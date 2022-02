Occhiali da vista per guidare: quali sono i più sicuri

Cosa cambia tra le categorie di lenti solari e come devono essere gli occhiali da vista per guidare: ecco alcuni consigli utili

Gli occhiali da vista per guidare sono una delle prescrizioni più frequenti sulla patente. In molti risolvono il problema, ma solo in parte, con le lenti a contatto. In questa guida vi spieghiamo quali caratteristiche non devono mancare negli occhiali da vista adatti alla guida e tante altre informazioni utili.

OBBLIGO DI OCCHIALI DA VISTA ALLA GUIDA SULLA PATENTE

Secondo l’Automobile Club d’Italia il 60% degli incidenti stradali sono causati anche da problemi di vista alla guida. In Italia oltre il 30% delle persone è affetto da miopia con una maggiore concentrazione nella fascia tra i 25 e i 29 anni. Leggendo le informazioni su una patente di guida si riconosce subito se è prescritta la guida con occhiali per la presenza del codice 01 sul retro. Per gli enti accertatori addetti ai controlli su strada sono considerate valide sia le lenti a contatto sia gli occhiali da vista alla guida, ma con la possibilità che gli operatori vogliano accertarsi che siano realmente dal conducente. Secondo i dati di ClinicaBaviera, una delle maggiori aziende oftalmologiche in Europa però quasi la metà degli italiani (45%) non indossa gli occhiali da sole quando guida. Aspetto sottovalutato quando si indossano le lenti a contatto oppure quando gli occhiali da vista per guidare non hanno il filtro solare.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI PER GLI OCCHIALI DA VISTA ALLA GUIDA

Vediamo allora le caratteristiche che devono avere gli occhiali adatti alla guida, sia in caso di lenti da vista sia di occhiali da sole da utilizzare con le lenti a contatto. Spesso si dà troppo o poco peso alla qualità degli occhiali guardando al Brand o al prezzo più conveniente. Affidarsi a marche rinomate non è sbagliato, ma se state scegliendo degli occhiali da vista per guidare, chiedete al vostro ottico che siano:

– polarizzate e Anti UV (soprattutto se solari), poiché bloccano alcune radiazioni solari e impediscono l’affaticamento della vista in particolari situazioni di guida. Ad esempio, in caso di abbagliamento improvviso dei fari di altre auto o di sole radente;

– occhiali da vista per guidare Transitions, che si scuriscono quando sono investite dalla radiazione solare. Possono essere particolarmente utili quando si guida in momenti diversi della giornata, senza la necessità d’indossare occhiali diversi;

LE CATEGORIE DI FILTRI SOLARI PER OCCHIALI

– Categoria 0. Sono lenti molto chiare, capaci di assorbire fino al 19% della luce, quindi adatte ad ambienti interni, di notte e all’aperto quando il cielo è coperto. Si rivelano utili solo in condizioni di scarsa luminosità, in giornate nuvolose e per la guida notturna.

– Categoria 1. Il filtro è leggermente colorato e può assorbire tra il 20% e il 56% di luce grazie. Sono ammessi per la guida ma non adatti alle condizioni più luminose o al sole radente.

– Categoria 2. Le lenti sono mediamente colorate e capaci di assorbire tra il 57% e l’81% della luce. Proteggono adeguatamente con il sole ma non sono adatti alla guida notturna.

– Categoria 3. Sono adatte a condizioni di luce elevate all’aperto poiché gli esperti spiegano che possono bloccare tra l’82% e il 92% della luce. Sono raccomandati per la guida in giorni molto luminosi ma non per la guida notturna.

– Categoria 4. Sono occhiali prevalentemente indicati per l’uso in alta montagna e per gli sport all’aperto poiché possono assorbire fino al 98% della luce, ma non per la guida notturna.

QUALE COLORE PER GLI OCCHIALI DA SOLE ALLA GUIDA

Soprattutto per chi indossa occhiali da sole graduati alla guida (comodi per chi trascorre molto tempo all’aperto), ma anche se si tratta di “semplici” occhiali da vista o Transitions, la scelta del colore del filtro non è banale. In generale è sempre consigliabile scegliere colori che permettano di vedere in modo naturale e nitido i segnali stradali, le luci dei semafori, gli stop della auto che frenano, etc. Ecco cosa cambia ad esempio tra il giallo e il marrone:

– le lenti gialle aumentano la luminosità e tendono a stressare l’occhio, quindi sono sconsigliate per le giornate soleggiate;

– le lenti marroni possono dare un po’ più di luminosità e proteggere l’occhio durante le ore del giorno con meno intensità di luce.