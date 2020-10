L’auto si surriscalda: cause e diagnosi del guasto

La lancetta della temperatura sale e l’auto si scalda di più: i controlli da fare e le cause da ricercare prima che sia troppo tardi

Quando l’auto si surriscalda o ha difficoltà a diminuire la temperatura del motore, la conclusione immediata è la valvola termostatica bloccata chiusa. In realtà le cause di un’auto che ha difficoltà a raffreddarsi con la temperatura sempre a metà o poco oltre, possono essere varie. In questo approfondimento, con l’aiuto di uno dei maggiori produttori di componentistica auto, vedremo come risolvere e quali controlli fare quando l’auto si scalda troppo.

L’AUTO SI SCALDA: PRIME AVVISAGLIE

Quando la temperatura del motore aumenta in modo considerevole, superando la normale posizione che in genere indica i 90 °C, ci rendiamo conto che qualcosa non va già dal funzionamento della ventola del radiatore. Se l’attivazione della ventola dura molto più a lungo del solito, pur guidando per lo stesso tragitto, con lo stesso traffico e stesse condizioni ambientali, allora è meglio muoversi in anticipo e procedere con un controllo più approfondito. Dovrebbe essere scontato, ma lo ricordiamo, che se il sistema di raffreddamento, perde efficacia, un semplice controllo mancato può costare molto più in riparazioni.

I CONTROLLI PREVENTIVI DA FARE CON FREQUENZA

Per prima cosa, come di consueto, verificare il livello del liquido di raffreddamento e se necessario rabboccarlo a motore freddo. Ma non solo, la presenza di impurità e un colore poco limpido e il primo campanello d’allarme. Se il livello è troppo basso potrebbe essersi introdotta aria nel sistema che va eliminata, ma solo dopo aver trovato la causa di eventuali perdite di liquido refrigerante.

CAUSE E DIAGNOSI DI UN’AUTO CHE SI SURRISCALDA TROPPO

Se anche dopo aver rabboccato il livello di refrigerante, l’auto continua a scaldarsi più del normale, gli esperti consigliano di fare in successione queste prove. Ma se non siete a vostro agio o non siete sicuri, meglio rivolgersi a un professionista:

– Per verificare se la lancetta della temperatura dice la verità, controllare la resistenza del sensore temperatura del liquido di raffreddamento;

– Un aumento della temperatura può essere causato anche da impurità nel liquido di raffreddamento, in caso meglio procedere con il lavaggio del radiatore;

– Verificare se l’elettroventola si attiva a tutte le velocità. Il test è più facile e immediato con la diagnosi auto;

– Misurare la temperatura in entrata e in uscita dal radiatore (toccare i manicotti con estrema attenzione aiuta a valutare se la valvola termostatica si apre correttamente). E’ chiaro che solo smontandola si può verificare il suo corretto funzionamento;

-Se la pompa acqua è usurata o la cinghia no è alla giusta tensione, il circuito non riceve il giusto flusso di raffreddamento. Per controllarla, rivolgersi in officina;

– La valvola di sovrapressione nel tappo del serbatoio di espansione non di rado provoca innalzamenti anomali della temperatura. Un test di tenuta (foto in alto) potrà accertare eventuali perdite e la necessità di sostituire il tappo del liquido radiatore.