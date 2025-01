Fiat Grande Panda a meno di 17.000 € con l’offerta di lancio

Share on:

La Fiat Grande Panda segna il ritorno del marchio torinese nel segmento B e arriva sul mercato in versione ibrida ed elettrica e prezzi tutto sommato competitivi. Ordinabile già dal 28 gennaio 2025, sarà disponibile nelle concessionarie italiane a marzo con l’obiettivo di diventare una delle bestseller dell’anno. Ci riuscirà? Questo lo scopriremo solo vivendo, come cantava Battisti, ma le aspettative sono parecchio alte. A spingere le vendite c’è anche un’interessante offerta di lancio, valida per un solo mese, che consente di acquistare il modello base della Grande Panda ibrida a meno di 17.000 €, risparmiando quasi 2.000 € rispetto al prezzo di listino di 18.900 €. Scopriamo i dettagli.

LISTINO PREZZI 2025 FIAT GRANDE PANDA

Fiat Grande Panda viene lanciata sul mercato italiano in cinque allestimenti, tre con motore mild-hybrid e due con propulsore 100% elettrico. La versione ibrida monta un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri da 100 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT easy drive, mentre la versione elettrica può disporre di una batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV). Ecco il listino prezzi completo:

Grande Panda Hybrid Pop 1.2 100 CV: 18.900 €

Grande Panda Hybrid Icon 1.2 100 CV: 20.400 €

Grande Panda Hybrid La Prima 1.2 100 CV: 22.900 €

Grande Panda Elettrica RED 113 CV: 24.900 €

Grande Panda Elettrica La Prima 113 CV: 27.900 €.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

FIAT GRANDE PANDA: LO SCONTO PER PAGARLA MENO DI 17.000 €

Fino al 28 febbraio 2025 c’è la possibilità di acquistare la Fiat Grande Panda a un prezzo scontato approfittando dell’offerta di lancio. La promozione consente infatti di pagare la nuova Grande Panda Hybrid Pop 1.2 100 CV, in listino a 18.900 €, soltanto 16.950 € con rottamazione e finanziamento (rate leggere).

Dettagli della promozione

Prezzo di listino: 18.900 €

Sconto Fiat in caso di rottamazione: -1.000 €

Sconto in caso di finanziamento: -950 €

Prezzo scontato: 16.950 € (oltre oneri finanziari).

Il finanziamento prevede un anticipo di 5.585 €, 35 rate mensili da 79 € ciascuna con TAN fisso 5,99% e TAEG 8,94% e rata finale da 11.503 €, oppure si può scegliere di sostituirla o restituirla. Solo in caso di restituzione o sostituzione alla scadenza contrattualmente prevista, viene addebitato un costo pari a 0,1 €/ km qualora il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Maggiori dettagli qui.

Offerta valida solo per clientela privata e su contratti stipulati fino al 28 febbraio 2025, non cumulabile con altre iniziative in corso. Il veicolo rottamato dev’essere fino a Euro 4.

FIAT GRANDE PANDA: OFFERTA DI LANCIO ANCHE SULLA VERSIONE ELETTRICA

L’offerta di lancio è disponibile fino al 28/2/2025 anche sul modello base della Fiat Grande Panda elettrica. In particolare, l’allestimento RED che a prezzo pieno costa 24.900 €, si può avere a 23.900 € rottamando un veicolo fino a Euro 4 o perfino a 22.950 € optando pure per il finanziamento. In quest’ultimo caso l’anticipo è pari a 6.390 €, le 35 rate mensili ammontano a 199 € ciascuna (TAN 5,99%, TAEG 8,31%) e la maxi rata finale è di 13.117,3 €, sempre con la possibilità di restituirla o sostituirla con un’altra vettura. Maggiori dettagli qui.