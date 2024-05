Nuova Volkswagen Tiguan: tutto su motori, allestimenti e prezzi

Siamo giunti già al momento di conoscere la terza generazione di Volkswagen Tiguan, uno dei SUV di maggior successo del costruttore tedesco. Lanciata per la prima volta nel 2007 ha già raccolto straordinari consensi, corroborati da un numero di vendite eccezionale: 7 milioni di esemplari in diciassette anni. Adesso, con la nuova versione, VW cerca di ripetere la formula magica che ha stregato gli automobilisti di tutto il mondo, puntando a confermarsi come uno dei C-SUV più apprezzati in assoluto. Nonostante le difficoltà del settore auto, nel 2023 Tiguan ha venduto circa 700.000 esemplari. Ora è pronto a fare anche di meglio, grazie a tutte le novità che porta in dote.

NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN: DIMENSIONI INVARIATE MA SPAZIO MAGGIORE

La nuova Volkswagen Tiguan viene costruita sulla piattaforma MQB EVO, che permette di essere declinata in molteplici soluzioni. Il corpo vettura della terza generazione del SUV tedesco resta compatto e praticamente invariato nelle dimensioni esterne, tanto che la lunghezza cresce di appena tre centimetri, a causa della sporgenza maggiore dei paraurti anteriore e posteriore. Il passo rimane invariato ma attraverso una nuova gestione della cellula abitativa si ottiene più comfort e spazio. Chi, invece, fa un discreto passo in avanti rispetto al recente passato è il bagagliaio, che vola a 652-1.650 litri di capacità di carico, segnando un bel +37 litri in paragone con la Tiguan appena pensionata.

Le dimensioni nel dettaglio:

Lunghezza : 4,53 metri;

: 4,53 metri; Larghezza: 1,84 metri;

Altezza: 1,66 metri;

Passo: 2,67 metri.

VOLKSWAGEN TIGUAN: DENTRO È TUTTO NUOVO

La grande rivoluzione della nuova Volkswagen Tiguan è collocabile sicuramente nell’abitacolo, dove tutto è nuovo. Il costruttore tedesco sceglie l’uniformità tra i suoi modelli EV e quelli endotermici, così anche il SUV beneficia di tante introduzioni viste nella gamma ID. La prima cosa che si nota degli interni e la grande cura del dettaglio, unita all’utilizzo di materiali di ottima fattura, che fa innalzare il senso di qualità percepita. Non bisogna dimenticare tutte le finezze moderne che sono utili per restare al passo con la concorrenza, quindi è facile trovare:

digital cockpit da 10’’ ;

; head-up display;

Infotainment di ultima generazione MIB 4 con schermo da 12,9’’, o 15’’ (quest’ultimo optional);

di ultima generazione MIB 4 con schermo da 12,9’’, o 15’’ (quest’ultimo optional); inserti illuminati;

sedili climatizzati con funzione massaggio;

assistente vocale IDA con ChatGPT;

con ChatGPT; selettore di marcia sul piantone dello sterzo;

slider touch retroilluminati;

tasti fisici al volante.

Nel tunnel centrale, poi, fa la comparsa un nuovo selettore di esperienza di guida che, oltre a permettere di scegliere i diversi profili di guida (Comfort, Eco, Sport, Individual, Offroad, Snow), può far mutare l’atmosfera dell’abitacolo cambiando le luci delle modalità Lounge, Energetic, Joy, Minimal e ME, e regolare il volume del sistema audio. Un oggetto piccolo ma che fa la differenza.

I PROIETTORI IQ. LIGHT LED MATRIX HD HA DI NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN

È sicuramente una delle novità più succulente della Volkswagen Tiguan di ultima generazione: i proiettori IQ. Light LED matrix HD. Disponibili di serie sugli allestimenti di fascia più alta, questi fari garantiscono potenza e profondità visiva, oltre che una proiezione omogenea. Il proiettore principale beneficia di 12 pixel, ma ci sono ben 19.200 pixel per ciascun lato che interagiscono con l’ambiente circostante, con le auto che transitano dall’altra parte della strada, offrendo sempre il massimo della sicurezza. Il fascio di luce, sfruttando una telecamera anteriore, si accorcia e si allunga a seconda dei frangenti. È una tecnologia che Tiguan prende in eredità dalla più grande Touareg.

I SISTEMI DI SICUREZZA DELLA NUOVA VOLKSWAGEN TIGUAN

Niente male anche il comparto sicurezza della nuova generazione di Volkswagen Tiguan, che di serie offre ADAS come:

ACC predittivo ;

; Lane Assist;

Rear Traffic Alert ;

; Intersection Assist;

Assistente alla sbandata,

Car2x;

Side Assist Plus con exit warning.

Il Park Assist Plus manda segnali di avvertimento visivi e acustici anteriori e posteriori, mentre il parcheggio automatico diventa sia longitudinale che trasversale, con la macchina che si occupa di marcia, sterzo e attivazione del freno di stazionamento. Non solo, perché c’è anche il controllo a distanza tramite app (TBD) e la funzione Memory, per la ripetizione automatica delle manovre apprese.

VOLKSWAGEN TIGUAN: LE MOTORIZZAZIONI

Il rinnovato C-SUV Volkswagen Tiguan offre un buon ventaglio di proposte sotto al cofano, che vanno dall’eTSI, un mild hybrid da 48V, al classico gasolio TDI, ideale per chi macina tantissimi chilometri all’anno, passando per l’eHybrid, la versione plug-in con motore elettrico collocato direttamente sulla trasmissione che lavora con un’unità endotermica TSI.

eTSI : 1.5 da 96 kW (130 CV) con cambio automatico DSG;

: 1.5 da 96 kW (130 CV) con cambio automatico DSG; eTSI : 1.5 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG;

: 1.5 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG; TDI: 2.0 da 110 kW (150 CV) con cambio automatico DSG;

TDI: 2.0 da 142 kW (193 CV ) con cambio automatico DSG 4 Motion (trazione integrale);

) con cambio automatico DSG 4 Motion (trazione integrale); eHybrid: 1,5 da 150 kW (204 CV) con cambio automatico DSG;

eHybrid: 1,5 da 200 kW (272 CV) con cambio automatico DSG.

PREZZI E ALLESTIMENTI VOLKSWAGEN TIGUAN

Volkswagen Tiguan viene proposta con quattro allestimenti differenti, che partono dal Life, al prezzo di 39.700 euro, comprensivo di:

Cerchi in lega da 17’’;

Fari full LED;

Keyless Go;

App-Connect wireless;

pACC, Front Assist;

Intersection Assist;

Side Assist Plus ;

; Park Assist Plus;

Rear View ;

; Clima automatico 3 zone.

Il secondo allestimento disponibile è l’Edition Plus, che a 39.900 euro offre in più rispetto a quello di ingresso:

Vernice metallizzata;

Keyless Entry&Go;

Bagagliaio con apertura/chiusura elettrica;

Park Assist Plus con funzione Memory;

Fari IQ.LIGHT Performance e posteriori LED 3D ;

; Vetri oscurati;

Impianto antifurto.

Infine, ci sono due allestimenti di punta a 46.600 euro, diversi per stile e contenuti: Elegance e R-Line. Il primo è più raffinato e presenta:

Cerchi in lega da 18’’;

Keyless Entry&Go;

Bagagliaio con apertura/chiusura elettrica;

Park Assist Plus con funzione Memory ;

; Fari IQ.LIGHT Performance e posteriori LED 3D;

Vetri oscurati;

Impianto antifurto;

Sedili con massaggio.

Il secondo è più marcatamente sportivo e gode di: