La piccola cinese Geely E2 vuole farsi largo nel mercato italiano anche grazie a promozioni particolari. Anzitutto, ci riferiamo a una compatta elettrica del segmento B lunga 4,13 metri, progettata per la mobilità urbana ed extraurbana con un focus su spazio interno, dotazione tecnologica e prezzo accessibile. Basata su architettura dedicata con trazione posteriore, offre un abitacolo curato e pratico, con bagagliaio posteriore da 375 litri (fino a 1.320 litri abbattendo i sedili) più un vano anteriore supplementare. Disponibile con due batterie Short Blade con chimica LFP: 35,35 kWh (motore da 82 CV, fino a 252 km WLTP) sull’allestimento Pro e 47,14 kWh (motore da 116 CV, fino a 345 km WLTP) su Max e Ultra. Supporta ricarica rapida in corrente continua (circa 25 minuti dal 30% all’80%), ricarica AC a 6,6 kW e funzione V2L a 3,3 kW. Il listino parte da 20.900 euro (Pro), sale a 22.900 euro (Max) e 24.900 euro (Ultra), con dotazione di serie che include schermo centrale da 14,6 pollici e cruscotto digitale. Ricordiamo che la macchina asiatica ha meritato 5 stelle Euro NCAP, come da foto in basso.

PROMOZIONE GEELY E2 CON FURTO E INCENDIO: LO SCHEMA

Geely E2 Pro.

Prezzo di listino 20.900 euro.

Prezzo promo 20.900 euro.

Anticipo 7.010 euro .

. Poi 35 rate mensili di 199 euro .

mensili di . Credito 13.890 euro.

Valore futuro pari alla maxi rata finale eventuale di 9.196 euro .

. Dovuto dal consumatore 16.362,97 euro.

TAN 4,99% e TAEG 7,35%.

Interessi 1.772 euro.

Istruttoria 499 euro.

Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Offerta comprensiva di polizza Furto e incendio , fino a 12 mesi di Valore a Nuovo.

, fino a 12 mesi di Valore a Nuovo. Durata Furto e incendio 24 mesi con un esempio di tariffa gratis a Milano , comprese imposte. Compagnia Assicurativa: Redion Italy Insurance. Da verificare i prezzi per le altre città.

, comprese imposte. Compagnia Assicurativa: Redion Italy Insurance. Da verificare i prezzi per le altre città. L’assicurazione è facoltativa e pertanto non inclusa nel TAEG.

Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

OFFERTA GEELY E2: QUESTO CI PIACE

Includere la garanzia Furto e incendio per 24 mesi, con valore a nuovo fino a 12 mesi, alleggerisce subito una voce di spesa sensibile per chi compra una citycar nuova. Bene un anno di Valore a Nuovo: significa che, in caso di evento con danno irreparabile entro i primi 12 mesi dall’immatricolazione, l’assicurazione rimborsa l’intero valore d’acquisto del veicolo (da verificare eventuali scoperti o franchigie previste in polizza), senza applicare la svalutazione legata all’usura e ai mesi trascorsi. In grandi aree urbane come Milano, il rischio sinistro pesa molto sul bilancio complessivo dell’automobilista fin dal primo giorno.

La finestra promozionale attiva fino al 31 dicembre 2026 offre un orizzonte chiaro a chi sta valutando l’acquisto entro fine anno. Chi ha già deciso di passare all’elettrico può pianificare con calma preventivo, permuta e tempi di consegna senza rincorrere scadenze lampo o vincoli troppo stretti sul calendario. Un’idea apprezzabile da parte del gigante orientale che sfida BYD.

QUESTO NON CI PIACE

Il prezzo promozionale resta fermo a 20.900 euro, identico al listino ufficiale della versione Pro. Senza riduzione iniziale sul prezzo pieno, il vantaggio della formula finanzia un importo base invariato, lasciando al cliente l’intero peso del prezzo iniziale prima ancora di sommare interessi e costi accessori.

Un anticipo di 7.010 euro rappresenta una soglia importante, pari a circa un terzo del valore dell’auto. Non è una cifra leggera per chi cerca una compatta accessibile e richiede liquidità immediata, riducendo l’appeal della rata contenuta da 199 euro per chi preferisce immobilizzare meno capitale subito.