) più vendute nel Vecchio Continente. Dunque, adesso è tempo di conoscere gli aggiornamenti previsti con il Model Year 2024 di entrambe.

DACIA SANDERO E JOGGER: AGGIORNAMENTI ESTETICI

Osservando la gamma di Dacia Sandero, scopriamo l’aggiunta di nuovi cerchi Flexwheel bitono su Streetway, e Flexwheel bitono Dark su Stepway. Stessa sorte per Dacia Jogger, che guadagna anche degli inediti cerchi in lega diamantati, ordinabili anche su Sandero. Le novità estetiche riguardano anche le vernici per la carrozzeria:

Beige Safari , diventa il colore esclusivo di Sandero Stepway per trasferire al modello un look sempre più outdoor:

, diventa il colore esclusivo di Sandero Stepway per trasferire al modello un look sempre più outdoor: Grigio Scisto , finora riservato a Jogger, arriva su tutte le versioni;

, finora riservato a Jogger, arriva su tutte le versioni; Verde Oxide, emblematico della versione Extreme, è adesso disponibile su tutte le varianti.

Inoltre, sia Dacia Jogger che Sandero Stepway Expression propongono una nuova personalizzazione grafica collocata sulle porte anteriori, sotto gli specchi retrovisori: l’emblema Dacia Link e le coordinate GPS corrispondenti all’iconica strada Transfagarașan, situata sui monti Carpazi. Infine, Jogger Hybrid 140 sfoggia un inedito quadro strumenti digitale da 7” – visto anche sulla nuova Duster – per accentuare la modernità e fornire più informazioni al conducente. Compare anche la climatizzazione manuale, a partire dalla versione Essential di Jogger. Infine, per aumentare il comfort sono state aggiunti anche:

una presa USB-C nella parte anteriore dell’abitacolo;

una presa USB-C nella zona posteriore, in presenza dell’opzione Pack Confort.

LE DOTAZIONI DI SICUREZZA DI DACIA SANDERO E JOGGER MY24

L’intera gamma di Dacia Sandero e Jogger, fin dal livello Essential, presenta nuovi dispositivi di sicurezza per raggiungere i requisiti del nuovo regolamento GSR2:

Event Data Recorder (EDR – in caso di incidente);

(EDR – in caso di incidente); Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità​;

Lane Departure Warning;

Assistente mantenimento corsia;

Sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente;

Sensori di parcheggio posteriori ;

; Sensori di luminosità e di pioggia;

Frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti;

con riconoscimento di pedoni e ciclisti; Segnale stop di emergenza.

Il pulsante “My Safety”, collocato sul cruscotto, permette di richiamare le preferenze degli ADAS all’avvio dell’auto, con una semplice pressione. Oltre a questi dispositivi, tutta la gamma Dacia è fornita di Rescue Code. Quest’ultimo è un QR Code, sotto forma di adesivo, posizionato sul parabrezza e sul lunotto posteriore che è in grado di consultare la scheda di soccorso prodotta dal costruttore romeno, usando una specifica App gratuita. I vigili del fuoco possono così ottenere tutte le informazioni necessarie per un intervento sicuro ed efficace, guadagnando minuti preziosi.

DACIA E-SAVE: COME FUNZIONA

La funzione E-Save di Dacia Jogger Hybrid 140 consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione (circa il 70% della capacità) con una riserva di energia da sfruttare in diverse situazioni. Per fare un esempio, quando il conducente è consapevole che sta per affrontare condizioni di guida specifiche, come una salita o un percorso all’interno di una città, può attivare questa funzionalità qualche chilometro prima e disattivarla alla fine del percorso. L’attivazione della modalità E-Save è infatti una scelta proattiva del conducente: all’avvio del motore, la modalità E-Save è pertanto disattivata.

DACIA SANDERO E JOGGER MY24: LISTINO PREZZI

Scatta l’ordinabilità delle versioni MY24 di Dacia Sander e Jogger, proposte allo stesso prezzo della gamma precedentemente disponibile. L’inedito allestimento Journey di Sandero Streetway h, un listino di 1.000 euro superiore all’allestimento Expression finora disponibile, a fronte di una dotazione ancor più completa. Di seguito i prezzi di ingresso: