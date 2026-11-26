Niente tregua per gli automobilisti nell’ultimo fine settimana di novembre: tra la corsa agli affari del Black Friday di venerdì, i grandi flussi diretti a Fiera Milano Rho per la Milan Games Week & Cartoomics e i concerti nei palazzetti, il weekend dal 27 al 29 novembre 2026 metterà a dura prova la rete stradale. Prima di porvi al volante, ecco la mappa completa dei tratti più critici e l’evoluzione del meteo tra piogge residue al Sud e il ritorno del freddo.

PREVISIONI TRAFFICO 27, 28 E 29 NOVEMBRE 2026 IN ITALIA

Venerdì 27 novembre. Giornata da bollino giallo per i consueti flussi pendolari amplificati dagli spostamenti per il Black Friday. Le maggiori criticità sono attese tra le 17:00 e le 21:00 in uscita dalle grandi metropoli, sulle tangenziali e lungo A1, A4, A14 e A22, con rallentamenti attorno ai principali poli commerciali e fieristici.

Sabato 28 novembre. Circolazione sostenuta soprattutto al mattino verso località montane, mercatini natalizi e centri commerciali. Rallentamenti mirati interesseranno l’area milanese per la Milan Games Week a Rho Fiera, oltre a code lungo A4, A22 e direttrici appenniniche. In serata traffico intenso in prossimità di palazzetti dello sport, teatri e snodi urbani.

Domenica 29 novembre. Flussi regolari al mattino, ma con blocchi urbani a Torino per la City Marathon. Il picco di rientro si concentrerà tra le 16:00 e le 21:00 verso le grandi città su A1, A4 e A14, soprattutto nei tratti a ridosso dei principali caselli cittadini e lungo le tangenziali, complici i rientri dalle gite fuori porta, dagli eventi fieristici e dai primi mercatini natalizi.

PREVISIONI METEO 27, 28 E 29 NOVEMBRE

Nord. Venerdì 27 nubi in pianura con piogge serali sulla Romagna e neve in Appennino dai 1.300 metri, mentre Bora e Tramontana fanno calare le temperature. Sabato 28 sereno o poco nuvoloso, con foschie o nebbie mattutine in pianura e freddo intenso. Domenica 29 prevale il sole con clima asciutto e gelate notturne.

Centro. Venerdì 27 instabilità in aumento su versante adriatico, Umbria, Toscana e Marche con piogge in serata e neve oltre i 1.600 metri, più sole sul Tirreno. Sabato 28 piovaschi in esaurimento sull’Adriatico, neve in Appennino dai 900-1.300 metri e schiarite tirreniche. Domenica 29 Sole e temperature rigide al mattino.

Sud e Isole. Venerdì 27 variabilità con piogge e rovesci intermittenti, soprattutto su Sicilia e regioni meridionali. Sabato 28 instabilità residua su Puglia, Calabria, nord Sicilia, Sardegna e medio Adriatico. Domenica 29 tempo più asciutto e soleggiato su Tirreno e Isole, con ultimi rovesci su Calabria ionica e Puglia, poi venti settentrionali.