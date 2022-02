Verifica revisione auto: come controllare la scadenza

Per sapere quando fare la revisione auto ci sono diversi modi: ecco i più immediati per verificare la scadenza della revisione

E’ facile dimenticarsi del controllo revisione auto e scoprire della scadenza revisione solo se si viene fermati per strada dalle forze dell’ordine. La verifica della revisione auto è ormai alla portata di tutti, anche se non avete sottomano il libretto di circolazione su cui leggere la scadenza della revisione. Vediamo come fare il controllo revisione auto e dove verificare la scadenza.

Aggiornamento del 11 febbraio 2022: miglioramento della leggibilità e inserimento di contenuti più attuali e utili per i lettori

REVISIONE AUTO: COME VERIFICARE LA SCADENZA

Il crescente numero di officine dove fare la revisione auto, ha fatto si che negli anni il proprietario dell’auto non facesse più spontaneamente la verifica della scadenza revisione. E’ molto diffuso l’avviso dell’officina tramite sms, posta ordinaria, email o al telefono quando si avvicina il momento di fare la revisione. Ma quando non succede ci si espone al rischio di circolare con la revisione scaduta. Se l’auto è nelle immediate disponibilità basta verificare la scadenza revisione semplicemente sul libretto di circolazione. Non di rado viene attaccato anche un bollino sul parabrezza che ricorda appena si sale a bordo quando fare la revisione auto. Diversamente è tutto scritto sul retro del libretto: basta cercare il talloncino con “Esito regolare” e la data più recente. Questa data è relativa all’ultima revisione fatta, rispetto alla quale, per le auto ad uso privato, bisogna ripetere la revisione ogni 2 anni (o 4, la prima volta, se l’auto è nuova).

VERIFICA REVISIONE AUTO ONLINE

Un modo più immediato per sapere quando scade la revisione auto se non si ha a disposizione il libretto di circolazione si trova online. La verifica revisione auto tramite targa si può fare gratis tramite Il Portale dell’Automobilista. Non serve registrarsi, ma bisogna avere almeno il numero di targa da inserire, assieme alla “Tipologia del veicolo” e al “codice di sicurezza”. Come nell’immagine sotto, si potrà scoprire quando è stata fatta l’ultima revisione e i km dell’auto all’ultima revisione (qui invece spieghiamo come verificare lo Storico Revisione Auto. Quindi, l’auto in questione ha superato l’ultima revisione il 14 novembre 2020 (a circa 31 mila km) ed essendo un’auto per uso privato, la scadenza revisione è fino all’ultimo giorno del mese di novembre 2022.

QUANDO FARE LA REVISIONE AUTO

In questo periodo c’è grande fibrillazione per la scadenza della revisione auto e molti continuano a chiedersi quali sono le scadenze 2022. La proroga scadenza revisione auto 2022 per Covid ha spostato entro il 30 aprile 2022 il termine ultimo per le revisioni in scadenza al 30 giugno 2021. Inoltre va ricordato che il costo revisione auto è aumentato, ma è possibile richiedere il bonus revisione online dal 1 marzo 2022.