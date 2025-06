La corretta posizione di guida: come si regola?

Quanti di voi avranno sentito parlare della famigerata quanto spesso sottovalutata “posizione di guida”? Sicuramente tutti! Ma quanti possono affermare con certezza di assumere sempre una posizione corretta al volante, rispettando quelle regole fondamentali che – teoricamente – ci avrebbero dovuto insegnare durante le lezioni di scuola guida? Probabilmente, in pochi. Ogni giorno, sulle strade, è facile imbattersi in automobilisti seduti nelle posizioni più assurde: schienali all’indietro, troppo vicino al volante o addirittura con una sola mano sullo sterzo. Eppure, la posizione corretta di guida è il primo, imprescindibile passo verso una guida sicura e consapevole. Essa influisce profondamente sulla sensibilità del conducente, sulla sua capacità di reazione, sul comfort e persino sulla resistenza alla fatica nei lunghi viaggi. Quindi, vediamo insieme nei prossimi paragrafi come regolare sedile, volante, specchietti e poggiatesta, per ottenere una posizione ottimale, comoda ma soprattutto efficace ai fini della sicurezza.

1. POSIZIONE DELLE MANI SUL VOLANTE: LA REGOLA DELLE 9:15

Partiamo dalle mani sul volante. Dimenticatevi la vecchia scuola che suggeriva le 10:10. La posizione più corretta è alle ore 9:15, immaginando il volante come un orologio. In questa configurazione le mani garantiscono massimo controllo, migliore equilibrio nella sterzata e rapida reattività nelle manovre di emergenza. I pollici devono essere ben inseriti tra volante e razze, mantenendo una presa salda ma non rigida.

Per verificare se siete nella giusta posizione, appoggiate le spalle completamente allo schienale e distendete le braccia: dovreste riuscire a toccare la sommità del volante con i polsi, senza sollevare le spalle. Le braccia devono rimanere leggermente piegate, mai completamente tese. Questo assicura una buona escursione del braccio in sterzata e un miglior controllo dinamico del veicolo.

Perché questa posizione è così importante? Perché migliora la sensibilità “telaistica”, ossia quella percezione fine che il corpo riceve dal comportamento dell’auto su strada: vibrazioni, aderenza degli pneumatici, risposta dello sterzo e di sospensioni e ammortizzatori. Tutti elementi che aiutano a prevenire situazioni pericolose.

2. REGOLAZIONE DEL SEDILE AUTO: COME FARLA

Il sedile va regolato con cura. Una posizione troppo vicina riduce lo spazio per le manovre, una troppo lontana affatica gli arti. Iniziate con il regolare la distanza: premete a fondo il pedale della frizione (o del freno, se avete un’auto automatica) e assicuratevi che la coscia sia appoggiata, ma non premuta contro il sedile. Il piede, durante la guida, non deve mai formare un angolo inferiore ai 90° con la caviglia.

Controllate anche che il tallone resti sempre a contatto con il pavimento durante la transizione tra acceleratore e freno. Questo è fondamentale per mantenere precisione e velocità nei movimenti. Regolate poi l’altezza della seduta affinché possiate vedere chiaramente la strada, il cruscotto e i bordi del cofano, mantenendo uno spazio sufficiente tra testa e tetto dell’auto.

Non dimenticate la cintura di sicurezza: regolate l’aggancio laterale affinché non passi mai sul collo, ma aderisca correttamente alla clavicola e al torace. Una regolazione errata potrebbe annullare l’efficacia della cintura in caso di incidente.

Fonte foto CLH Magazine.

3. IL POGGIATESTA: LA REGOLAZIONE ALLA GIUSTA ALTEZZA

Spesso trascurato, il poggiatesta è uno dei dispositivi di sicurezza più importanti. In caso di tamponamento, il collo e la testa sono sottoposti a forze molto intense. Se il poggiatesta è troppo basso o troppo lontano, aumenta il rischio di colpo di frusta o peggio, di lesioni alla colonna cervicale.

Due sono le regole fondamentali:

La sommità del poggiatesta deve essere 2-3 cm sopra la cima della testa. La distanza nuca-poggiatesta non deve superare i 5-8 cm.

Una posizione corretta limita l’escursione del capo e protegge in caso di impatto. Verificatela regolarmente, soprattutto se l’auto viene utilizzata da più conducenti.

4. SPECCHIETTI RETROVISORI: COME REGOLARLI?

Anche gli specchietti vanno regolati con attenzione. I tre specchi – laterali destro, sinistro e centrale – devono garantire una copertura completa di ciò che accade intorno al veicolo, minimizzando gli angoli ciechi.

Ecco come regolarli correttamente:

Specchietto centrale : deve mostrare l’intero lunotto posteriore, senza dover muovere la testa.

: deve mostrare l’intero lunotto posteriore, senza dover muovere la testa. Specchietto laterale sinistro : regolatelo in modo che una piccola porzione del fianco dell’auto sia visibile sul bordo interno dello specchio.

: regolatelo in modo che una piccola porzione del fianco dell’auto sia visibile sul bordo interno dello specchio. Specchietto laterale destro: la stessa regola si applica, ma fate attenzione ad angoli ciechi più ampi in retromarcia o nei sorpassi.

Evitate di muovere il collo per guardarli: la visione deve essere rapida e naturale, solo con lo spostamento degli occhi. Un piccolo trucco: quando il campo visivo di uno specchio termina, deve iniziare quello dell’altro, creando una copertura continua.

5. RIEPILOGO SULLA POSIZIONE DI GUIDA IN AUTO

La posizione di guida non è solo una questione di comfort, ma di efficienza, sensibilità e sopravvivenza. Una corretta postura al volante permette di:

Reagire tempestivamente a ogni imprevisto.

a ogni imprevisto. Prevenire affaticamenti muscolari e dolori cervicali.

e dolori cervicali. Guidare in modo più fluido e preciso .

. Ridurre il rischio di infortuni in caso di incidente.

Non abbiate fretta: prendersi 30 secondi prima di partire per regolare tutto è un piccolo gesto che può fare la differenza tra un viaggio tranquillo e uno rischioso.

6. FAQ SULLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA

Perché è meglio la posizione 9:15 e non 10:10?

Perché permette più precisione nei movimenti, maggior apertura delle braccia e minor sforzo muscolare, oltre a essere la posizione prevista nei test di sicurezza degli airbag.

Posso guidare con una mano sola se sono comodo?

No. Anche se può sembrare pratico, riduce drasticamente il controllo dell’auto, soprattutto in situazioni d’emergenza.

È pericoloso avere il sedile troppo reclinato?

Sì. Una posizione troppo distesa compromette la prontezza nei movimenti e aumenta il rischio di scivolare sotto la cintura in caso d’impatto.

Come faccio a sapere se il mio poggiatesta è ben regolato?

Deve trovarsi 2-3 cm sopra la testa e a non più di 8 cm dalla nuca. Controlla spesso, specialmente dopo che un altro guidatore ha usato l’auto.

Quanto spesso dovrei controllare la mia posizione di guida?

Ogni volta che salite in auto: anche un piccolo cambiamento, come un nuovo paio di scarpe, può alterare la percezione della pedaliera.