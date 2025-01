Fiat 600 ibrida a meno di 20.000 € con lo sconto di Gennaio

La Fiat 600 ibrida o hybrid è uscita nell’autunno del 2023 ma ha scaldato poco il cuore degli appassionati e infatti le vendite non sono mai veramente decollate: destinata a prendere l’eredità della 500L, a livello di numeri è rimasta ben lontana dalla sua predecessora, nonostante dotazioni e tecnologia di buon livello. Colpa probabilmente del prezzo di listino troppo elevato (24.950 euro per il modello base al momento del lancio) che ha tenuto alla larga una buona fetta di automobilisti. Tuttavia adesso si può approfittare di un ricco sconto, valido a gennaio 2025, per acquistare la nuova Fiat 600 ibrida a meno di 20.000 euro. Andiamo a scoprire i dettagli dell’offerta.

LISTINO PREZZI 2025 FIAT 600 IBRIDA

In base al listino ufficiale in questo momento sono in vendita 4 allestimenti di Fiat 600 hybrid, due con motorizzazione 1.2 litri 3 cilindri da 101 CV accoppiato a un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e altrettanti nella versione da 136 CV. A prezzo pieno, la 600 ibrida più economica è il modello Hybrid DCT MHEV da 101 CV, in vendita a 25.200 euro. I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione. Ecco tutti i prezzi delle 600 ibride, dalla più economica alla più cara:

600 Hybrid DCT MHEV: 25.200 €

600 Hybrid 136 CV DCT MHEV: 26.700 €

600 Hybrid DCT MHEV La Prima: 31.200 €

600 Hybrid 136 CV DCT MHEV La Prima: 32.700 €.

I prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo.

FIAT 600 IBRIDA A MENO DI 20.000 € CON L’OFFERTA DI GENNAIO 2025

E veniamo all’offerta che avevamo anticipato. Fino al 31 gennaio 2025 c’è la possibilità di pagare la Fiat 600 ibrida assai meno del solito approfittando di uno sconto speciale con zero euro di anticipo. La promozione Piano Italia Fiat consente infatti di acquistare la nuova 600 Hybrid DCT MHEV da 101 CV, in listino a 25.200 euro, a soli 18.950 euro con finanziamento e rottamazione.

Dettagli della promozione

Prezzo di listino: 25.200 euro

Sconto Fiat in caso di rottamazione: -4.750 euro

Sconto in caso di finanziamento: -1.500 euro

Prezzo scontato: 18.950 euro (oltre oneri finanziari).

Il finanziamento prevede un anticipo di zero euro, 35 rate da 226 euro ciascuna con Tan fisso 8,75% e TAEG 11,02% e rata finale da 16.753 euro, oppure si può scegliere di sostituirla o restituirla. Maggiori dettagli qui.

Offerta valida solo per clientela privata e su contratti stipulati fino al 31 gennaio 2025, non cumulabile con altre iniziative in corso.

OFFERTE SULLA FIAT 600 ELETTRICA

Come molti sanno, prima ancora che uscisse la 600 ibrida era già disponibile una versione full electric della 600 dotata di un motore anteriore da 400 V che produce 156 CV (115 kW) e 260 N⋅m di coppia, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh che offre un’autonomia stimata secondo il ciclo di omologazione WLTP fino a 400 km su percorso misto. La 600e costa a partire da 35.950 euro, ma sempre a gennaio 2025 c’è un’offerta con finanziamento e rottamazione per pagarla ‘soltanto’ 32.950 euro grazie a 3.000 euro di sconto Fiat. La promozione prevede un anticipo di 5.243 euro, 35 rate da 299 euro (TAN fisso 2,99%, TAEG 4,32%) e maxi rata finale da 20.217 euro, altrimenti si è liberi di restituirla. Maggiori dettagli qui.