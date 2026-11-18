Per Volkswagen il 2027 sarà soprattutto un anno di auto elettriche. Dopo l’arrivo della ID. Polo, la Casa di Wolfsburg completerà nei prossimi mesi la nuova famiglia di modelli a batteria, che ora riprendono i nomi storici del marchio. Il programma risale al piano presentato all’inizio del 2025, che prevedeva nove nuovi modelli entro il 2027, in parallelo a un forte contenimento dei costi. Per il mercato auto italiano ed europeo le novità Volkswagen 2027 comprendono due SUV elettrici, versioni sportive GTI a batteria e una citycar da circa 20.000 euro. In arrivo anche alcuni aggiornamenti per la gamma a benzina e ibrida. Una parte di questo calendario è già ufficiale, con prezzi e date. Un’altra parte si basa su annunci generici o su anticipazioni della stampa di settore. Ecco un quadro di ciò che si sa oggi.

ID. CROSS E ID. TIGUAN: I SUV ELETTRICI DI INIZIO ANNO

Le prime novità del 2027 saranno due SUV elettrici già ordinabili in Italia.

La ID. Cross è il SUV compatto della gamma ID. È lunga 4,15 metri, nasce sulla piattaforma MEB+ e ha la trazione anteriore. Le potenze sono tre: 116, 135 e 211 CV. Le batterie sono da 37 kWh, con chimica LFP, oppure da 52 kWh, per un’autonomia fino a 427 km nel ciclo WLTP. Gli ordini in Italia sono partiti in estate con la versione più potente, da 37.450 euro. Da novembre si può ordinare anche quella d’accesso con batteria da 37 kWh, a 28.950 euro. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per marzo 2027. Per ora la ID. Cross affianca la T-Cross a benzina, che resta in gamma.

Ad aprile toccherà alla ID. Tiguan. Sostituisce ID.4 e ID.5 e affianca la Tiguan a benzina, diesel e ibrida plug-in. Il listino italiano parte da 44.750 euro. Le versioni sono tre:

190 CV a trazione posteriore con batteria da 58 kWh;

286 CV a trazione posteriore con batteria da 77 kWh;

299 CV a trazione integrale 4Motion, sempre con batteria da 77 kWh.

Nelle configurazioni più efficienti l’autonomia dichiarata arriva a circa 600 km. Tra le novità dell’abitacolo tornano i tasti fisici sul volante e una barra dedicata al climatizzatore. Sotto il cofano anteriore c’è un vano per i cavi di ricarica.

LE NUOVE GTI ELETTRICHE E LE SPORTIVE A BENZINA

Nel 2027 la sigla GTI, che ha appena compiuto 50 anni, arriva su due modelli elettrici. Il primo è la ID. Polo GTI, con 226 CV e trazione anteriore. È configurabile in Italia da 40.900 euro e le prime consegne sono previste nella prima metà dell’anno.

Il secondo è la ID.3 GTI, derivata dalla ID.3 Neo rinnovata, che prende il posto della precedente GTX. Ha 326 CV, trazione posteriore e una batteria da 79 kWh. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e ha un’autonomia preliminare fino a 601 km WLTP. È la GTI di serie più potente mai costruita dal marchio. Le prevendite apriranno a inizio 2027 e il lancio è previsto in primavera.

Sul fronte delle versioni ancora più spinte, Volkswagen non ha commentato le voci su una ID. Polo GTI Clubsport da circa 285 CV.

Tra le sportive a benzina, la seconda generazione della T-Roc R si è già vista come prototipo. Dovrebbe avere un 2.0 turbo mild hybrid da circa 333 CV e la trazione integrale. La produzione potrebbe partire nell’autunno 2027, ma la data per l’Italia non è stata indicata. Più incerta la Golf R celebrativa per i 25 anni della sigla, che secondo alcune ricostruzioni potrebbe adottare il cinque cilindri 2.5 turbo dell’Audi RS 3. Per ora l’unica notizia ufficiale è il ritorno di una Golf R da competizione alla 24 Ore del Nürburgring.

LA CITYCAR ELETTRICA DA 20.000 EURO

La novità più attesa per il mercato europeo è la citycar elettrica anticipata dal concept ID. Every1. Volkswagen ha confermato il lancio della versione di serie nel 2027, con un prezzo di partenza intorno ai 20.000 euro. Sarà prodotta nello stabilimento di Palmela, in Portogallo, dalla metà dell’anno. Il concept è lungo 3,88 metri, ha quattro posti, un bagagliaio da 305 litri, 95 CV e un’autonomia di almeno 250 km. Questi dati dovranno essere confermati sul modello definitivo.

Il nome ufficiale non è ancora stato comunicato. In un primo momento si parlava di ID.1. Ora la stampa indica come più probabile ID. Up, un marchio che Volkswagen ha registrato presso l’ufficio europeo competente. Anche i tempi non sono definiti nel dettaglio: la presentazione è attesa nel corso del 2027, ma le prime consegne in Italia potrebbero slittare tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2028. Sarà la prima Volkswagen con l’architettura elettronica zonale sviluppata insieme a Rivian. In Italia andrà a occupare il segmento A elettrico, oggi molto presidiato dai marchi europei e cinesi.

GAMMA TERMICA E IBRIDA: SOPRATTUTTO RESTYLING E AGGIORNAMENTI

Accanto alle elettriche, Volkswagen continua ad aggiornare i modelli a benzina e ibridi, che in Italia restano la parte più consistente delle vendite. Il 2027 sarà il primo anno completo per le versioni full hybrid di Golf e T-Roc, arrivate nei listini nell’autunno 2026. Usano un 1.5 TSI a benzina in due livelli di potenza, 136 e 170 CV.

Per la metà del 2027, intorno a giugno, sono attesi i restyling di T-Cross e Polo. La T-Cross dovrebbe ricevere un 1.5 turbo mild hybrid con cambio a doppia frizione. Un motore simile è atteso sulla Taigo, come lascia pensare un prototipo fotografato durante i test. Per la Polo si parla di un’ibridazione leggera, ma versioni e date per l’Italia non sono ufficiali.

Tra i veicoli commerciali, il Caddy aggiornato è in prevendita dalla scorsa estate e sarà a pieno regime nel corso del 2027. Le principali novità sono:

uno schermo centrale da 12,9 pollici;

il cruscotto digitale di serie su tutti gli allestimenti;

la versione ibrida plug-in eHybrid, con 122 km di autonomia elettrica.

La ID. Golf elettrica, invece, resta un progetto per l’inizio del prossimo decennio.

Nel complesso, la gamma Volkswagen 2027 si regge su quattro novità già ufficiali: ID. Cross, ID. Tiguan, ID. Polo GTI e ID.3 GTI. Tutte hanno listini o tempi di consegna già definiti. La citycar da 20.000 euro è confermata come progetto e come prezzo obiettivo, ma il nome, le caratteristiche finali e la data di arrivo in Italia sono ancora da chiarire. I restyling di T-Cross e Polo, la nuova T-Roc R e le possibili edizioni speciali della famiglia R dipendono ancora dalle anticipazioni. Il risultato è una gamma che si sposta in modo deciso verso l’elettrico, mentre la tecnologia ibrida resta presente. Quanto saranno competitivi i nuovi modelli lo diranno soprattutto i listini definitivi delle versioni d’accesso.