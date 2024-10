Skoda Superb 1.5: il test dell’alce fa emergere pro e contro

Il test dell’alce della Skoda Superb 1.5 TSI con cambio DSG sorprende non tanto per le performance dinamiche (4,9 metri e oltre 1600 kg mossi da un motore 150 cavalli) quanto per la sincerità con cui fa emergere i suoi lati positivi e quelli meno apprezzati. Il test più noto al mondo permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nella manovra di evitamento ostacolo. Ed ecco come si è comportata la Skoda Superb nel video realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Skoda Superb è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante media. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove Skoda Superb nel video qui sotto.

NEL TEST DELL’ALCE LA SKODA SUPERB NON MENTE

Nel test dell’alce la Skoda Superb è equipaggiata con pneumatici estivi Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 235/40 R19. Al primo passaggio, quello che conta veramente per comprendere il comportamento dell’auto, poiché nella realtà non si ha la possibilità di riavvolgere il nastro, la prova fallisce a causa di un cono abbattuto dal conducente. Dopo alcuni tentativi, la prova riesce alla velocità di 72 km/h. “Una velocità discreta come per tante altre auto con caratteristiche diverse, ma mentre altre vetture richiedono molta abilità nel conducente, con la Superb non è così, perché la sua reazione naturale è seguire la direzione imposta con il volante senza sovrasterzo o scatti difficili da controllare. Ovviamente a patto che l’aderenza degli pneumatici non sia compromessa”, è il commento del magazine.

TEST DI SLALOM SKODA SUPERB: LENTA MA AGILE

La partenza da fermo della Skoda Superb è lenta, per il motore 1.5 che impiega alcuni secondi per dare slancio all’auto. Quando però si lancia tra i coni, “nel resto dell’esercizio è stato eccezionale: ruote anteriori obbedienti e un asse posteriore che non provoca mai accenni di insicurezza la volante. La messa a punto del telaio ci sembra la migliore possibile in una berlina con questo approccio. Anche l’elettronica, quando interviene lo fa il necessario, senza intralciare le manovre del conducente”, commenta il magazine.