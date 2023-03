L’UE pronta a dare l’ok agli e-fuel secondo Reuters

Il piano UE per lo stop alla vendita di auto ICE va avanti anche se iniziano a formarsi crepe sempre più evidenti. La presa di posizione della Germania, interessata ad introdurre nella normativa UE una deroga per l’utilizzo di e-fuel anche dopo il 2035 ha riacceso l’attenzione sul tema. In questo momento, dietro le quinte del Parlamento UE, sarebbero in corso trattative tra le varie forze in gioco per trovare un compromesso in grado di accontentare tutti, almeno in parte. Anche l’Italia si è espressa contro lo stop alla vendita delle auto ICE e potrebbe giocare il suo ruolo nella definizione di un piano alternativo rispetto a quello approvato dal Parlamento UE di recente. All’orizzonte, infatti, ci sarebbe un nuovo piano per consentire la vendita di auto ICE in grado di funzionare con gli e-fuel. La notizia è stata diffusa da Reuters e, per il momento, non trova ancora conferma ufficiale.

L’UE PENSA AD UNA DEROGA PER LO STOP ALLE AUTO ICE: OK PER GLI E-FUEL IN ARRIVO?

Secondo quanto rivelato da Reuters nella giornata di oggi, la Commissione europea starebbe lavorando ad un nuovo piano per il futuro delle auto ICE. Tale piano sarebbe già stato definito in una prima bozza, non ancora pubblica ufficialmente, realizzata con l’obiettivo di accontentare, in particolare, la Germania, schieratasi apertamente a favore degli e-fuel. Secondo la bozza, su cui Reuters ha avuto modo di mettere le mani, l’UE intenderebbe creare una nuova categoria di autovetture per il futuro. Queste vetture dovrebbero continuare ad utilizzare motori termici ma potranno funzionare esclusivamente ricorrendo a ad e-fuel, carburanti sintetici realizzati per ridurre, fino ad azzerare, l’impatto ambientale. Il piano prevede l’obbligo per i costruttori di sviluppare una tecnologia in grado di impedire il funzionamento con benzina, diesel e altri carburanti fossili “tradizionali”. In questo modo, l’UE potrebbe offrire una strada alternativa ai costruttori che, al momento, dal 2035 potranno vedere solo auto elettriche.

ANCHE IL NUOVO PIANO SUGLI E-FUEL POTREBBE ESSERE BOCCIATO DALLA GERMANIA

La posizione della Germania sullo stop alle auto ICE in UE è tutt’altro che morbida. La presa di posizione del Governo tedesco è stata netta (anche se arrivata in ritardo rispetto allo sviluppo del piano UE per lo stop alla vendita di benzina e diesel). Secondo Reuters, infatti, il ministro dei trasporti tedesco, Volker Wissing, avrebbe già bocciato il progetto UE, presentando delle contro-proposte. Tutto ruota intorno alla tecnologia che bloccherebbe l’utilizzo di carburanti tradizionali. Lo sviluppo di una tecnologia di questo tipo è un problema in quanto costringerebbe i costruttori a sviluppare una nuova generazione di motori, con relativi costi e con l’incertezza di poter sfruttare gli investimenti per un lungo periodo di tempo. Al momento, in ogni caso, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte delle varie parti in gioco. La rilevazione di Reuters però conferma che lo stop alla vendita di auto ICE non è ancora una partita chiusa. Già nelle prossime settimane potrebbero cambiare, ancora una volta, le carte in tavola.

LA POSIZIONE DELL’ITALIA: SUPPORTO ALLA FILIERA DEGLI E-FUEL PER IL FUTURO

A chiarire, senza troppi giri di parole, la posizione dell’Italia sullo stop alle auto ICE in UE è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Nel corso di un’intervista rilasciata durante FORUMAutoMotive, infatti, il ministro ha chiarito il supporto italiano al piano tedesco. L’obiettivo, secondo Pichetto, è di “affiancare alla tecnologia elettrica anche alternative come idrogeno e biocarburanti“. Resta centrale, secondo la visione del Governo italiano, la neutralità tecnologica che dovrà guidare l’evoluzione del mercato delle quattro ruote nel corso del prossimo futuro. Questa posizione è stata ribadita anche dal viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami. L’esponente dell’esecutivo, intervenuto a FORUMAutoMotive, ha sottolineato come l’obiettivo dell’Italia, al momento, sia quello di introdurre deroghe alla normativa UE in merito allo stop alle auto ICE.

GLI E-FUEL POTREBBERO NON BASTARE PER IL FUTURO DELL’UE

Gli e-fuel vengono visti oggi come l‘alternativa principale all’elettrificazione completa del mercato delle quattro ruote in Europa. Sul tema, però, ci sono diversi aspetti da chiarire. Un recente studio di T&E, infatti, ha evidenziato come gli e-fuel potrebbero non essere sufficienti a colmare il fabbisogno energetico del mercato auto. Questo dato conferma l’importanza di diversificare le tecnologie, per evitare di investire tutte le risorse disponibili su una sola opzione che rischierebbe di rallentare lo sviluppo del mercato. Da valutare, inoltre, è anche il reale impatto sulle emissioni che i carburanti alternativi potranno dare andando a sostituire quelli tradizionali.