Traffico 27, 28 e 29 novembre 2026: le previsioni del weekend
Tra gli spostamenti per il Black Friday, i grandi appuntamenti fieristici e il brusco calo delle temperature, ecco dove si concentreranno code e maltempo dal 27 al 29 novembre
Tra gli spostamenti per il Black Friday, i grandi appuntamenti fieristici e il brusco calo delle temperature, ecco dove si concentreranno code e maltempo dal 27 al 29 novembre
Niente tregua per gli automobilisti nell’ultimo fine settimana di novembre: tra la corsa agli affari del Black Friday di venerdì, i grandi flussi diretti a Fiera Milano Rho per la Milan Games Week & Cartoomics e i concerti nei palazzetti, il weekend dal 27 al 29 novembre 2026 metterà a dura prova la rete stradale. Prima di porvi al volante, ecco la mappa completa dei tratti più critici e l’evoluzione del meteo tra piogge residue al Sud e il ritorno del freddo.
PREVISIONI TRAFFICO 27, 28 E 29 NOVEMBRE 2026 IN ITALIA
Venerdì 27 novembre. Giornata da bollino giallo per i consueti flussi pendolari amplificati dagli spostamenti per il Black Friday. Le maggiori criticità sono attese tra le 17:00 e le 21:00 in uscita dalle grandi metropoli, sulle tangenziali e lungo A1, A4, A14 e A22, con rallentamenti attorno ai principali poli commerciali e fieristici.
Sabato 28 novembre. Circolazione sostenuta soprattutto al mattino verso località montane, mercatini natalizi e centri commerciali. Rallentamenti mirati interesseranno l’area milanese per la Milan Games Week a Rho Fiera, oltre a code lungo A4, A22 e direttrici appenniniche. In serata traffico intenso in prossimità di palazzetti dello sport, teatri e snodi urbani.
Domenica 29 novembre. Flussi regolari al mattino, ma con blocchi urbani a Torino per la City Marathon. Il picco di rientro si concentrerà tra le 16:00 e le 21:00 verso le grandi città su A1, A4 e A14, soprattutto nei tratti a ridosso dei principali caselli cittadini e lungo le tangenziali, complici i rientri dalle gite fuori porta, dagli eventi fieristici e dai primi mercatini natalizi.
PREVISIONI METEO 27, 28 E 29 NOVEMBRE
Nord. Venerdì 27 nubi in pianura con piogge serali sulla Romagna e neve in Appennino dai 1.300 metri, mentre Bora e Tramontana fanno calare le temperature. Sabato 28 sereno o poco nuvoloso, con foschie o nebbie mattutine in pianura e freddo intenso. Domenica 29 prevale il sole con clima asciutto e gelate notturne.
Centro. Venerdì 27 instabilità in aumento su versante adriatico, Umbria, Toscana e Marche con piogge in serata e neve oltre i 1.600 metri, più sole sul Tirreno. Sabato 28 piovaschi in esaurimento sull’Adriatico, neve in Appennino dai 900-1.300 metri e schiarite tirreniche. Domenica 29 Sole e temperature rigide al mattino.
Sud e Isole. Venerdì 27 variabilità con piogge e rovesci intermittenti, soprattutto su Sicilia e regioni meridionali. Sabato 28 instabilità residua su Puglia, Calabria, nord Sicilia, Sardegna e medio Adriatico. Domenica 29 tempo più asciutto e soleggiato su Tirreno e Isole, con ultimi rovesci su Calabria ionica e Puglia, poi venti settentrionali.
TRAFFICO 27, 28 E 29 NOVEMBRE: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO
Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:
- Prima di partire
verificare l’efficienza del veicolo;
sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;
individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;
evitare pasti abbondanti e alcol;
essere sufficientemente riposati;
tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.
- Durante il viaggio
tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;
non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;
fare soste frequenti;
mantenere la distanza di sicurezza;
usare prudenza nei sorpassi;
non impegnare mai la corsia di emergenza;
sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
TRAFFICO 27, 28 E 29 NOVEMBRE: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE
Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 27, 28 e 29 novembre 2026 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7). Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità. Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link:
- A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)
- A4 Torino – Trieste (Serenissima)
- A6 Torino – Savona (la Verdemare)
- A7 Milano – Genova (dei Giovi)
- A8 Milano – Varese (Milano Laghi)
- A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)
- A12 Genova – Roma
- A14 Bologna – Taranto (Adriatica)
- A22 del Brennero
- A24-A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)
- A26 Genova – Gravellona Toce
- A35 BreBeMi.