Volkswagen: -3% di vendite ma fatturato in crescita nel 2024

Il Gruppo Volkswagen gioca in difesa e presenta un bilancio 2024 non particolarmente florido ma neppure disastroso come quello di Stellantis, nonostante la crisi che ha costretto il colosso tedesco ad annunciare un piano di risparmio senza precedenti da 15 miliardi annui a regime, con il taglio di 35 mila posti di lavoro in Germania entro il 2030. Al calo delle vendite del 3% ha fatto infatti da contraltare la leggera crescita del fatturato (+1%), inoltre le previsioni per il 2025 sono moderatamente ottimistiche. Insomma, sembra esserci luce in fondo al tunnel.

TUTTI I NUMERI DEL BILANCIO VOLKSWAGEN 2024

Spulciando bene i conti di VW nel 2024, l’utile operativo è diminuito da 22,5 miliardi di euro nel 2023 a 19,1 miliardi (-15,4%), mentre i profitti hanno subito un calo del 30,6% a 12,394 miliardi. Il margine operativo si è ridotto al 5,9% (contro il 7% di un anno fa e il 7,9% del 2022), per effetto di un significativo aumento dei costi fissi che includono spese straordinarie per 2,6 miliardi, legate in gran parte a misure di ristrutturazione, nel contesto di crisi dell’industria tedesca. Se si escludono gli elementi non operativi, come i costi di ristrutturazione e il rilascio di accantonamenti, l’utile operativo sottostante si è attestato a 21,7 miliardi, con un margine operativo corretto del 6,7%. Quanto all’utile netto generato è stato di 12,4 miliardi, in calo di quasi un terzo (-30,6%) rispetto all’anno precedente, appesantito dal forte calo delle vendite in Cina (-12%) e dall’aumento dei costi.

GRUPPO VOLKSWAGEN: VENDITE E FATTURATO 2024

Come anticipavamo, il fatturato è salito a quota 324,7 miliardi, in leggero aumento (+0,7%) rispetto ai 322,3 del 2023. La crescita è stata sostenuta dalla divisione Financial Services, mentre il fatturato dell’area automotive si è attestato a 265,9 miliardi, in lieve calo rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della riduzione dei volumi di vendita.

Le vendite globali del Gruppo Volkswagen nel 2024 sono state infatti di 9 milioni di veicoli, in calo del 3,5% rispetto ai 9,4 milioni del 2023. Il rallentamento in Cina non è stato compensato dalla crescita in Sud America, mentre le vendite in Nord America ed Europa sono rimaste stabili. Sul fronte della mobilità elettrica, Volkswagen ha registrato un incremento della domanda in Europa occidentale: gli ordini di veicoli 100% elettrici sono cresciuti dell’88% e la crescita complessiva è stata del 15%.

30 NUOVI VEICOLI NEL 2025

Sul bilancio 2024 di Volkswagen (inteso come Gruppo) ha sicuramente influito l’aumento dei costi per il rinnovo della gamma: l’anno scorso hanno debuttato oltre 30 vetture, tra cui le nuove VW Tiguan, Skoda Superb e Cupra Terramar. E ulteriori 30 lanci, in tutto il mondo e per tutti i marchi, sono previsti pure per il 2025: i modelli più attesi sono la nuova Tayron, l’ID.4 e l’ID.Buzz, per quanto riguarda VW, Audi invece introdurrà Q6 e-tron, A6 e A5, mentre Porsche rafforzerà le proprie ambizioni con la nuova Panamera, Taycan elettrica, Macan elettrica e una versione ibrida della 911. Attese anche diverse novità Cupra. Dovremo invece attendere ancora un paio d’anni per vedere in strada la chiacchieratissima ID.Every1, la nuova elettrica VW da 20 mila euro prevista al debutto nel 2027. Come annunciato sarà costruita in Portogallo, ma con alcuni componenti provenienti da fornitori cinesi per ridurre i costi.

Il gruppo di Wolfsburg prevede che circa il 30% degli investimenti a medio termine sarà ancora destinato alla tecnologia a combustione interna. Il restante 70% sarà indirizzato verso l’elettrificazione, la digitalizzazione e il software, inclusi 10 miliardi di euro per PowerCo (produzione di batterie).