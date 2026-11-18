Un incidente sull’autostrada A1, tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la Variante di Valico, sta causando 4 km di coda in direzione Firenze. Ecco la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e gli eventuali percorsi alternativi. Ultimo aggiornamento: 18/11, ore 15:07.

INCIDENTE SULLA A1 OGGI: COSA STA SUCCEDENDO

L’evento è avvenuto al km 214,9, verso Firenze, e ha coinvolto un mezzo pesante fermo in avaria. Attualmente, il traffico è bloccato (transita su una corsia) con tempi di percorrenza stimati in 54 minuti per attraversare il punto critico, 40′ in più rispetto alla norma. Sono in atto le operazioni di soccorso e di ripristino della circolazione.

PERCORSI ALTERNATIVI PER EVITARE LA CODA SULLA A1

Per chi viaggia in direzione Firenze, è consigliabile uscire a Sasso Marconi Nord (o a Casalecchio), percorrere la SS 64 Porrettana in direzione Pistoia/Firenze (o rientrare in autostrada a Rioveggio / Pian del Voglio sulla A1 Direttissima).

In alternativa (lunga percorrenza da Nord verso Sud): chi arriva da Milano/Bologna diretto verso Firenze o Roma può percorrere la A14 Bologna–Taranto fino a Cesena, per poi proseguire lungo la E45 (SS 3 bis Tiberina) in direzione Orte/Roma, evitando completamente il tratto appenninico bolognese.

MANUTENZIONE AUTO: COME EVITARE GUASTI DURANTE LE LUNGHE CODE

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente altrui può stressare la meccanica della tua auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza.

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TRAFFICO SULLA A1 IN TEMPO REALE

Per seguire la situazione generale della tratta, consulta la nostra guida al traffico A1, con la mappa delle webcam e le informazioni sui tratti più critici.

Per verificare la situazione aggiornata, i rallentamenti e gli eventuali percorsi alternativi, consulta anche Google Maps, Waze e il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518).