Test Portabici auto 2022: nella comparativa Autobild 7 modelli sotto stress

Ecco quali sono i portabici auto 2022 migliori nel test di Autobild che mette a confronto 7 modelli da montare sul gancio di traino

La scelta del portabici per auto non può essere casuale poiché si basa su un’attenta valutazione di vari fattori. Da un lato ci sono i portabici auto da tetto, più economici ma con diversi compromessi sulla praticità e il rischio di graffiare la carrozzeria. Dall’altro i portabici auto sul gancio di traino in media i più costosi ma anche più semplici da utilizzare una volta installati. Il magazine tedesco Autobild ne ha messi 7 modelli alla prova nel test portabici auto 2022. Ecco i vari modelli con pro e contro.

PORTABICI AUTO 2022: QUALE COMPRARE?

Prima di entrare nel vivo del Test portabici auto 2022 dei colleghi tedeschi, occorre fare una dovuta precisazione per gli automobilisti che si preparano ad andare in vacanza con la bici al seguito. Quando può essere più conveniente acquistare un portabici auto da tetto? Sicuramente quando:

– si vuole investire un budget inferiore alle altre soluzioni, perché l’uso della bici è solo sporadico;

– bisogna trasportare al massimo due bici, non troppo pesanti (quindi non quelle elettriche), che saranno caricate sul tetto dell’auto con l’aiuto di un’altra persona;

– se il bagagliaio dell’auto è abbastanza grande da non richiedere l’utilizzo di un box tetto auto per gli altri oggetti,

In tutti gli altri casi invece trasportare una o più bici con l’auto, risulta molto più sicuro e facile con un portabici auto posteriore. Ecco i modelli messi alla prova e il test di AutoBild.

TEST PORTABICI AUTO 2022 DI AUTOBILD

Il test di Autobild ha messo alla prova i portabici auto 2022 considerando gli aspetti più comunemente rilevanti nell’utilizzo quotidiano:

– Presenza di chiare istruzioni e facilità di montaggio, con particolare riguardo alla necessità di montare vari componenti insieme o se pre-assemblati e di farsi aiutare da una seconda persona;

– Altezza dei binari per le ruote delle bici; un’altezza maggiore richiede più sforzo;

– Possibilità di reclinare il portabici auto per accedere al bagagliaio;

– Peso del portabici una volta smontato e facilità di movimentazione;

RISULTATI TEST PORTABICI AUTO 2022

I modelli di portabici auto 2022 messi alla prova da Autobild con i pro e i contro dei modelli più significativi e voto da quello inferiore a quello migliore:

7. XLC BELUGA VC-C03 (485 EURO)

Valutazione del test: Sufficiente. “l’XLC non sembra essere di alta qualità e nemmeno la maneggevolezza sembrava particolarmente facile. E’ relativamente facile posizionare il portabici sul gancio di traino, ma quando lo si fissa, si inclina di lato e si posiziona storto sul gancio di traino. E’ l’unico porta biciclette che ha richiesto un lavoro di montaggio ulteriore per porta targa e supporti”.

6. ATERA STRADA VARIO 3 (799 EURO)

Valutazione del test: Adeguato. “Pratico, perché si adatta a quasi tutti i modelli di veicoli e non richiede il ganci di traino”.

5. EUFAB PREMIUM 3 (710 EURO)

Valutazione del test: Buono.

4. BOSAL COMFORT PRO 3 (600 EURO) – MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO

– Pro: qualità, facile da montare sul gancio di traino, protezione delle parti interessate al fissaggio;

– Contro: abbassare il portabici auto per accedere al bagagliaio posteriore è un po’ scomodo;

3. YAKIMA JUSTCLICK 3 (840 EURO)

Valutazione del test: Buono. Stessa valutazione del portabici auto Thule Easyfold XT3.

2. THULE EASYFOLD XT3 (900 EURO)

Valutazione del test: Buono. “L’Easyfold XT3 di Thule convince per l’ottima qualità e maneggevolezza, in particolare per la possibilità di reclinare il supporto e accedere al bagagliaio. Facile il caricamento di biciclette elettriche pesanti. Questo portapacchi posteriore è uno dei pochi con due luci di retromarcia, che facilitano la retromarcia al buio”.

1. UEBLER I31 (849 EURO) – MIGLIORE DEL TEST

– Pro: qualità, funzionamento intuitivo, fissaggio facile e sicuro delle bici;

– Contro: montaggio sul gancio di traino non intuitivo;