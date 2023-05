Consiglio acquisto auto Berlina 4 porte: budget fino a 50 mila euro

Continuano le guide di SicurAUTO.it: questa volta ci concentriamo sulle berline 4 porte, una tipologia di auto che, fino a qualche anno fa, rappresentava un importante punto di riferimento del mercato. Oggi, invece, si tratta di modelli per veri appassionati, alla ricerca di un’auto elegante e, molto spesso, dal marcato carattere premium. In particolare, andremo a vedere quali sono le migliori berline 4 porte da comprare con un budget fino a 50.000 euro. Con lo stesso budget è possibile valutare anche le migliori auto a 7 posti sul mercato. Guida aggiornata al 4 maggio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Per scegliere l’auto giusta è necessario valutare diversi elementi. Ogni automobilista ha le sue esigenze e deve tenere in considerazione vari fattori per fare la scelta giusta. Il budget è sicuramente il punto di partenza, in quanto permette di identificare la categoria di auto su cui puntare. Bisogna tenere conto anche dell’uso che si farà dell’auto, andando a valutare i chilometri che si prevede di percorrere durante l’anno, in modo da considerare anche i costi di gestione e, quindi, l’alimentazione giusta. Il consiglio, quindi, è di leggere con attenzione i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta e poi passare alla nostra lista di berlina 4 porte da comprare.

ALFA ROMEO GIULIA

A distanza di diversi anni dal lancio commerciale, l’Alfa Romeo Giulia continua ad essere un punto di riferimento del settore delle berline a 4 porte e, in particolare, del mercato premium. Caratterizzata da una gamma molto ricca, la Giulia può essere acquistata a meno di 50.000 euro con gli allestimenti Super e Sprint. Il listino parte, infatti, da 47.050 euro per la variante Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV e trazione posteriore. Euro NCAP ha assegnato le 5 stelle all’Alfa Romeo Giulia nel crash test del 2016.

AUDI A3 SEDAN

Audi propone, tra le berline a 4 porte da comprare a meno di 50.000 euro, anche l’Audi A3 Sedan, variante meno nota ma comunque disponibile della versione Sportback a 5 porte. La berlina è disponibile con un prezzo di listino di partenza di 32.100 euro nella variante con motore 30 TDI da 116 CV. In listino ci sono anche motorizzazioni benzina (anche con sistema mild hybrid). L’Audi A3 ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP nel 2020.

AUDI A4

Oltre alla A3, anche la sorella maggiore Audi A4 si ritaglia uno spazio in questa selezione di berline a 4 porte. La vettura della casa dei quattro anelli rientra nel budget con la variante base 2.0 40 TFSI S Tronic dotata del motore 2.0 turbo benzina con sistema mild hybrid e 204 CV di potenza. Il prezzo di partenza è di 45.800 euro. L’Audi A4 ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nell’ultimo crash test effettuato nel 2015.

BMW SERIE 2 GRAN COUPE’

Tra i modelli su cui puntare, tra le berline a 4 porte sul mercato, c’è anche la BMW Serie 2 Gran Coupé, una delle BMW più accessibili e interessanti a disposizione della clientela. La berlina è disponibile in Italia con prezzi da 37,550 euro ed un gamma ricca di motorizzazioni e allestimenti a cui è possibile accedere con un budget di 50.000 euro. Il modello base è la 218i Advantage da 136 CV. Le opzioni per chi cerca qualcosa di più potente non mancano di certo. Solo quattro stelle per la BMW Serie 2 (in versione Coupé) nei test Euro NCAP del 2022.

BMW SERIE 3

Un altro simbolo del mercato delle berline 4 porte è, senza dubbio, la BMW Serie 3, vera e propria icona della gamma della casa bavarese. La vettura è disponibile in Italia con una gamma molto articolata ma, con il budget disponibile, è possibile puntare sulle varianti base. La Serie 3, infatti, parte da 46,900 euro, prezzo a cui è possibile accedere alla versione 318i con motore quattro cilindri benzina da 2.0 litri in grado di erogare una potenza massima di 156 CV. La BMW Serie 3 ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP nel 2019.

HYUNDAI IONIQ 6

Tra le migliori berline 4 porte da acquistare a meno di 50.000 euro c’è spazio anche per le auto elettriche e, in particolare, per la Hyundai Ioniq 6. La vettura, nella variante disponibile con il nostro budget, è dotata di un motore elettrico da 111 kW abbinato all’asse posteriore e di una batteria da 53,3 kWh. Il prezzo di listino è di 47.550 euro. Perl ‘elettrica di Hyundai ci sono cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2022.

MAZDA 3 SEDAN

La Mazda 3 Sedan è una delle berline 4 porte più interessanti e complete disponibili sul mercato. Il prezzo di listino parte da 29.570 euro e tutta la gamma rientra nel budget fissato di 50.000 euro. Per la berlina nipponica, il modello base può contare sul motore 2.0 Skyactiv-G con sistema mild hybrid e potenza massima di 122 CV. Ci sono, però, diverse opzioni per arricchire la gamma. La Mazda 3 Sedan ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2019.

MERCEDES CLA COUPE’

Uno dei simboli del settore delle berline 4 porte è la Mercedes CLA Coupé, un modello equilibrato e dal marcato carattere premium, con forme un po’ allungate per ricordare il design delle tradizionali coupé. La compatta di Mercedes è disponibile in Italia con un prezzo di listino di partenza di 37.177 euro con la variante 180 Automatic Executive da 136 CV. Non mancano varianti diesel e versioni benzina più potenti. Con il budget a disposizione, infatti, tutta la gamma è disponibile. La Mercedes CLA Coupé ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP nel 2019.

MERCEDES CLASSE A SEDAN

Da anni, la Mercedes Classe A è uno dei modelli più venduti della gamma Mercedes. La versione Sedan non è particolarmente richiesta (la clientela europea preferisce la hatchback) ma è comunque parte della gamma dell’entry level di casa Mercedes. Il prezzo di listino parte da 37.414 euro con diverse varianti benzina (anche con l’ibrido) e diesel su cui puntare. La più economica è la A 180 d Automatic Executive con il diesel da 116 CV. La Mercedes Classe A ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2018.

TESLA MODEL 3

L’auto elettrica per eccellenza, la Tesla Model 3, rientra perfettamente nell’elenco delle migliori berline 4 porte da meno di 50.000 euro. Con questo budget è possibile puntare sulla variante base con trazione posteriore, motore da 225 kW e batteria da 50 kWh che viene proposta al prezzo di 42.470 euro. Da notare che la versione Long Range parte da 49.970 euro. La Tesla Model 3 ha ottenuto cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2019.

VOLVO S60

Anche Volvo si ritaglia il suo spazio nel segmento delle berline a 4 porte con la Volvo S60. La vettura rientra di pochissimo nel budget disponibile, garantendo look e contenuti premium per chi è alla ricerca di un modello davvero completo. La variante su cui puntare è quella base, con motore mild hybrid benzina da 197 CV. Il listino parte da 48.100 euro. La vettura ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP nel 2018.