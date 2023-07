Consiglio acquisto auto ibride plug-in: budget fino a 60.000 euro

Tornano le guide all’acquisto di SicurAUTO.it con un nuovo appuntamento dedicato alle auto ibride plug-in, una particolare categoria di auto che trova sempre più successo tra gli automobilisti italiani, garantendo la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi delle auto benzina e diesel oltre che la possibilità di funzionare a zero emissioni, proprio come le auto elettriche. In questa guida andremo ad analizzare quali sono le migliori auto ibride plug-in da comprare con un budget fino a 60.000 euro. In alcuni casi, fino a circa 55.000 euro, le auto di questa categoria sono compatibili con l’Ecobonus 2023. Per chi ha un budget inferiore ci sono anche le guide sulle migliori auto ibride plug-in fino a 43.000 euro e sulle migliori auto ibride plug-in fino a 50.000 euro. Consigliamo di dare un’occhiata anche alle migliori full hybrid fino a 40.000 euro. Guida aggiornata al 18 luglio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Ci sono diversi elementi da considerare per scegliere l’auto giusta da comprare. Oltre al budget, che delimita le possibilità di scelta, bisogna considerare anche l’alimentazione a cui affidarsi, strettamente collegata al modo in cui si utilizzerà l’auto. Da non sottovalutare, inoltre, sono le dimensioni e la dotazione di sicurezza, elementi centrali che possono giocare un ruolo importante nella scelta. Prima di scoprire quali sono le migliori auto ibride plug-in da comprare, quindi, il consiglio è di dare un’occhiata a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

BMW SERIE 3

La BMW Serie 3 è uno dei modelli più iconici della gamma del costruttore bavarese ed è anche una delle auto ibride plug-in più interessanti da comprare con meno di 60.000 euro. La versione da considerare è la 320e, dotata di un motore quattro cilindri 2.0 turbo abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 204 CV. Il sistema ibrido è composto anche da una batteria da 12 kWh che garantisce oltre 60 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. Il prezzo parte da 55.650 euro. La BMW Serie 3 ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP nel crash test del 2019.

BMW X1

La BMW X1 è un crossover da circa 4,5 metri di lunghezza che rappresenta il modello di ingresso alla gamma rialzata della casa bavarese. La vettura è anche una delle migliori auto ibride plug-in da comprare con meno di 60.000 euro. Il modello base della X1 plug-in è la versione xDrive 25e che presenta il motore tre cilindri 1.5 abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 245 CV. Il prezzo di listino parte da 51.700 euro. Con il budget disponibile c’è anche la versione xDrive 30E da 326 CV che parte da 54.300 euro. La BMW X1 ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP nel 2022.

MAZDA CX-60

Con i suoi oltre 4,7 metri di lunghezza, la Mazda CX-60 è uno dei modelli più interessanti sul mercato per gli automobilisti interessati all’acquisto di un’auto ibrida plug-in con un budget inferiore ai 60.000 euro. La vettura è dotata di un motore 2.5 benzina supportato da un motore elettrico per una potenza complessiva di 327 CV. Il sistema ibrido è affiancato da una batteria da 17 kWh ed è dotato di cambio automatico e trazione integrale. Il prezzo di listino è di 55.135 euro. La Mazda CX-60 ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP nel crash test del 2022.

MERCEDES CLA SHOOTING BRAKE

La Mercedes CLA Shooting Brake è uno dei modelli più interessanti della gamma Mercedes, abbinando dimensioni importanti (con quasi 4,7 metri di lunghezza) ad un comparto tecnico completo. La Shooting Brake di casa Mercedes è disponibile anche in versione plug-in hybrid con la variante CLA 250 E dotata di un motore 1.3 turbo benzina supportato da un motore elettrico, per una potenza complessiva di 218 CV, e da una batteria da 15,6 kWh in grado di garantire oltre 60 chilometri di autonomia. La Mercedes CLA Shooting Brake in versione plug-in è disponibile sul mercato con un prezzo di partenza di 53.542 euro. Per la vettura ci sono le 5 stelle Euro NCAP nel crash test del 2019.

MERCEDES GLA

La Mercedes GLA è il crossover compatto ibrido ideale per gli automobilisti alla ricerca di un’auto plug-in con budget inferiore ai 60.000 euro. Con i suoi 4,41 metri di lunghezza, la GLA è un modello dalle dimensioni giuste, adatto a molti contesti di utilizzo. La versione ibrida, GLA 250 E presenta il quattro cilindri turbo benzina supportato da un motore elettrico. La potenza complessiva è di 218 CV. Il sistema ibrido è supportato da una batteria da 15,6 kWh. Il prezzo della GLA ibrida è di 53.908 euro. Il crossover ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP nel 2019.

SKODA SUPERB WAGON

La Skoda Superb Wagon è una stagion wagon ideale per gli automobilisti che hanno bisogno di tanto spazio e intendono investire nella versatilità di un’auto ibrida. La vettura è lunga ben 4,86 metri e viene proposta in una versione plug-in con motore 1.4 TSI abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 218 CV. Il sistema ibrido è supportato da un pacco batterie da 13 kWh che garantisce oltre 60 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni. La familiare di Skoda è disponibile sul mercato con un prezzo di partenza di 52.850 euro. Al momento, l’attuale Superb non è ancora stata testata da EuroNCAP.

SUZUKI ACROSS PLUG-IN

La Suzuki Across Plug-In è un SUV da circa 4,6 metri che può rappresentare un’ottima alternativa per gli automobilisti alla ricerca di una nuova auto ibrida plug-in con un budget inferiore ai 60.000 euro. Il modello della casa nipponica è dotato di un motore 2.5 benzina abbinato ad un motore elettrico e ad una batteria da ben 18,1 kWh che garantisce fino a 98 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni. Il sistema ibrido eroga fino a 306 CV ed è abbinato a cambio automatico e trazione integrale. Il prezzo è di 55.400 euro. Per ora, la Suzuki Across non è stata testate da Euro NCAP.

TOYOTA RAV4 PLUG-IN

La Toyota RAV-4 è uno dei modelli di riferimento della gamma del costruttore nipponico e, con la sua variante plug-in, riesce a sfruttare al meglio tutta la tecnologia del Gruppo Toyota. Il SUV è lungo circa 4,62 metri e presenta un sistema ibrido composto da un motore 2.5 benzina affiancato da un’unità elettrica. Il sistema è in grado di erogare 306 CV di potenza massima ed è dotato di una batteria da 18,1 kWh. Il SUV di Toyota parte da 55.900 euro. La Toyota RAV4 ha ottenuto cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2019.

VOLVO XC40 RECHARGE

La Volvo XC40 Recharge è la proposta di Volvo per gli automobilisti alla ricerca di un SUV ibrido plug-in con dimensioni compatte, contenuti premium e un budget inferiore ai 60.000 euro. Il modello è lungo 4,43 metri e presenta un sistema ibrido composto da un motore 1.3 turbo benzina affiancato da un’unità elettrica per una potenza complessiva di 262 CV. C’è anche una batteria da 7,4 kWh. Il modello di casa Volvo parte da 50.250 euro. Nel crash test del 2018, la Volvo XC40 ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP.