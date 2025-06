Offerte auto con rottamazione: gli sconti di giugno 2025

Con l’arrivo dell’estate è il momento di aggiornare le offerte auto con rottamazione di giugno 2025 che consentono di avere sconti molto appetitosi in un momento di difficoltà per l’industria dell’auto, senza dimenticarsi la necessità di ringiovanire il parco circolante, che è tra i più datati d’Europa. Non va infatti dimenticato che uno degli obiettivi di queste promozioni è quello di togliere dalla circolazione i veicoli più vecchi e inquinanti, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria. Continua a leggere per scoprire gli sconti di giugno 2025 delle case costruttrici.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Come è noto, inizialmente il Governo aveva deciso di NON rifinanziare l’Ecobonus per l’anno 2025, visto che negli anni passati gli incentivi non hanno sortito particolari effetti positivi sulla produzione e vendita di auto in Italia, ma avrebbe già cambiato idea e a breve potrebbe stanziare circa 600 milioni per sostenere l’acquisto di auto elettriche. Nell’attesa, c’è la possibilità di accedere ad altri contributi: alcune regioni e comuni prevedono infatti incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti. La maggior parte degli incentivi locali, come quelli proposti di recente dalla Regione Lombardia e dal Comune di Firenze, nasce con l’obiettivo di supportare l’acquisto di veicoli ecologici (elettrici oppure ibridi).

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE GIUGNO 2025 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: Panda ibrida scontata a 10.850 euro, oltre oneri finanziari, con anticipo zero, rottamazione, finanziamento e pronta consegna. Stessa offerta con anticipo zero per la 600 ibrida, partendo da 20.450 euro, per la Grande Panda Hybrid (da 16.950 euro ma senza pronta consegna) e per la Tipo 1.6 Diesel 130CV (da 16.200 euro, solo con finanziamento). Altre offerte, sempre con finanziamento e rottamazione, su Grande Panda elettrica, 500 elettrica, 600 elettrica, E-Doblò e Doblò. Queste offerte scadono tutte il 3 giugno 2025.

Ford: offerte con prezzo in promozione e finanziamento Idea Ford a tasso zero su nuova Capri, nuovo Explorer, nuovo Tourneo Courier, nuova Puma, nuova Puma Gen-E, nuova Kuga, Mustang Mach-E, Focus, nuovo Tourneo Connect e Bronco.

Honda: in promozione CR-V Full Hybrid da 41.900 euro con 8.000 euro di Ecoincentivi Honda; CR-V Plug-In Hybrid da 49.900 euro con 10.000 euro di Ecoincentivi Honda; ZR-V Full Hybrid da 34.900 euro con 7.400 euro di Ecoincentivi Honda; nuova HR-V Full Hybrid da 29.900 euro con 4.600 euro di Ecoincentivi Honda; Civic Full Hybrid da 32.900 euro con 7.000 euro di Ecoincentivi Honda; Jazz Full Hybrid da 21.900 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda; Jazz Crosstar Full Hybrid da 24.950 euro con 5.000 euro di Ecoincentivi Honda; HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di Ecoincentivi Honda.

Hyundai: a giugno 2025 proseguono le offerte su i10 e i20 (interessi zero, solo con rottamazione e finanziamento Hyundai Plus), Tucson (anticipo zero e interessi zero, solo con finanziamento Hyundai Plus) e nuova Inster Cross da 149 euro al mese.

Lancia: in promozione la nuova Ypsilon ibrida o elettrica con rottamazione e finanziamento. La promozione prevede un anticipo + 35 rate da 129 o 195 euro al mese e rata finale residua sui modelli Ypsilon e Ypsilon LX. Offerta valida fino al 30 giugno 2025.

Mazda: grazie al Super Bonus Mazda, vantaggi fino a 8.500 euro su tutta la gamma, con condizioni competitive e soluzioni finanziarie su misura.

Nissan: fino al 30 giugno 2025 offerte su gamma Juke (da 19.900 euro, con permuta anche senza rottamazione), Juke Acenta Full Hybrid (finanziamento Intelligent Buy), gamma Qashqai (da 26.900 euro, con permuta anche senza rottamazione), Qashqai E-Power (a 199 euro al mese, con permuta anche senza rottamazione), X-Trail N-Connecta Mild-Hybrid e X-Trail N-Connecta E-Power 2WD (finanziamento Intelligent Buy), Ariya Engage (fino a 7.600 euro di vantaggi in caso di rottamazione con gli Ecoincentivi Nissan) e Townstar 130CV N-Connecta benzina oppure N-Connecta 100% elettrico (con finanziamento Intelligent Buy).

Opel: a giugno 2025 offerte su Corsa, Mokka, Astra, Astra Sports Tourer, Frontera, nuovo Grandland, Zafira Life Electric e Combo Life Electric. Tutte con finanziamento agevolato.

Renault: Renault Revolution è il bonus E-Tech su tutta la gamma full hybrid valido fino al 3 giugno 2025. In particolare l’offerta riguarda Clio Evolution full hybrid E-Tech 145, Clio Esprit Alpine E-Tech full hybrid 145cv, Captur Techno full hybrid E-Tech 145 e 160, Captur Esprit Alpine full hybrid E-Tech 160, Symbioz Evolution full hybrid E-Tech, Symbioz Techno full hybrid E-Tech 145cv, Rafale Techno full hybrid E-Tech 200, Austral Techno full hybrid E-Tech 200 MY24 ed Espace techno full hybrid E-Tech 200 MY24 con 7 posti.

Toyota: in questo momento la casa giapponese, grazie al WeHybrid Bonus, spesso con permuta o rottamazione, ha diverse offerte su C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, CH-R Plug-In Hybrid, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, Corolla Cross Hybrid e RAV4 Hybrid.

Volkswagen: con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen condizioni agevolate per l’acquisto di tutti i veicoli della gamma. Il Progetto Valore Volkswagen prevede rata personalizzata ed estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km inclusa nel prezzo. Dopo 3 anni si è liberi di restituire la vettura, di sostituirla con una nuova Volkswagen continuando a beneficiare dei vantaggi del finanziamento, oppure di tenerla con la sicurezza del Valore Futuro Garantito pari alla rata finale.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a giugno 2025 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.