Guidare in Germania: limiti, norme e consigli per evitare multe

Le autostrade tedesche sono note perchè a volte senza limiti di velocità, ma il rischio multa è alto: ecco limiti, norme e consigli per guidare in Germania

Guidare in Germania richiede un particolare impegno nel rispettare limiti e norme, poiché il rischio di incappare in una multa in Germania è piuttosto alto. Il flusso di veicoli tra Italia e Germania è notevole, sia per i trasporti commerciali che per raggiungere le mete vacanziere e culturali tedesche. Guidando in Germania ci si accorgerà di un diffuso e generalizzato senso di rispetto delle norme del Codice Stradale nella maggior parte degli automobilisti. Ecco gli errori da non fare se prevedete di Guidare in Germania.

LIMITI DI VELOCITÀ IN GERMANIA

Accennavamo in apertura alla mancanza di limiti di velocità sulle autostrade in Germania, va precisato che non in tutte le tratte autostradali è possibile pigiare sull’acceleratore a piacimento. In base alle condizioni del traffico e del meteo il gestore delle autostrade può impostare limite temporanei, tramite segnaletica elettronica, anche nei tratti senza limite. Nei centri urbani, salvo diversa indicazione, vige il limite dei 50 km/h, nelle strade extraurbane il limite è di 100 km/h. In autostrada vige il consiglio di viaggiare a 130 km/h, per i mezzi pesanti e i bus il limite è rispettivamente di 80 e 100 km/h.

LIMITI ALCOL IN GERMANIA

Nella nazione che vanta il terzo posto al mondo per il consumo di birra (in riferimento ai dati di uno studio del 2012) il tasso alcolemico è di 0,5 g/litro quindi allineato alla maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea. Il tasso si riduce a zero per i minori di 21 anni e per chi ha la patente di guida da meno di 2 anni. Sobrietà assoluta è richiesta anche ai guidatori professionali, questi, qualora venissero fermati alla guida e con un tasso di alcool superiore a zero, possono anche essere licenziati (Scopri quanto è rigido il tasso di alcool in Polonia).

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE E PSICOFARMACI

In Germania è fatto espresso divieto di mettersi alla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Le sanzioni in caso di positività sono elevate oltre al divieto di circolazione. In caso di guida manifestamente anomala si configura anche un reato.

PAGAMENTO MULTE SUL POSTO IN GERMANIA

Come avviene in altri Paesi dell’Unione Europea anche in Germania è possibile che la polizia che contesta l’infrazione esiga il pagamento in contanti della sanzione. Se un automobilista straniero si rifiuta di pagare la Polizia può confiscare il veicolo (Sapevi che anche in Svizzera le multe e cauzioni si pagano in contanti?).

OBBLIGO CINTURE DI SICUREZZA E SEGGIOLINI IN GERMANIA

In Germania l’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per tutti gli occupanti del veicolo. Per quanto riguarda i bambini di età inferiore ai 12 o a 1.5 metri di altezza, questi devono essere assicurati a seggiolini omologati idonei a sostenerne il peso (Scopri tutto su come scegliere e usare il seggiolino auto per i tuoi bimbi).

COME TRASPORTARE ANIMALI IN AUTO IN GERMANIA

Chi viaggia con al seguito i propri animali da compagnia deve accertarsi di avere con sé il passaporto europeo per animali. Gli animali devono essere contrassegnati con il tatuaggio o essere dotati di microchip. Infine 30 giorni prima della partenza è necessario effettuare la vaccinazione antirabbica (Viaggi spesso con animali al seguito? Qui le indicazioni per portarli in Francia).

ULTERIORI CONSIGLI PER GUIDARE IN GERMANIA

L’uso dei fari anabbaglianti anche di giorno è obbligatorio per i motocicli, in caso di nebbia o con visibilità ridotta a 50 mt. possono essere usati i fari fendinebbia. L’equipaggiamento di bordo prevede il triangolo, il giubbetto riflettente e un kit di primo soccorso.