Incentivi auto Lombardia 2025: richieste dal 3 aprile, come fare

Dopo un anno di assenza, nel 2025 tornano gli incentivi auto Lombardia. La Giunta regionale ha stanziato 23 milioni di euro per l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, offrendo uno sconto robusto per chi desidera sostituire il proprio veicolo o acquistare un’auto a zero o a bassissime emissioni. La delibera che stabilisce i contributi per rinnovare il parco veicolare prevede un sostegno economico compreso tra 500 e 4.000 euro per le persone fisiche residenti in Lombardia. Oltre alle autovetture sono incentivabili motoveicoli o ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike. Previsto uno sconto anche per la sola demolizione di vetture inquinanti.

INCENTIVI AUTO LOMBARDIA 2025: COSA SI PUÒ ACQUISTARE

Gli incentivi auto Lombardia 2025 sono applicabili a veicoli a zero emissioni oppure a basso impatto ambientale. Il valore del contributo varia in base alla tipologia di veicolo acquistato. In particolare:

da 1.500 a 3.500 euro : per l’acquisto di autovetture nuove a zero o bassissime emissioni (Euro 6D benzina, Euro 6D diesel, metano, GPL, ibride, elettriche pure o idrogeno);

: per l’acquisto di autovetture nuove a zero o bassissime emissioni (Euro 6D benzina, Euro 6D diesel, metano, GPL, ibride, elettriche pure o idrogeno); da 1.000 a 4.000 euro : per l’acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike;

: per l’acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike; 500 euro: incentivo alla sola demolizione di autovetture benzina, metano o GPL fino a Euro 1 incluso o diesel fino a Euro 4 incluso.

20,7 milioni di euro dei 23 milioni totali sono riservati agli incentivi per le autovetture, 2 milioni agli incentivi per moto e cargo-bike e 500 milioni alla demolizione.

QUANDO E COME RICHIEDERE LO SCONTO DEGLI INCENTIVI AUTO LOMBARDIA 2025

Gli incentivi auto Lombardia 2025 si potranno richiedere a partire dalle ore 10:00 di giovedì 3 aprile 2025 e fino al 31 ottobre 2025, salvo precoce esaurimento dei fondi. Per inoltrare la domanda il cittadino dovrà accedere nell’apposita sezione del portale di Regione Lombardia (che sarà pronta dal 3 aprile), dove saranno disponibili anche il bando, le FAQ per i cittadini e per i venditori e l’elenco dei concessionari abilitati, e cliccare sul tasto verde Fai domanda (previa registrazione). L’assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa ‘a sportello’, secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica del contributo.

I NUOVI INCENTIVI AUTO LOMBARDIA DOPO IL SUCCESSO DEL BANDO PRECEDENTE

L’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, che ha proposto la delibera sugli incentivi auto Lombardia 2025 approvata dalla Giunta regionale, ha ricordato come il precedente bando del 2023 abbia aiutato 5.363 famiglie lombarde a cambiare l’auto, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria. Quest’anno, con il raddoppio dello stanziamento, si prevede pertanto di immettere in circolazione circa 11.000 veicoli a zero o a basse emissioni.

“Siamo per la libertà di scelta e per accompagnare i cittadini al cambiamento senza imposizioni ideologiche“, ha aggiunto l’assessore, “sostituire migliaia di mezzi inquinanti significa dare un contributo significativo alla qualità della vita delle persone e anche iniettare risorse nel settore dell’automotive. Si tratta di risorse concrete che danno un aiuto reale a tante famiglie che altrimenti non si sarebbero potute permettere un’auto nuova”.