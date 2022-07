Consumi auto con il porta biciclette montato: fino a +44% in autostrada

Andare in vacanza con le bici elettriche al seguito fa consumare più di quanto pensereste: lo rivela il test sui consumi auto con diversi sistemi portabici

Con i prezzi del carburante alle stelle, gli automobilisti in partenza per le vacanze troveranno sicuramente interessante il test sui consumi auto con porta biciclette montato dell’Automobile Club Austriaco ÖAMTC. Il club ha messo a confronto i sistemi più diffusi per trasportare una bici con l’auto e rivela qual è l’impatto reale delle bici sull’autonomia di carburante. Ecco tutti i dati.

3 SISTEMI A CONFRONTO NEL TEST PORTA BICICLETTE AUTO

Il test dell’ÖAMTC ha confrontato i sistemi per trasportare le biciclette con l’auto che si possono installare sul tetto, sul portellone posteriore e sul gancio di traino confermando ciò che era già emerso in altri test sui porta biciclette riguardo a comfort, sicurezza in caso d’incidente e maneggevolezza. In questa comparativa il club ha allargato il focus anche ai consumi auto con il porta biciclette montato. Vista la loro diffusione sono state utilizzate due bici elettriche, che per il peso maggiore contribuiscono ulteriormente a rendere la prova interessante e verosimile. Ecco quanto consuma in più l’auto se si viaggia con due bici elettriche al seguito.

TEST CONSUMI AUTO CON PORTA BICICLETTE MONTATO

Il test dei consumi auto con porta biciclette montati sul tetto, sul gancio si traino e sul portellone è molto interessante poiché aiuta anche a fare una stima migliore dell’autonomia. I tecnici austriaci hanno effettuato le misurazioni:

– con auto scarica senza porta biciclette,

– con porta bici carico alle velocità di 100 km/h e 130 km/h.

Tra i sistemi testati, il porta bici sul gancio di traino è mediamente il più costoso ma ripaga l’investimento con un minore consumo aggiuntivo. Caricare una bici elettrica sul tetto è sconsigliato per il peso (rischio graffi e necessità di farsi aiutare) e la minore stabilità dell’auto per il baricentro più alto. Tuttavia il porta biciclette da tetto si rivela meno energivoro rispetto al più diffuso porta biciclette sul portellone posteriore. Ecco quanto consumano di più i vari sistemi alle due velocità di test con e senza le bici caricate:

– consumi auto senza porta biciclette: circa 5,5 l/100 km a 100 km/h e 7,75 l/100 km a 130 km/h;

– porta biciclette sul gancio di traino: +3,5% a 100 km/h e +6,3% a 130 km/h;

– porta biciclette da tetto: +26,6% a 100 km/h e +34,2% a 130 km/h;

– porta biciclette su portellone posteriore: +22,8% a 100 km/h e +44,3% a 130 km/h.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

CONSIGLI SULL’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PORTA BICICLETTE AUTO

L’ÖAMTC conferma l’importanza di non considerare solo il prezzo di acquisto di un porta biciclette: in questo caso il porta bici sul gancio di traino vince a mani basse anche nel test dei consumi, ma si rivela il più confortevole e sicuro anche nelle altre valutazioni da fare all’acquisto. Ricordate inoltre che in ogni caso non bisogna mai sorvolare su questi aspetti:

– limiti di carico consigliati dal costruttore auto riguardo al carico sul gancio di traino e quanto si può caricare sul tetto;

– assicurare correttamente le bici, verificandone la stabilità anche durante il viaggio. E’ consigliabile rimuovere le parti sporgenti o pesanti, come la batteria e riporle nel bagagliaio proteggendole anche da urti accidentali;

– attenti ai cambiamenti nella dinamica dell’auto. È sempre meglio anticipare le manovre ed evitare di portare al limite la stabilità dell’auto.