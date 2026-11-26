Nei piazzali dei concessionari italiani le auto usate recenti sono sempre meno, mentre cresce il peso delle vetture con qualche anno in più. Lo mostra una nuova analisi di AutoUncle sugli annunci di auto usate dei concessionari. Lo studio confronta i mesi da gennaio a settembre di ogni anno, dal 2021 al 2026, e considera solo le auto con al massimo dieci anni di età al momento della vendita. Restano fuori le auto nuove, quelle in leasing e le vendite tra privati. Il dato principale è chiaro: nei primi nove mesi del 2026 il 34% delle auto vendute aveva almeno sette anni, contro il 14% dello stesso periodo del 2021. La quota delle vetture tra sette e dieci anni è quindi più che raddoppiata in cinque anni ed è cresciuta ogni anno senza interruzioni, fino a toccare il livello più alto della serie storica.

LE AUTO QUASI NUOVE DIVENTANO UNA RARITÀ

Mentre crescono le auto più anziane, calano quelle quasi nuove. Le vetture fino a tre anni pesavano per il 48% delle vendite dei concessionari nei primi nove mesi del 2021 e oggi sono scese al 28%. Sempre entro il limite dei dieci anni, l’età media delle auto vendute è passata da 3,9 a 5,3 anni. Salgono anche i chilometri: il chilometraggio mediano è aumentato da circa 50.000 a circa 73.000 km, quasi il 50% in più. È lo stesso invecchiamento che si vede nel parco circolante, dove secondo ACEA le auto in Italia avevano in media 13 anni nel 2024, contro una media UE di 12,7 anni. Adesso però tocca anche il canale professionale dell’usato, quello che di solito offre le vetture più giovani e con più garanzie.

IL CALO DEI PREZZI È ANCHE UN UN EFFETTO DELL’ETÀ DEI VEICOLI

Questo cambiamento va tenuto presente quando si guardano i prezzi. Dal 2023 il prezzo mediano delle auto usate vendute dai concessionari è sceso del 15%, da 18.800 a 16.000 euro nei primi nove mesi dell’anno. A parità di età, però, i ribassi sono più contenuti: -12% per le auto fino a tre anni, -10% per quelle da quattro a sei anni e appena -5% per le vetture da sette a dieci anni. Il calo complessivo è più ampio di quello delle singole fasce perché oggi nel totale ci sono molte più auto anziane, che costano meno. In parte, quindi, le auto usate non sono diventate più economiche: è cambiato il mix di quelle in vendita.

Prezzo mediano delle auto usate vendute dai concessionari italiani per fascia d’età (gennaio-settembre 2023 e 2026) Età dell’auto 2023 2026 Variazione Fino a 3 anni 23.490 € 20.750 € -12% Da 4 a 6 anni 18.900 € 16.980 € -10% Da 7 a 10 anni 12.990 € 12.400 € -5% Totale fino a 10 anni 18.800 € 16.000 € -15% Fonte: AutoUncle Italia

COSA CAMBIA PER CHI DEVE COMPRARE

Chi cerca un’auto recente troverà meno scelta e prezzi scesi poco. Chi è disposto ad acquistare una vettura con più anni ha invece un’offerta più ampia, ma deve fare più attenzione. Su un’auto di sette-dieci anni contano soprattutto lo storico dei tagliandi, la coerenza del chilometraggio (si può verificare con le revisioni sul Portale dell’Automobilista) e lo stato dei componenti soggetti a usura.

Comprare da un concessionario resta un vantaggio, perché anche sull’usato si applica la garanzia legale di conformità, che il venditore può ridurre fino a 12 mesi. AutoUncle avverte però che i numeri descrivono cosa vendono i concessionari, non il perché. Dietro la tendenza possono esserci tre fattori: la minore disponibilità di auto recenti, le strategie di approvvigionamento dei dealer e una domanda che si sposta verso vetture più economiche. Con ogni probabilità è una combinazione dei tre. Una cosa sembra certa: con le auto nuove sempre più care, l’usato con qualche anno sulle spalle sarà sempre più la normalità.