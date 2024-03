Buche nelle strade a Milano: la denuncia in un video

La questione delle buche nelle strade a Milano inizia a farsi molto seria, anzi lo è da parecchio, e un video-denuncia postato sui social, non il primo e crediamo che non sarà neppure l’ultimo, mostra l’ennesimo caso di danneggiamento subito da un’automobile a causa delle voragini sull’asfalto. E i danni non sono nemmeno il più grave dei problemi, anche se possono comportare spese per migliaia di euro, perché le buche sono soprattutto pericolosissime per la sicurezza stradale, specie quando coinvolgono motociclisti. La situazione è nota allo stesso sindaco Sala, che ha dato colpa alle forti piogge (…), assicurando comunque che il Comune sta facendo la sua parte per risolvere il problema.

BUCHE STRADALI A MILANO: È EMERGENZA

Un articolo recente pubblicato su Repubblica parla addirittura di 555 segnalazioni di buche stradali a Milano giunte ai Municipi e alla Polizia locale in una sola settimana. Profonde, strette o larghe, sono diffuse in quasi tutta la città e rappresentano una grave insidia per auto e moto, ma anche per biciclette e pedoni. In un altro articolo ancora più recente (10 marzo) del Corriere della Sera, il sindaco Beppe Sala ha ammesso il problema-buche affermando che è “chiaramente legato alle questioni meteo“, visto che a febbraio ha piovuto molto più del solito, anche se “questa non dev’essere una scusante e bisogna sicuramente fare meglio, però il problema nasce proprio dalle forti piogge“. Per affrontare l’emergenza il Comune di Milano ha triplicato il numero delle ore di lavoro del Nucleo di intervento rapido della Polizia locale. Invece per un piano più strutturato occorre attendere l’arrivo della bella stagione.

IL VIDEO DENUNCIA SULLA SITUAZIONE DELLE BUCHE A MILANO

Nell’attesa le strade di Milano restano pericolose e l’ultimo a farne le spese è stato il giornalista Emiliano Perucca Orfei, che ha raccontato la sua disavventura nel video che potete vedere in basso. Perucca Orfei stava transitando in viale Forlanini, trafficatissima arteria di scorrimento a tre corsie che dal centro conduce verso l’aeroporto di Linate e l’autostrada Brebemi, quando con la sua Mercedes A45 AMG ha centrato una buca presente al centro della carreggiata. Risultato: pneumatico bucato, cerchio piegato e più di 1.000 euro di danni. “Le buche sono presenti ogni 50 metri nella corsia centrale“, racconta il protagonista del video, “ma non sono segnalate in alcun modo, nonostante dimensione e profondità, e soprattutto sono note alla Polizia Locale. Ma allora aprire un cantiere o segnalare quantomeno il problema? È così difficile?“.

MILANO: BUCHE IN VARIE ZONE DELLA CITTÀ

Come dicevamo, le buche a Milano non sono solamente in viale Forlanini ma in varie zone della città. Al Municipio 4 nei giorni scorsi sono arrivate numerose segnalazioni, sia per quantità che per gravità dei crateri, anche per buche in piazza Insubria, via Mezzofanti, viale Corsica e viale Ungheria in alcuni tratti lungo i binari tranviari. Invece via Bramante e viale Coni Zugna sono tra le strade più critiche del Municipio 1, mentre gli assi di via Murat e via Lario sono tra i più colpiti in Zona 9. Una situazione particolarmente critica si è registrata soprattutto in via Lancetti, dove si è formato un lago d’acqua che ha sommerso i binari del tram, tanto che la corsia preferenziale è stata chiusa.