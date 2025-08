Guidare con il sole negli occhi: consigli per evitare l’abbagliamento

Guidare con il sole negli occhi espone al rischio di incidente per abbagliamento soprattutto all’alba e al tramonto. In caso d’incidente provocato dal sole non è facile dimostrare di aver attuato tutte le precauzioni per evitare l’impatto. Ecco quindi alcuni consigli utili per chi si trova spesso a guidare con il sole che abbaglia la vista, con i link agli occhiali da sole in vendita su Amazon a prezzi scontati per aiutarvi nell’acquisto. Naturalmente, siete liberi di scegliere la marca che preferite.

GUIDARE CON IL SOLE IN FACCIA

La guida con il sole radente è la causa di circa il 60% degli incidenti stradali con lesioni a persone causati da condizioni meteorologiche. Lo rivela l’Automobile Club Tedesco (ADAC) che ci aiuta a capire come proteggere la vista alla guida con sole accecante. L’abbagliamento solare, in genere, si risolve facilmente indossando occhiali da sole alla guida. Ci sono però situazioni improvvise in cui si ha quasi l’effetto di non vedere la strada o essere accecati dalla luce. Succede spesso in autostrada, quando si guida attraverso colline, all’uscita o entrata delle gallerie ma anche in città (all’alba o al tramonto), quando il sole è radente alla visuale del guidatore.

QUALI OCCHIALI SERVONO PER GUIDARE DI GIORNO E DI NOTTE?

Quando il sole abbaglia la vista del guidatore, è difficile vedere semafori e segnali stradali ma anche pedoni, ciclisti o motociclisti. Un problema molto frequente, ad esempio in curva, è non vedere le auto ferme incolonnate nel traffico e riuscire a fermarsi per tempo. Secondo i numeri degli incidenti in Germania, il sole radente provoca 10 volte più incidenti con lesioni della nebbia. Ecco perché, gli occhiali da sole dovrebbero essere sempre in auto tutto l'anno e con filtri di categoria diversa (da 0 a 4) in base all'orario di guida.

COME PROTEGGERSI DAL SOLE NEGLI OCCHI ALLA GUIDA

Guidare con il sole negli occhi senza farsi accecare e proteggere la vista con semplici trucchi è possibile. Ecco cosa fare per evitare incidenti con troppa luce del sole: