Volkswagen Tayron: tutti i dettagli del nuovo SUV da 7 posti

La famiglia dei SUV di VW annovera un nuovo modello, del tutto inedito: la nuova Volkswagen Tayron. La novella proposta a ruote alte di Wolfsburg – impianto nel quale sarà fabbricata – si colloca esattamente tra la rinnovata Tiguan e la Touareg, garantendo spazio a bordo per 5 o 7 persone, oltre a una varietà di motorizzazioni molto nutrita. Ci sono motori: benzina, diesel, mild-hybrid e plug-in. La piattaforma è la medesima della Tiguan, la MQB EVO, anche se più lunga di ben 23 centimetri per guadagnare un bel po’ di spazio a bordo e innalzare il livello complessivo di comfort.

VOLKSWAGEN TAYRON: DESIGN

La nuova Volkswagen Tayron si presenta con un frontale massiccio, tratteggiato da fari a led molto rastremati che, nelle versioni di più alto lignaggio (Elegance e R-Line), sono di tipo adattivo. Come optional si possono ordinare persino quelli a matrice di led che, con 19.200 elementi luminosi controllabili in modo individuale per ciascun proiettore, rilasciano un fascio luminoso più potente e non abbagliano i veicoli che provengono dalla carreggiata opposta. Osservando la vettura possiamo notare la fiancata robusta, solcata da nervature che creano un’alternanza di superfici concave e convesse, e riescono a donare una fluidità che sfocia in dinamicità. Al posteriore spiccano i fanali a sviluppo orizzontale e, più in basso, una barra catarifrangente molto sottile. Inevitabile il paragone con la Tiguan di recente fattura, la Tayron ne è una sorta di evoluzione anche dal punto di vista dello stile.

L’ABITACOLO TECNOLOGICO DELLA NUOVA VOLKSWAGEN TAYRON

Salendo a bordo della nuova Volkswagen Tayron, ci si accorge che i tecnici del colosso tedesco hanno scelto per lei un abitacolo ricco di dotazioni e uno stile elegante, fatto di rifiniture ricercate. A disposizione di chi viaggia in compagnia della Tayron ci sono elementi come:

quadro strumenti digitale da 10,25” ;

; climatizzatore automatico trizona;

sistema multimediale con schermo di 12,9” :

: connessione wireless ad Apple CarPlay e Android Auto;

assistente vocale.

Senza rammentare i principali sistemi elettronici di assistenza alla guida. La versione Elegance propone inserti in legno e diversi comfort supplementari, come il portellone motorizzato e l’accesso all’auto keyless, mentre su richiesta si possono aggiungere il tetto panoramico scorrevole, gli interni in pelle e i sedili anteriori con regolazioni elettriche e memoria, oltre alla funzione di ventilazione e massaggio.

Interessante la disposizione del divano, diviso in due parti asimmetriche, con le sedute che possono essere portate avanti e indietro, e gli schienali che possono essere regolati nell’inclinazione in modo distinto. Nell’ampio bracciolo tra le sedute laterali è stato ricavato un doppio portabibite estraibile e un supporto orientabile per tenere in verticale un tablet o uno smartphone. Ampio il bagagliaio: da 345 in configurazione 7 posti a 885 litri in assetto standard; con l’abbattimento tutte le file di sedute si arriva persino a 2.090 litri.

LE MOTORIZZAZIONI DELLA NUOVA VOLKSWAGEN TAYRON

Lo abbiamo anticipato inizialmente, la scelta di motorizzazioni per la nuova Volkswagen Tayron è molto ampia, tanto che si possono scegliere:

un 1.5 turbo benzina (TSI) da 150 CV combinato a un modulo elettrico da 48V;

combinato a un un 2.0 turbodiesel (TDI) opzionabile in due step di potenza, 150 oppure 193 CV . In quest’ultimo frangente c’è anche la trazione integrale 4Motion ;

opzionabile in due step di potenza, oppure . In quest’ultimo frangente c’è anche la ; due varianti plug-in, con un 1.5 benzina che, accorpato a un motore elettrico, può sviluppare 204 o 272 CV. Grazie a una batteria da 19,7 kWh, che si ricarica a 11 kW in corrente alternata e 50 kW in continua, si possono percorrere circa 100 km in elettrico.

Il cambio automatico DSG a 7 marce è di serie, mentre si può scegliere come optional l’assetto a controllo elettronico DCC Pro.

VOLKSWAGEN TAYRON: ALLESTIMENTI E LISTINO PREZZI

Gli allestimenti a disposizione della nuova Volkswagen Tayron sono tre: Life, Elegance e R-Line. Il listino prezzi non è stato ancora reso noto, ma è pensabile che la cifra di partenza possa aggirarsi intorno ai 45.000 euro. In ogni caso, la Casa di Wolfsburg comunicherà il costo di lancio sul finire di quest’anno, mentre lo sbarco nelle concessionarie è collocato temporalmente entro marzo 2025.