Con l’avvio dei nuovi incentivi è il momento di aggiornare le offerte auto con rottamazione di giugno 2024 che consentono di avere sconti difficilmente ripetibili: molte case automobilistiche, infatti, integrano l’Ecobonus statale con altri vantaggi, specie per chi demolisce l’auto. Non va dimenticato che l’obiettivo primario di queste promozioni è proprio quello di togliere dalla circolazione i veicoli più vecchi e inquinanti, contribuendo a ringiovanire il parco auto circolante, che è tra i più datati d’Europa, e a migliorare l’aria. Continua a leggere per scoprire gli sconti sostanziosi di giugno 2024 degli incentivi con rottamazione combinati con le offerte delle case costruttrici.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Il Governo ha deciso dunque di rimodulare l’Ecobonus per l’anno 2024 con sconti fino a 13.750 euro per le autovetture. I nuovi contributi sono appena partiti e riguardano non solo auto elettriche e ibride plug-in ma anche autovetture termiche entro un certo limite di prezzo e di emissioni di CO2. Le case automobilistiche sperano che gli incentivi statali abbiano la capacità di rivitalizzare il mercato delle auto elettrificate, fermo al palo dopo il boom del 2021 e del 2022. Nel frattempo alcune regioni e comuni, come sta facendo per esempio la città di Firenze, hanno previsto a loro volta incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE GIUGNO 2024 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 elettrica, nuova 600 elettrica, 500 ibrida, 500X diesel, nuova 600 ibrida, Panda ibrida, Tipo diesel, E-Doblò ed E-Ulysse in offerta con Bonus tricolore Fiat in caso finanziamento o leasing, rottamazione e incentivi statali. Offerte valide fino al 30 giugno 2024.

Ford: offerte con usato da rottamare con EcoDays Ford e incentivi statali su Explorer, Tourneo Courier, Puma, Kuga, Mustang Mach-E, Fiesta, Focus e Tourneo Connect.

Honda: in promozione CR-V Full Hybrid da 42.900 euro con 7.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta o rottamazione; CR-V Plug-in Hybrid da 51.900 euro con 8.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta o rottamazione; ZR-V Full Hybrid da 33.900 euro con 8.400 euro di Ecoincentivi Honda e incentivi statali in caso di rottamazione; HR-V E:HEV Full Hybrid da 26.900 euro con 7.600 euro di Ecoincentivi Honda e incentivi statali in caso di rottamazione; Honda Civic Full Hybrid da 30.900 euro con 9.000 euro di Ecoincentivi Honda e incentivi statali in caso di rottamazione; Honda Jazz Full Hybrid da 21.900 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda e incentivi statali in caso di rottamazione.

Hyundai: fino al 30 giugno 2024 chi acquista un’autovettura Hyundai con finanziamento Hyundai Plus in caso di permuta o rottamazione ha fino a 4.600 euro di vantaggi su nuova i10, fino a 4.900 euro di vantaggi su nuova i20, fino a 7.500 euro di vantaggi su Kona Hybrid 48V, fino a 7.350 euro di vantaggi su nuova Kona Hybrid, fino a 5.700 euro di vantaggi su nuovo Tucson Hybrid, fino a 8.800 euro di vantaggi su Tucson Hybrid, fino a 9.600 euro di vantaggi su Tucson Hybrid 48V e fino a 18.600 euro di vantaggi su Tucson Plug-in Hybrid. Con finanziamento Hyundai Plus Evolution fino a 6.500 euro di vantaggi su Ioniq 5 e fino a 5.500 euro su Ioniq 6.

Lancia: in promozione Ypsilon Oro Hybrid, Ypsilon Platino Hybrid e Ypsilon Ecochic Gpl tutte con incentivi statali, finanziamento e rottamazione. La promozione prevede un anticipo + 35 rate da 79 a 99 euro al mese e rata finale residua.

Nissan: fino al 30 giugno 2024 offerte con incentivi statali e finanziamento Intelligent Buy su gamma Juke, Qashqai E-Power, Qashqai N-Connecta Mild Hybrid, X-Trail N-Connecta E-Power 2WD, Ariya Engage 2WD 63 kWh, Leaf Acenta e Townstar 130 CV N-Connecta.

Opel: a giugno 2024 offerte su Corsa, Mokka, gamma Astra, Crossland, Grandland, Zafira Life Electric e Combo Life Electric. Tutte con finanziamento agevolato, incentivi statali e rottamazione.

Renault: Twingo, Twingo E-Tech electric, Megane E-Tech 100% electric, Austral, Austral E-Tech full hybrid, Captur mild hybrid, benzina e gpl, Captur E-Tech full hybrid, Kadjar, Zoe E-Tech 100% electric, Clio benzina, diesel e gpl, Scenic E-Tech 100% electric, Arkana E-Tech full hybrid, Kangoo E-Tech 100% electric, Espace E-Tech full hybrid e Kangoo tutte in promozione con incentivi statali e rottamazione.

Suzuki: incentivi statali con rottamazione su tutta la gamma Suzuki. Inoltre, per tutti i contratti e le immatricolazioni di Swift Hybrid , Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid fino al 30 giugno 2024, Suzuki riconosce una extra valutazione minima di 2.000 euro in caso di permuta, anche senza rottamazione.

Toyota: in questo momento la casa giapponese, grazie al Bonus Toyota e agli incentivi statali, ha diverse offerte per vetture elettriche, ibride plug-in, full hybrid e benzina con sconti su Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Aygo X, Aygo X Undercover, Yaris, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra, Land Cruiser, Proace Verso Electric e Proace City Verso Electric. Ci sono inoltre altre offerte anche per chi non può rottamare un’auto.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a giugno 2024 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.