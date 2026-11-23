Tesla Full Self-Driving e Italia: ecco un’accoppiata che potrebbe non essere perfetta? Per colpa delle strade del nostro Paese, troppo spesso in pessime condizioni. Ma iniziamo dalla notizia, ossia dal fatto che la nazione di Dante è la numero 12 in UE a dire sì al sistema FSD Supervised: guida assistita evoluta, di livello 2 (la Casa l’ha ribattezzata Tesla Assisted Driving). Mentre si resta in attesa di una decisione in merito da parte dell’Unione Europea, da noi costerà 99 euro al mese di abbonamento. L’attivazione avverrà tramite aggiornamento software over-the-air, anche se non c’è per ora una data ufficiale di rilascio. La società non ha ancora diffuso un elenco ufficiale che chiarisca quali modelli o quali generazioni hardware potranno supportare la funzione.

TESLA FSD IN ITALIA: CAUTELA SU PARECCHIE DELLE NOSTRE STRADE

Il Full Self-Driving è un software progettato per supportare il guidatore in scenari urbani complessi come incroci e rotatorie, ma non trasforma l’auto in un veicolo autonomo: esige sempre la supervisione attiva di chi sta al volante. I calcoli avvengono a bordo tramite il computer della vettura: le informazioni relative alla guida possono essere inviate a Tesla per migliorare ulteriormente l’algoritmo soltanto in forma anonima e previo consenso del proprietario.

Ed eccoci a quello che a nostro avviso è un potenziale problema. Non si discute della tecnologia, ma della qualità dei percorsi in Italia. Ossia asfalto, buche, talvolta crateri, cartelli verticali in pessimo stato, segnaletica orizzontale (strisce per terra) illeggibile. E ancora: cantieri aperti senza preavviso o con deviazioni improvvisate, piste ciclabili separate e corsie ciclabili senza separazione (valicabili anche dalle betoniere) create dai Comuni in modo molto discutibile.

GLI “OCCHI” DI TESLA DEVONO ORIENTARSI IN UN CONTESTO ITALIANO PROBLEMATICO

Gli “occhi” del sistema leggono l’ambiente circostante all’auto. Se questo è disastrato, allora l’algoritmo si trova a dover interpretare segnali parziali, corsie fantasma o ostacoli imprevisti, rendendo più frequenti esitazioni, frenate improvvise o cambi di traiettoria poco fluidi: per questo l’attenzione di chi siede al volante resta decisiva, soprattutto quando la strada mette alla prova anche un guidatore esperto.

TECNOLOGIA EVOLUTA, MA SU PERCORSI SPESSO INSICURI

Sotto il profilo tecnico, il sistema funziona tramite una rete neurale end-to-end alimentata dalle telecamere perimetrali e dal computer di bordo, che trasforma i flussi video in comandi diretti su sterzo, acceleratore e freni. Senza radar né LiDAR, l’algoritmo deduce spazi, precedenze e traiettorie da ciò che vede e dall’addestramento accumulato sulla flotta.

Proprio qui nascono i guai potenziali in Italia: nelle rotatorie a più corsie, negli incroci caotici o lungo i viali con asfalto e segnaletica scadenti, una rete neurale può leggere doppie linee, marciapiedi sporchi o ciclisti in movimento con margini di incertezza maggiori rispetto a infrastrutture ordinate.

Oltre ai cartelli non conformi, anche le buche profonde o i dissuasori poco visibili rischiano di causare reazioni brusche o traiettorie non ottimali, mentre un’eventuale frenata o esitazione inattesa espone al rischio di tamponamenti nel traffico cittadino.

Ricordiamo che resta un sistema di livello 2: la responsabilità legale e il controllo restano sempre in capo al conducente, chiamato a intervenire prima che un dubbio visivo diventi una manovra pericolosa. E a pagare i danni da incidente.