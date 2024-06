Volkswagen e Rivian: cosa prevede l’accordo da 5 miliardi?

Dove vai se la partnership non ce l’hai? Sembra questo il nuovo mantra delle case automobilistiche europee, che per accelerare lo sviluppo della tecnologia elettrica si stanno sempre più spesso affidando a joint-venture con aziende e startup già affermate in questo settore, o comunque più evolute. Abbiamo letto nello scorse settimane dell’alleanza tra Stellantis e la cinese Leapmotor, ora tocca invece all’accordo raggiunto tra Volkswagen e Rivian che permetterà al gruppo tedesco di utilizzare il software per le auto elettriche della startup americana, risolvendo i ritardi causati dall’unità interna Cariad. Prevista anche la creazione di una joint-venture paritetica attraverso cui entrambe le società lanceranno sul mercato nuovi veicoli nella seconda metà di questo decennio.

VOLKSWAGEN E RIVIAN: ACCORDO DA 5 MILIARDI DI DOLLARI

La partnership con Rivian, società statunitense fondata nel 2009 e specializzata nella produzione di veicoli elettrici (principalmente SUV e pick-up), serve dunque a Volkswagen per risolvere una volta per tutte il problema del software per le BEV, dopo che i ritardi accumulati negli anni dalla sua unità interna Cariad hanno causato forti rallentamenti nel lancio di nuovi modelli a batteria (per questo si era tentata anche una collaborazione con Renault, poi non andata in porto). VW investirà in Rivian 2 miliardi di dollari nel 2024 e fino a 5 miliardi entro il 2026 (pari a 4,66 miliardi di euro).

GLI OBIETTIVI DELLA PARNTERSHIP TRA VOLKSWAGEN E RIVIAN

Come detto, l’accordo prevede la creazione di una joint venture paritetica che consentirà alle due società di condividere la tecnologia, al fine di creare un’architettura elettrica di prossima generazione e la migliore tecnologia software della categoria, con il lancio di nuovi veicoli entro il 2030. “La collaborazione ha lo scopo di accelerare lo sviluppo del software del gruppo Volkswagen e di Rivian e la tecnologia Rivian costituirà la base per la prossima generazione di software che sarà utilizzato nei veicoli di entrambe le società“, ha confermato Oliver Blume, CEO del colosso tedesco, il quale ha anche aggiunto che “la partnership consentirà a entrambe le società di unire i loro punti di forza complementari e ridurre i costi per veicolo aumentando la portata e accelerando l’innovazione a livello globale“.

IL SOFTWARE DI RIVIAN SULLE AUTO ELETTRICHE VOLKSWAGEN

L’accordo con Volkswagen è una manna del cielo anche per Rivian per risollevarsi dai grossi guai finanziari avuti negli ultimi anni, causati principalmente dagli alti tassi di interesse, dalla domanda debole e dalla concorrenza cinese. Dopo l’annuncio della partnership con Volkswagen, infatti, le sue azioni sono arrivate a guadagnare anche il 50%. Il fondatore e CEO di Rivian, R.J. Scaringe, ha detto compiaciuto che questa partnership “porterà il software dell’azienda e l’architettura associata a un mercato ancora più ampio attraverso la portata globale del gruppo Volkswagen, ma contribuirà anche a garantire a Rivian il fabbisogno di capitale per una crescita sostanziale“.