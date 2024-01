Fiat Panda più economica: qual è, quanto costa?

Anche nel 2023 Fiat Panda è risultata per l’ennesima volta l’auto più venduta in Italia. Tante le ragioni del successo della classica utilitaria Fiat, dal costo contenuto all’agilità nel traffico urbano, senza contare i dati sui consumi. Ovviamente non c’è una sola Panda ma esistono tante versioni, in attesa di avere pure l’allestimento con motore elettrico che uscirà a luglio 2024. Ma qual è la Panda più economica e quanto costa? Scopriamolo dal listino ufficiale.

QUANTO COSTA LA PANDA PIÙ ECONOMICA?

In base ai listini ufficiali in questo momento sono in vendita 14 allestimenti di Fiat Panda, molti dei quali fino a esaurimento scorte essendo terminata la produzione. La Panda più economica è la versione 2022 del modello 1.0 FireFly S&S Hybrid, in vendita a 15.000 euro (fino a esaurimento scorte), mentre il modello 2023 costa 15.500 euro. I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione. Ecco tutti i prezzi delle Panda, dalla più economica alla più cara:

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid 2022: 15.000 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid 2023: 15.500 €

Panda 1.2 EasyPower benzina o gpl 2022: 15.750 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid 2022: 15.750 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid City Life 2022: 16.000 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid City Cross 2022: 16.250 € (esaurimento scorte)

Panda 1.2 EasyPower benzina o gpl 2022: 16.450 € (esaurimento scorte)

Panda 1.2 EasyPower City Life 2022: 16.750 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Red 2022: 18.250 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Garmin 2022: 18.250 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Garmin 2022: 18.750 € (esaurimento scorte)

Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Red 2022: 18.750 € (esaurimento scorte)

Panda 0.9 TwinAir T. S&S 4×4 City Cross 2022: 18.950 € (esaurimento scorte)

Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4×4 4×40° 2023: 23.900 € (esaurimento scorte).

I prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo. Fate attenzione perché Fiat riduce periodicamente le dotazioni dei modelli in listino, eliminando i componenti non obbligatori per abbassare ulteriormente i prezzi.

FIAT PANDA ECONOMICA A MENO DI 10.000 EURO CON L’OFFERTA DI GENNAIO

Questo mese c’è la possibilità di pagare la Fiat Panda assai meno del solito approfittando dell’offerta di gennaio 2024. La promozione Bonus Tricolore Fiat consente infatti di acquistare la Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid modello 2023, in listino a 15.500 euro, a soli 10.950 euro o perfino a 9.450 euro (oltre oneri finanziari) se si sceglie il finanziamento, solo con rottamazione e incentivi statali.

Dettagli della promozione

Prezzo di listino: 15.500 euro

Incentivi statali: -2.000 euro

Bonus Tricolore Fiat in caso di rottamazione fino a Euro 2: -2.550 euro

Con finanziamento: -1.500 euro

L’opzione del finanziamento prevede zero euro di anticipo, 59 rate da 122 euro ciascuna con Tan fisso 8,75% e TAEG 10,98% e rata finale da 6.939 euro.

La promozione è valida fino al 31 gennaio 2024 salvo proroga.

Al momento gli incentivi auto statali risultano fermi, essendo terminati quelli del 2023 e non ancora partiti quelli del 2024, anche se potrebbero contare sulla retroattività (validi cioè per tutti gli acquisti fatti dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di avvio dell’Ecobonus). Informarsi bene in concessionaria su quest’aspetto.

FIAT PANDA ELETTRICA COSTERÀ 10 MILA CON GLI INCENTIVI STATALI?

All’inizio abbiamo ricordato la prossima uscita della Panda elettrica che, stando alle prime anticipazioni, dovrebbe costare intorno ai 21.000 euro o forse qualcosina in più. Di certo non la Panda più economica sul mercato, ma sfruttando gli incentivi auto 2024 il prezzo potrebbe scendere fino a circa 10.000 euro diventando quasi alla portata di tutti. Le indiscrezioni sul nuovo Ecobonus statale parlano infatti di un possibile mega sconto fino a 13.500 euro per l’acquisto di auto 100% elettriche a favore dei richiedenti con Isee sotto 30.000 euro e che rottamano un auto Euro 0-1-2. Insomma, con questi parametri la Panda elettrica arriverebbe a costare pure meno di 10.000 euro! E anche senza rispettare il requisito dell’Isee si potrebbe accedere a un contributo tra 6.000 e 11.000 euro, comunque succulento. Non ci resta che attendere l’ufficialità sull’ammontare dei nuovi incentivi.