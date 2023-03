Bignami: “Obiettivo emissioni zero ma non solo con l’elettrico”

Dopo aver anticipato le mosse del Governo in materia di sicurezza stradale, al #FORUM Automotive 2023 il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami ha ribadito la posizione dell’Esecutivo Meloni su un tema altrettanto importante, quello della transizione ecologica, confermando che l’obiettivo delle emissioni zero non può essere raggiunto solamente con la tecnologia dell’elettrico. Circostanza che in termini di dipendenza energetica e delle materie prime porterebbe l’Italia “dalla padella della Russia alla brace della Cina”.

SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA MA ANCHE ECONOMICA E SOCIALE

“La posizione del Governo è chiara”, ha spiegato Bignami, “la sostenibilità ecologica non può prescindere dalla sostenibilità economica e sociale. Oggi le auto elettriche costano molto, anche se la ricerca e lo sviluppo consentiranno di ridurre i prezzi nel prossimo futuro, e non vogliamo che diventino un prodotto di nicchia per la sola fascia di popolazione che può permettersele, danneggiando tutte le altre. Questo lo dico perché vediamo un eccessivo ideologismo verso questi temi mentre il Governo ha un approccio più pragmatico: l’obiettivo resta sempre quello della neutralità climatica, delle emissioni zero. Ma da raggiungere a prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata. Quindi non solo l’elettrico ma anche i biocarburanti e l’idrogeno”.

BIGNAMI: PUNTARE SOLO SULL’ELETTRICO METTE A RISCHIO LO SVILUPPO DI ALTRE TECNOLOGIE, FORSE MIGLIORI

Nell’occhio del ciclone, ovviamente, c’è la data del 2035 che l’UE ha imposto come termine ultimo per la vendita di automobili con motore endotermico. Una scelta che l’Italia, insieme alla Germania e ad altre nazioni, sta cercando di ammorbidire con l’inserimento di importanti deroghe. “Queste politiche di annunci, che con 12 anni di anticipo già definiscono le uniche tecnologie impiegabili, rischiano di portare al disimpegno quelle case automobilistiche e quegli enti di ricerca che, se sollecitati, potrebbero addirittura portare a risultati migliorativi rispetto all’utilizzo di tecnologie (come l’elettrico) che non sono ancora completamente sviluppate”. Bignami ha infine precisato un concetto molto chiaro: sì alla transizione green ma senza compromettere la filiera dell’automotive che in Italia, senza neppure contare l’indotto, vale circa il 19% del PIL e dà lavoro a 200 mila persone.

Galeazzo Bignami: “Oggi le auto elettriche costano molto ma non vorremmo che diventassero un prodotto di nicchia” #FORUMAutoMotive pic.twitter.com/MR119wi0qh — FORUMAutoMotive (@FORUMAutoMotive) March 21, 2023

[IN AGGIORNAMENTO]