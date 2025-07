TRW, la più ampia gamma di ricambi frenante IAM di qualità OE

TRW continua a distinguersi come punto di riferimento nel settore dei sistemi frenanti per le officine indipendenti. Con una gamma che supera i 18.000 componenti, il marchio di ZF Aftermarket consolida la propria posizione grazie a un’offerta tecnologicamente avanzata e in linea con le esigenze di un mercato in continua trasformazione, dove la transizione verso la mobilità elettrica impone nuovi standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.

GAMMA FRENANTE TRW COMPLETA E DI QUALITÀ OE

La gamma frenante TRW copre tutte le parti dei sistemi frenanti: dischi, pastiglie, pinze, componenti idraulici, sistemi di attuazione e accessori per l’installazione. Ogni elemento è progettato per garantire un’efficace integrazione con i veicoli di ultima generazione, ibridi ed elettrici inclusi. Con una copertura che raggiunge il 98% del parco circolante europeo per le pastiglie freno — inclusi tutti i principali modelli elettrici — TRW ha assicurato ai professionisti dell’aftermarket una risposta efficace e puntuale, anche per le applicazioni più recenti (inclusa la copertura del 100% dei 20 modelli di veicoli elettrici più venduti in Europa), il 96% per i dischi e il 93% per le pinze.

ECCELLENZA PRODUTTIVA TRW RADICATA IN EUROPA

La solidità della gamma TRW si fonda su una filiera produttiva europea d’eccellenza. Le pastiglie freno, le pinze e i servofreni sono interamente realizzati in stabilimenti situati in Europa, supportati da centri di ricerca e sviluppo in Germania, Spagna e Repubblica Ceca. Questo approccio – spiega ZF Aftermarket – assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità, grazie a controlli qualità rigorosi e a una progettazione coerente con le specifiche dei costruttori OEM.

Tecnologie proprietarie come il rivestimento COTEC, che riduce lo spazio di frenata nei primi cicli di utilizzo dopo il montaggo, e la formula DTEC, riduce la polvere che si attacca ai cerchi del 45% rispetto agli standard convenzionali.

SVILUPPO SOSTENIBILE E SOLUZIONI FRENANTI PER LA NUOVA MOBILITÀ

L’attenzione alla sostenibilità è una priorità strategica per ZF Aftermarket. Le pinze TRW rigenerate e pre-riempite rappresentano un esempio concreto di economia circolare applicata al settore frenante, riducendo l’impatto ambientale e ottimizzando i tempi di installazione. Ma non solo, soluzioni avanzate come le pastiglie Electric Blue — progettate specificamente per EV e ibride — contribuiscono alla riduzione di rumori e vibrazioni, rispondendo alle esigenze acustiche peculiari della mobilità elettrica.

Il know how TRW, frutto di oltre un secolo di esperienza nel primo impianto, continua a guidare lo sviluppo del comparto aftermarket. Sistemi come l’Electric Brake Booster (EBB) e l’Integrated Brake Control (IBC) aprono la strada a una frenata intelligente e modulare, progettata per i veicoli del futuro, inclusi quelli autonomi. La tecnologia brake-by-wire EMB rappresenta la frontiera più avanzata del controllo elettromeccanico, confermando il ruolo pionieristico di TRW nel disegnare la mobilità di domani.

SUPPORTO ZF AFTERMARKET A 360° PER DISTRIBUTORI, OFFICINE E FLOTTE

ZF Aftermarket non si limita a fornire componenti, ma accompagna l’intero ecosistema dell’aftermarket con una rete di servizi di valore. Il portale tecnico [pro]Tech offre accesso a formazione specialistica, supporto tecnico e consigli di montaggio. Grazie a queste risorse, le officine possono affrontare con sicurezza ogni intervento sul sistema frenante, indipendentemente da marca, età o tecnologia del veicolo.

I distributori beneficiano di un assortimento ad alta rotazione, supportato da disponibilità costante e logistica efficiente. Le flotte, invece, trovano nei sistemi TRW una garanzia di durata, efficienza operativa e riduzione dei tempi di fermo, grazie anche a soluzioni digitali per il monitoraggio da remoto.

Nel solo 2024, TRW ha introdotto oltre 600 nuovi codici tra pinze e componenti di attrito, segno tangibile di un impegno costante nell’ampliare la copertura e anticipare la domanda di mercato. Come afferma Markus Wittig, Global Head of Business Line Passenger Car di ZF Aftermarket: “Il nostro obiettivo è massimizzare l’uptime e diventare un partner strategico per la crescita sostenibile delle attività dei nostri clienti.”