Obbligo gomme invernali Germania 2024 – 2025: regole e novità

La Germania è terra d’andirivieni di italiani che vi si recano per lavoro, per turismo o per incontrare amici e parenti che vivono da quelle parti. E vista la relativa vicinanza al nostro Paese, in particolare alle regioni del nord Italia, molti preferiscono raggiungerla in auto, anche d’inverno. In questo caso, è opportuno che tutti conoscano le regole sull’uso delle gomme invernali in Germania: c’è l’obbligo o no? Per rispondere, andiamo a conoscere la normativa tedesca sugli pneumatici invernali, anticipando che per la stagione 2024 – 2025 c’è un’importante novità.

GOMME INVERNALI IN GERMANIA: QUANDO SI USANO

Iniziamo subito col dire che il codice della strada tedesco (Strassenverkehrsordnung – StVO), pur prevedendo l’obbligo delle gomme invernali in determinate situazioni, a differenza dell’Italia non individua né un periodo particolare né delle strade specifiche. La normativa si limita infatti a disporre che in caso di strati di ghiaccio, neve battuta, neve bagnata, fondo ghiacciato o fondo a bassa aderenza, un veicolo può circolare solo con pneumatici invernali omologati ai sensi delle vigenti direttive europee.

Come detto, la legge non indica un periodo preciso per l’uso delle gomme invernali, che per consuetudine segue comunque la regola del ‘von O bis O’ (von Oktober bis Ostern, cioè da ottobre a Pasqua). Ma si tratta, appunto, solo di una consuetudine, senza alcuna rilevanza giuridica: ad esempio se nevica a maggio o a giugno bisogna lo stesso circolare con le gomme per l’inverno.

PNEUMATICI INVERNALI: QUALI SI USANO IN GERMANIA (NOVITÀ 2024)

Affinché uno pneumatico sia considerato ‘invernale’ in Germania deve rispettare delle precise caratteristiche: sono considerati tali gli pneumatici invernali o 4 stagioni (All season) contrassegnati dal pittogramma raffigurante una montagna a tre cime con un fiocco di neve (3PMSF – Three Peak Mountain SnowFlake), eventualmente in aggiunta alla marcatura M+S (Mud + Snow).

Attenzione: in Germania le gomme invernali NON possono avere solamente la marcatura M+S, e questa è una novità entrata in vigore soltanto di recente, precisamente dal 1° ottobre 2024. Prima di questa data, infatti, erano ammessi anche gli pneumatici con la sola marcatura M+S senza il simbolo della montagna a tre cime, ossia quelli prodotti fino al 31 dicembre 2017. Il consiglio a chi deve recarsi in Germania con l’auto è pertanto quello di controllare con attenzione le caratteristiche dei propri pneumatici, specie se non sono nuovissimi, e nel caso procedere con il cambio gomme.

La normativa tedesca richiede inoltre per gli pneumatici invernali o All season una profondità minima del battistrada di 1,6 mm, anche se è consigliabile che sia di almeno 4 mm.

L’obbligo delle gomme invernali in Germania vale anche per autocarri e autobus, mentre dalla prescrizione sono esclusi i motocicli, i veicoli commerciali agricoli e forestali e gli ascensori ospedalieri mobili a motore.

USO DELLE CATENE DA NEVE IN GERMANIA

In Germania le catene da neve non sostituiscono le gomme invernali. L’uso delle catene è consentito solamente in presenza dell’apposito cartello stradale, quando la situazione del traffico e meteorologica rende effettivamente necessario l’utilizzo dei dispositivi. La velocità massima con le catene da neve è di 50 km/h.

Le catene vanno montate almeno sulle ruote motrici, anche se l’auto è 4×4. Tuttavia per sfruttare l’azione delle catene durante la frenata in discesa in condizioni meteorologiche molto avverse, sarebbe preferibile montarle su tutte le ruote.

La Germania ammette l’utilizzo delle calze da neve omologate al posto delle catene da neve, così come l’Italia. L’Austria invece no e questo è un aspetto da considerare se per recarsi in Germania bisogna attraversare il territorio austriaco.

OBBLIGO GOMME INVERNALI IN GERMANIA: SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME

Chi circola in Germania senza gomme invernali quando la situazione delle strade lo richiede, è soggetto a una multa di 60 euro. La multa sale a 80 euro + la perdita di 1 punto sulla patente tedesca se l’infrazione causa un impedimento alla circolazione degli altri veicoli. Ma non solo: in caso di incidente, se gli accertamenti dimostrano che il sinistro deriva in tutto o in parte dall’assenza di pneumatici invernali nonostante l’obbligo di usarli, si rischia di vedersi ridurre o perfino negare il risarcimento.

Importante: anche le auto immatricolate all’estero, e quindi pure in Italia, sono tenute a osservare le leggi del codice della strada tedesco quando circolano in Germania.